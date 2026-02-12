Từ cựu sinh viên đến cán bộ đào tạo: hành trình phát triển gắn với giáo dục của Trần Tiến Dũng

SVO - Là cựu sinh viên K33 và hiện là học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thăng Long, Trần Tiến Dũng (sinh năm 2002) ghi dấu ấn với hành trình học tập, trải nghiệm quản trị thực tiễn, hoạt động MC báo chí – truyền hình. Hiện tại anh đang công tác tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ của Nhà trường, hướng tới lan tỏa giá trị học tập và cống hiến.

Từ giảng đường Thăng Long đến hành trình gắn bó với đào tạo và phát triển con người

Chia sẻ về hành trình học tập và làm việc của mình, Tiến Dũng cho rằng đó không chỉ là quá trình tích lũy tri thức, mà còn là hành trình tự khám phá bản thân, rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp và tìm kiếm những giá trị cống hiến lâu dài cho cộng đồng. “Với mình, mỗi giai đoạn đi qua đều để lại những dấu ấn riêng, góp phần định hình con người của hiện tại”, Tiến Dũng bày tỏ.

Trần Tiến Dũng là học viên Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Thăng Long.

Khi còn là học sinh, Tiến Dũng từng có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc, sân khấu và các hoạt động phong trào. Đã có thời điểm anh nghĩ đến việc theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, trước ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề, Tiến Dũng dần nhận ra bản thân cần một lĩnh vực thiết thực, có khả năng thích ứng lâu dài với sự biến động của xã hội. Từ sự cân nhắc đó, anh quyết định lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh.

Quyết định theo học tại Trường Đại học Thăng Long đến với Tiến Dũng sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và lắng nghe nhiều chia sẻ tích cực từ bạn bè, anh chị đi trước. Trong cảm nhận ban đầu, Thăng Long là một môi trường đào tạo nghiêm túc, chỉn chu trong quản lý, hiện đại về cơ sở vật chất, đặc biệt đề cao tinh thần “học thật, thi thật, làm thật” – những giá trị mà Tiến Dũng cho rằng rất cần thiết đối với sinh viên trong quá trình hình thành tư duy nghề nghiệp.

Ảnh chụp cùng học viên lớp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cùng các giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh và Marketing trong chuyến tham quan, học tập tại Công ty Cổ phần gốm sứ CTH - APODIO (Apodio Joint).

Những năm tháng học tập tại đại học đã giúp Tiến Dũng nhận ra rằng, đây không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức hàn lâm mà còn là môi trường chú trọng trải nghiệm thực tế, tư duy phản biện và năng lực ứng dụng. Thông qua các hoạt động thực hành, dự án nhóm, hội thảo chuyên môn và chương trình kết nối doanh nghiệp, Tiến Dũng sớm hình thành tư duy nghề nghiệp, biết cách liên hệ kiến thức với thực tiễn và chủ động chuẩn bị cho con đường phát triển lâu dài của bản thân.

Trải nghiệm sinh viên: học trong lớp, trưởng thành ngoài xã hội

Trong quãng thời gian là sinh viên, Tiến Dũng chủ động tham gia nhiều câu lạc bộ, đội nhóm và xem đây là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện bản thân. Anh từng đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Nội dung, Cố vấn ban tại Câu lạc bộ Kỹ năng mềm, kỹ năng kinh doanh và tổ chức sự kiện BOSS; tham gia Ban Truyền thông Câu lạc bộ Âm nhạc Muzik; đồng thời là đội viên Đội Sinh viên Tình nguyện Trường Đại học Thăng Long.

Đồng hành cùng các Đội viên - Đội Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Thăng Long trong chiến dịch Mùa hè Xanh 2025, tại xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ.

Song song với hoạt động câu lạc bộ, Tiến Dũng còn là gương mặt MC quen thuộc tại nhiều sự kiện lớn nhỏ của Nhà trường, từ các chương trình học thuật, nghi lễ đến những hoạt động sinh viên gần gũi, sôi nổi. Mỗi lần đứng trên sân khấu Thăng Long, anh không chỉ rèn luyện kỹ năng dẫn chương trình mà còn học được tác phong làm việc chuyên nghiệp, chỉn chu, biết lắng nghe và tôn trọng tập thể. Những trải nghiệm ấy dần trở thành nền tảng quan trọng cho con đường nghề nghiệp sau này.

Va chạm thực tế và hành trình đến với nghề MC

Ngoài giờ học, Tiến Dũng chủ động làm thêm ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bán hàng, F&B và giáo dục, trước khi lựa chọn theo đuổi con đường dẫn chương trình một cách bài bản. Anh hoàn thành chương trình đào tạo MC tại Trung tâm đào tạo MC SuKha, đồng thời có cơ hội trải nghiệm môi trường truyền hình tại VTV thông qua các chương trình như Việt Nam vui khỏe, Cặp lá yêu thương.

Trong hành trình làm nghề, Tiến Dũng may mắn được MC/BTV Hạnh Phúc – người thầy, người dẫn đường – kết nối, định hướng và truyền cho anh tư duy làm nghề nghiêm túc. Từ đó, anh tiếp tục được trao cơ hội cộng tác và làm việc tại VTCNews. “MC đến với mình không bằng sự hào nhoáng tức thì, mà bằng quá trình rèn luyện, học cách làm nghề tử tế và có trách nhiệm với công chúng”, Tiến Dũng chia sẻ.

Một ngày trải nghiệm và học hỏi tại VTV cùng MC_BTV Hạnh Phúc trong chương trình Việt Nam vui khỏe.

Đến nay, sau hơn hai năm đồng hành và làm việc, Tiến Dũng đã và đang đảm nhiệm vai trò MC tại Báo Điện tử VTCNews, tham gia dẫn dắt nhiều kênh, chương trình như Vấn đề hôm nay, Toàn cảnh 24h, Thể thao – Văn hóa và các bản tin địa phương. Công việc này giúp anh ngày càng trưởng thành hơn trong tư duy, giao tiếp và cách nhìn nhận xã hội một cách đa chiều, chín chắn.

Trở về quê: một bước lùi để đi xa hơn

Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Tiến Dũng đưa ra một quyết định trở về quê, tham gia kinh doanh cùng gia đình. Rời Hà Nội và tạm gác lại những cơ hội đang mở ra, anh bước vào một môi trường hoàn toàn khác – thực tế hơn, áp lực hơn và không có nhiều chỗ cho sai sót.

Cùng gia đình xây dựng và vận hành một hợp tác xã nuôi trồng thủy hải sản, Tiến Dũng phải tiếp cận một lĩnh vực hoàn toàn mới, đòi hỏi vừa học, vừa làm và liên tục thích ứng. Bên cạnh công việc thực tiễn, anh chủ động bổ sung kiến thức về kế toán, luật doanh nghiệp để hoàn thiện nền tảng quản trị. “Những bài học trong giai đoạn này không giáo trình nào có thể thay thế, vì mình phải trả giá bằng trải nghiệm thật”, Tiến Dũng chia sẻ.

Trong thời gian đó, Tiến Dũng cũng có cơ hội làm việc cùng WinCommerce, qua đó tiếp cận môi trường doanh nghiệp hiện đại, chuẩn hóa, giúp anh hoàn thiện hơn về tác phong chuyên nghiệp và tư duy tổ chức. Dù trở về quê tham gia kinh doanh, Tiến Dũng vẫn duy trì hoạt động nghề nghiệp với vai trò MC, dẫn dắt nhiều sự kiện văn hóa, xã hội và chính trị tại địa phương, qua đó giữ sự kết nối với môi trường chuyên nghiệp và rèn luyện khả năng thích ứng.

Trở lại đại học để tiếp nối hành trình học tập và cống hiến

Sau gần một năm va chạm thực tế, Tiến Dũng nhìn lại hành trình học tập của mình bằng một góc nhìn chín chắn hơn. Những kiến thức đại học vẫn giữ nguyên giá trị, nhưng khi đặt vào các tình huống quản trị cụ thể, anh dần nhận ra những khoảng trống cần được bồi đắp. Chính điều đó thôi thúc Tiến Dũng quyết định theo học Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Thăng Long, với mục tiêu hệ thống hóa tri thức và nâng tầm tư duy quản trị.

Trong quá trình đưa ra quyết định, bên cạnh sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, Tiến Dũng nhận được sự động viên, định hướng từ TS. Lê Huyền Trang – Trưởng Bộ môn Quản trị kinh doanh và Marketing của Nhà trường. Những trao đổi thẳng thắn giúp anh hiểu rõ hơn năng lực bản thân và xác định việc học Thạc sĩ không phải để có thêm một văn bằng, mà để học một cách có mục tiêu. “Mình quay lại giảng đường với tâm thế của một người học trưởng thành, hiểu rõ mình cần học để làm gì”, Tiến Dũng cho biết.

Trở lại Thăng Long, Tiến Dũng cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận tri thức ở bậc sau đại học. Việc học không dừng ở tiếp nhận lý thuyết, mà đòi hỏi người học chủ động phân tích, phản biện và liên hệ trực tiếp với công việc thực tiễn. Những buổi học gắn với tình huống quản trị giúp anh nhìn nhận vấn đề đa chiều và đưa ra quyết định có cơ sở hơn.

Song song với việc học, Tiến Dũng có cơ duyên công tác tại Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ (TTC) của Trường Đại học Thăng Long trong vai trò Cán bộ phát triển Đào tạo ngắn hạn. Từ vị trí người học chuyển sang tham gia tổ chức và phát triển chương trình đào tạo, anh có điều kiện hiểu rõ hơn những yêu cầu cân bằng giữa tính học thuật và nhu cầu thực tiễn của người học, qua đó tiếp tục hoàn thiện tư duy quản trị từ chính công việc hằng ngày.

Ảnh chụp cùng đồng nghiệp Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và Chuyển giao công nghệ (Trung tâm TTC) ngày Nhà giáo Việt Nam 2025.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Tiến Dũng còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đồng hành cùng Nhóm Từ Thiện Người Tôi Cưu Mang. Những trải nghiệm ấy giúp anh nhận ra rằng tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với con người và cộng đồng. Như chia sẻ của PGS.TS. Nguyễn Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long: “Học tập suốt đời không chỉ là yêu cầu của thời đại, mà là năng lực cốt lõi để mỗi cá nhân thích ứng và đóng góp bền vững cho xã hội”.

Một ngày nấu soup cho các bệnh nhân tại Viện Huyết học TW tại chùa Phụng Lộc cùng Nhóm Từ thiện Người Tôi Cưu Mang (NTCM) và các bạn trẻ Hội đồng hương Thái Bình tại Hà Nội.

Ở thời điểm vừa học tập, vừa làm việc trong môi trường giáo dục, Tiến Dũng coi đây là giai đoạn tích lũy quan trọng để chuẩn bị cho những lựa chọn dài hạn trong tương lai. Với anh, việc quay lại giảng đường không phải là điểm dừng, mà là bước tiếp theo trong một hành trình học tập và cống hiến có chiều sâu.

Với Tiến Dũng, Trường Đại học Thăng Long không chỉ là nơi học tập mà còn là môi trường góp phần hình thành nhân cách, tư duy và định hướng nghề nghiệp. Anh luôn dành sự tri ân sâu sắc tới các thầy cô – những người âm thầm truyền cảm hứng, tạo điều kiện và đặt niềm tin vào thế hệ sinh viên. Tiến Dũng tin rằng giá trị sống không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ việc học tập nghiêm túc, làm việc tử tế và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng. “Mình luôn nhắc bản thân rằng học tập không bao giờ là lãng phí, đó là khoản đầu tư lớn nhất cho tương lai”, Tiến Dũng chia sẻ, coi đây là kim chỉ nam để tiếp tục học hỏi, cống hiến và hoàn thiện bản thân trên hành trình phía trước.

(Ảnh: NVCC)