Tuấn Trần lập kỷ lục mới khi trở thành nam chính điện ảnh có tổng doanh thu các phim lên đến 1.500 tỷ đồng

SVO - Trở lại màn ảnh với mùa phim Tết 2026, Tuấn Trần lại 'bỏ túi' thêm thành công mới với phim 'Báu vật trời cho'. Doanh thu từ bộ phim này giúp anh nâng tổng số doanh thu các phim đã đóng chính lên đến 1.500 tỷ đồng.

Theo số liệu cập nhật từ Box office Vietnam, tính đến thời điểm xuất hiện bài viết này, bộ phim Báu vật trời cho đã đạt doanh thu hơn 51 tỷ đồng và vẫn đang tiếp tục tăng. Đây là một con số an toàn giúp nhà sản xuất phim an tâm vì sự cạnh tranh cực kỳ khốc liệt của mùa phim Tết Bính Ngọ.

Ngoài ra, doanh thu bộ phim cũng giúp Tuấn Trần trở thành tên tuổi bứt phá. Anh được xem là nam diễn viên chính có tổng doanh thu các phim đã đóng cán mốc hơn 1.500 tỷ đồng.

Trong đó, Tuấn Trấn tham gia đóng chính các dự án như Bố già, ra mắt năm 2021, ghi nhận doanh thu 395 tỷ đồng; Đất rừng phương Nam, công chiếu năm 2023, đạt 140 tỷ đồng; Mai, ra mắt vào năm 2024, thu về 551 tỷ đồng; Làm giàu với ma, chiếu năm 2024, thu được 128 tỷ đồng; Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn, chiếu năm 2025, đạt 101 tỷ đồng; Mang mẹ đi bỏ, công chiếu năm 2025, thu về 171 tỷ đồng.

Tính luôn cả doanh thu hiện tại từ bộ phim Tết 2026 Báu vật trời cho, Tuấn Trần đã xác lập kỷ lực hiếm có của màn ảnh Việt. Qua các dự án đã tham gia, anh cho thấy khả năng "biến hóa" qua các vai diễn khác nhau. Điểm chung của các vai chính trong các phim trên là Tuấn Trần đều hóa thân thành con cái đối diện với các bậc phụ huynh.

Qua các dự án khác nhau, Tuấn Trần cho thấy sự nỗ lực để tự làm mới bản thân, tìm tòi những vai diễn khác nhau. Dù không ít lần đối diện với áp lực khi khán giả ngày càng đặt ra yêu cầu cao với anh nhưng Tuấn Trần đang không ngừng trau dồi qua loạt vai ấn tượng.

Ngoài diễn xuất, Tuấn Trần còn dành được nhiều lời khen từ công chúng trong quá trình quảng bá phim Tết Báu vật trời cho. Dù đang trong thời gian hồi phục sau chấn thương ở chân nhưng anh vẫn tích cực tham gia cinetour, gặp gỡ khán giả sau mỗi suất chiếu phim.

Anh luôn khiêm tốn khi nhận lời khen và luôn lắng nghe khi khán giả góp ý cho vai diễn. Đây là điều giúp một diễn viên hiểu được khán giả của mình, xây dựng được cộng đồng fan riêng.

Sự hài hước lẫn nhiệt tình của nam diễn viên được khán giả chia sẻ khắp mạng xã hội. Chính những khoảnh khắc đời thường như thế đã giúp Tuấn Trần tỏa sáng không chỉ trên màn ảnh, mà còn đền từ tính cách chân thành của anh.

Tại lễ trao giải Cánh diều năm 2025, diễn viên Tuấn Trần cũng xuất sắc nhận giải "Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh", với vai Hoan, trong bộ phim Mang mẹ đi bỏ. Ở giải thưởng Ngôi sao Xanh 2025, Tuấn Trần được ghi nhận sau vai Dương, trong phim Mai, "bỏ túi" loạt giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc", "Nam diễn viên được yêu thích", "Cặp đôi được yêu thích" bên cạnh Phương Anh Đào.