Từ bỏ binh nghiệp, ôn thi đại học sau 5 năm: Hành trình phi thường của Lê Xuân Huy

SVVN - Chấp nhận từ bỏ quân ngũ, ôn thi đại học sau 5 năm, Lê Xuân Huy (sinh năm 2001), với nghị lực phi thường, đã vượt qua nghịch cảnh để theo đuổi lại ước mơ học tập dang dở của mình. Huy đạt 9 điểm môn Ngữ Văn, 10 điểm môn Lịch Sử và 9,75 điểm môn Địa lý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Bước ra từ quân ngũ: Cuộc đời thay đổi của chàng trai trẻ

Cuộc sống vốn không trải đầy hoa hồng, Huy sớm phải trải qua nhiều thử thách. Vì hoàn cảnh gia đình nên mẹ phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan từ khi anh học lớp 3, đến khi lên THPT, bố cũng tiếp tục đi lao động xuất khẩu. Huy chuyển từ Tuyên Quang lên thành phố Phú Thọ để ở cùng dì và tập trung học tập.

Năm 2019, Huy thi đỗ nguyện vọng 1 và trở thành Học viên của Trường Sĩ quan Chính trị, mang trong mình niềm tự hào khi được cống hiến cho Tổ quốc. Tuy nhiên, vào tháng 12/2023 vì lý do gia đình bắt buộc chàng trai trẻ phải đưa ra quyết định khó khăn là rời khỏi quân ngũ.

Đối với những ai từng gắn bó với môi trường quân ngũ, dù chỉ là thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi ra quân và trở về địa phương, họ đều mang theo những cảm xúc lưu luyến và nhớ nhung sâu sắc. “Đối với mình, hơn bốn năm gắn bó với mái nhà quân đội đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó đủ để mình hiểu và thích nghi hoàn toàn với môi trường nơi đây” – anh chàng bộc bạch.

Thay vì gục ngã, Huy chọn đối mặt với thử thách. Huy nghẹn ngào tâm sự: “Khi phải chia tay những gì đã trở nên thân thuộc, cảm xúc của mình bồi hồi và xao xuyến. Nhất là khi vạch đích thành công đã ở ngay trước mắt, những nhiệm vụ khó khăn quan trọng nhất cũng đã cơ bản được hoàn thành. Suốt bốn năm học tập, mình đã nỗ lực phấn đấu để được kết Đảng năm 2021 và đạt được hai năm danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, đủ điều kiện để xét quân hàm Trung uý,…”.

Quân đội không chỉ là nơi rèn luyện mà còn là ngôi nhà thứ hai của Huy. Chia tay những người đồng chí, đồng đội đã cùng ăn ở, học tập và công tác suốt một thời gian dài, anh chàng không khỏi cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của đồng đội, các anh cán bộ chỉ huy và suy nghĩ tích cực của bản thân, chàng trai trẻ đã dần vượt qua những cảm xúc đó.

“Hơn một tháng sau khi biết tin ra quân, mình đã dành nhiều thời gian để suy ngẫm về tương lai phía trước. Bước ra khỏi cổng doanh trại, trong đầu mình hiện lên vô vàn suy nghĩ. Sau những năm tháng rèn luyện trong môi trường quân đội, giờ đây mình như một tờ giấy trắng khi bước ra thế giới bên ngoài. Nỗi lo lắng xen lẫn háo hức về những thử thách mới khiến mình bồi hồi lo lắng. Tuy nhiên, sau một thời gian, mình đã dần bắt nhịp được cuộc sống bình thường, ổn định tâm lý” – anh chàng bày tỏ.

Hành trình tìm lại giấc mơ đại học

Cánh cửa mới mở ra từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. Huy luôn giữ tinh thần lạc quan và hướng về phía trước những điều tốt đẹp. Anh chàng quyết định theo đuổi lại ước mơ đại học dang dở. Sau những tháng suy ngẫm, Huy quyết định ôn thi lại đại học sau 5 năm rời khỏi ghế nhà trường. Hành trình chinh phục tri thức đầy gian nan và thử thách, nhưng với ý chí quyết tâm và bản lĩnh thép, Huy đã từng bước chinh phục mục tiêu của mình.

“Ban đầu, mình gặp vô vàn khó khăn. Kiến thức đã phai mờ, kỹ năng làm bài rệu rã, môi trường quân đội khác biệt hoàn toàn so với bậc học phổ thông. Mình loay hoay tìm lại phương pháp học tập, từng bước gỡ rối mớ tơ vò kiến thức. May mắn thay, chương trình thi năm nay vẫn giữ nguyên so với năm thi trước, khiến mình giảm bớt gánh nặng ôn tập” – nam sinh tâm sự.

Trải qua nhiều biến cố, Huy càng trân trọng giá trị của tri thức và nung nấu quyết tâm theo đuổi ước mơ học tập dang dở. Nam sinh thổ lộ: “Mình ôn thi theo phương pháp truyền thống, dựa trên những kiến thức mà cô giáo đã từng truyền đạt. Kỷ niệm về những ngày tháng học tập miệt mài ùa về, tiếp thêm động lực cho mình trên con đường chinh phục tri thức”.

Bước vào phòng thi, Huy không còn cảm thấy áp lực như lần thi trước. Thay vào đó, sự tự tin và bản lĩnh giúp Huy hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Kỳ thi THPT Quốc gia 2024 không chỉ là cơ hội để Huy quay lại vào giảng đường đại học mà còn là minh chứng cho nghị lực phi thường của bản thân.

Kết quả không phụ lòng người, Huy đạt được 9 điểm môn Ngữ Văn, 10 điểm môn Lịch Sử và 9,75 điểm môn Địa lý. Thành quả này không chỉ là minh chứng cho nghị lực phi thường của Huy mà còn là nguồn cảm hứng cho những ai đang ấp ủ ước mơ thi lại đại học. “Năm 2019, mình chỉ đạt 7 điểm Văn trong kỳ thi THPT Quốc gia và sau 5 năm, mình đã xuất sắc đạt được điểm số mình mong muốn. Đối với mình, đây là thành quả vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân” – anh chàng vui mừng chia sẻ.

Hành trình thi lại của Huy không hề dễ dàng. Anh chàng đã phải đối mặt với vô số khó khăn và thử thách. Từ việc củng cố kiến thức nền tảng, rèn luyện kỹ năng viết luận đến trau dồi vốn từ vựng và ngữ pháp, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm cao độ.

“Mình luôn biết ơn những người thầy, người cô đã luôn đồng hành, dìu dắt mình trên con đường học tập. Đặc biệt là ba cô giáo dạy Văn, Sử, Địa từ năm 2019 đã luôn động viên, hỗ trợ mình trong suốt quá trình ôn thi lại. Nhờ sự tận tâm và nhiệt tình của các cô, mình đã có thêm động lực để vượt qua khó khăn và đạt được thành công như ngày hôm nay” – nam sinh giãi bày.

Chia sẻ về phương pháp học tập hiệu quả, Huy cho rằng: “Tự học là phương pháp hiệu quả nhất giúp bản thân tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Mình chọn học vào những lúc tinh thần thoải mái nhất để đạt hiệu quả, tập trung cao độ. Những ngày cảm thấy mệt mỏi, mình sẽ giảm bớt thời gian học tập và dành thời gian cho các hoạt động giải trí giúp phục hồi năng lượng.

Còn phương pháp tiếp thu kiến thức, mình luôn bám sát kiến thức nền tảng trong sách giáo khoa, đồng thời kết hợp với tài liệu tham khảo và học thêm các bài vận dụng cao. Mình tóm tắt kiến thức sau mỗi bài học, lập sơ đồ tư duy để hệ thống hóa thông tin và thường xuyên ôn tập để ghi nhớ lâu dài. Bên cạnh việc học lý thuyết, mình dành thời gian luyện đề thường xuyên để rèn luyện kỹ năng làm bài và đánh giá năng lực bản thân. Việc luyện đề được thực hiện xuyên suốt quá trình học tập, không chỉ tập trung vào giai đoạn nước rút”.

Sau khi biết điểm thi, Huy dự định đăng ký vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chuyên ngành Lịch sử. Anh mong muốn trở thành một giáo viên để truyền tải kiến thức, niềm đam mê và sự quyết tâm đến với học sinh. “Mình tin rằng, với những gì mình đã trải qua, với nhiệt huyết của mình, bản thân sẽ trở thành một giáo viên giỏi, truyền cảm hứng cho học sinh và góp phần đào tạo những thế hệ trẻ tài năng cho đất nước” - chàng trai trẻ tự hào nói.

Huy đã có kết quả thi tốt năm 2019 và sau khi trải qua môi trường rèn luyện kỷ luật của quân đội. Điều này đã bồi dưỡng cho Huy ý chí và quyết tâm cao độ để chinh phục thử thách mới. Với mục tiêu và lý tưởng rõ ràng, đây sẽ là nguồn động lực to lớn thúc đẩy chàng trai trẻ không ngừng nỗ lực, gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mới.

