Nam sinh Y khoa lấy nhiệt huyết thanh xuân nuôi dưỡng trái tim người bác sĩ

SVO - Huỳnh Hoàng Thái (sinh năm 2002) sinh viên ngành Y đa khoa Trường Khoa học sức khỏe DNC, Trường Đại học Nam Cần Thơ, không chỉ xuất sắc chinh phục thành công hai lần danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương đầy danh giá. Hành trình vượt qua áp lực khắc nghiệt của giảng đường y khoa để chạm đến bục vinh quang của nam sinh quê Bến Tre là minh chứng sống động cho bản lĩnh bứt phá và tinh thần dấn thân của thế hệ bác sĩ trẻ.

Huỳnh Hoàng Thái là sinh viên Trường Khoa học sức khỏe DNC sở hữu bảng thành tích học tập và phong trào đáng nể.

Tuổi trẻ gắn liền với những đêm thức trắng và màu áo blouse

Nhắc đến sinh viên y khoa, người ta thường nghĩ ngay đến một thanh xuân gắn liền với giảng đường, thư viện và những cuốn giáo trình dày. Với Huỳnh Hoàng Thái, chàng trai sinh ra tại vùng quê cách mạng Ba Tri (Bến Tre), hành trình theo đuổi ngành Y đa khoa cũng bắt đầu bằng những tháng ngày đầy áp lực như thế. Học Y là chấp nhận đánh đổi. Đó là những đêm thức trắng để nạp một khối lượng kiến thức khổng lồ về sinh lý, giải phẫu; là những ngày bám trụ tại bệnh viện để đi lâm sàng, chứng kiến bao cảnh sinh tử.

Khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, chàng sinh viên xem mỗi ca trực vất vả là một cơ hội để rèn giũa chuyên môn và y đức.

Nhớ lại những ngày đầu bước chân vào ngành y, Thái chia sẻ: “Đã có những lúc mình cảm thấy choáng ngợp trước khối lượng bài vở và lịch trực viện dày đặc. Có những đêm trực mệt lả người, chỉ chợp mắt được vài phút lại phải bật dậy chạy theo ca cấp cứu. Nhưng mỗi lần khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khi cơn đau dịu lại, mình nhận ra mọi sự vất vả ấy đều hoàn toàn xứng đáng”. Không chỉ vùi đầu vào sách vở, Thái tìm thấy niềm vui nghề nghiệp khi tham gia Câu lạc bộ Nhi khoa của trường với vai trò Phó chủ nhiệm. Đây là nơi Thái cùng các bạn trau dồi chuyên môn và nuôi dưỡng tình yêu thương dành cho những bệnh nhi.

Giảng đường thứ hai mang tên sự thấu cảm

Giữa lịch học và trực viện bận rộn, Thái vẫn là một cán bộ xông xáo khi đảm nhận vai trò Bí thư Chi đoàn Y khoa 01 khóa 8, rồi Phó Bí thư Đoàn khoa Y. Nhiều người từng đặt câu hỏi, làm thế nào một sinh viên y khoa có thể gánh vác ngần ấy công việc phong trào mà không bị quá tải? Thái chia sẻ về bí quyết cân bằng của mình: “Nhiều người hay hỏi mình học Y đã vất vả thế, thời gian đâu mà làm phong trào. Nhưng với mình, công tác Đoàn - Hội chưa bao giờ là gánh nặng. Nếu giảng đường đại học trang bị cho mình kiến thức chuyên môn để chữa bệnh, thì các hoạt động tình nguyện, phong trào lại là giảng đường thứ hai dạy mình về sự thấu cảm. Việc tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh, tổ chức các chương trình cộng đồng giúp mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp và biết cách lắng nghe hơn. Mình tin rằng, một bác sĩ giỏi không chỉ cần chuyên môn sâu mà còn cần một trái tim biết thấu hiểu”.

Với vai trò thủ lĩnh Đoàn - Hội, Thái xem các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng chính là giảng đường thứ hai dạy cho mình bài học về sự thấu cảm.

Chính nhờ thái độ sống tích cực và sự cống hiến âm thầm ấy, bảng thành tích của chàng sinh viên y khoa cứ thế dày thêm bằng sự nỗ lực mỗi ngày. Thái đã xuất sắc hai lần vinh dự đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương năm học 2021 - 2022 và 2023 - 2024. Suốt 4 năm liền, Thái luôn giữ vững danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Thành phố, trở thành tấm gương sáng cho sự bền bỉ, kiên định.

Hai lần vinh dự chạm tay đến danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương là minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của vị bác sĩ tương lai.

Lời thề y đức và lý tưởng dưới cờ Đảng

Trưởng thành từ những đêm dài trực viện và những chiến dịch tình nguyện sôi nổi, nhận thức lý tưởng của vị bác sĩ tương lai ngày càng trở nên sâu sắc. Và một trong những cột mốc xúc động nhất của thời sinh viên đã đến vào ngày 15/12/2025, khi Huỳnh Hoàng Thái vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (dự bị).

Huỳnh Hoàng Thái vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đứng dưới cờ Đảng khi vẫn đang là một sinh viên y khoa, chàng trai trẻ hiểu rằng trách nhiệm của mình giờ đây lớn lao hơn bao giờ hết. “Giây phút đọc lời tuyên thệ, mình tự hứa với bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần. Trở thành một đảng viên trẻ, mình không chỉ mang trên vai lời thề y đức nỗ lực cứu chữa người bệnh, mà còn gánh vác lý tưởng cống hiến hết mình cho nhân dân, cho quê hương đất nước”, Thái chia sẻ.

Nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, câu chuyện của Huỳnh Hoàng Thái không chỉ là bài ca về sự nỗ lực cá nhân, mà còn là niềm tự hào về một thế hệ y bác sĩ tương lai, đang từng ngày mang thanh xuân rực rỡ của mình dệt nên những hy vọng sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn cho cộng đồng.