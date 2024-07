Tuổi trẻ là quãng thời gian duy nhất để thử và sai, hãy biết cách tận dụng nó

SVVN - Mảnh đất học Nghệ An đã vun đắp cho cô sinh viên Vương Trần Huệ Minh (sinh năm 2005) tinh thần chịu thương, chịu khó. Những thành tích nổi bật có thể kể đến của cô: Giải Nhất cấp tỉnh, Giải Ba cấp Quốc gia Đại sứ văn hóa đọc; Đạt 8.0 IELTS vào năm lớp 11; Nhận bằng khen “Học Sinh 3 tốt” cấp Trung ương; Top 12 trong 650 thí sinh đạt giải tại chung kết khu vực Cuộc thi PWC Global Case…

Được giáo dục trong môi trường vô cùng áp lực, xung quanh đều là người bạn xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể, Huệ Minh càng nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định “tôi là ai” giữa thế giới này. Nữ sinh dần định hình phong cách của bản thân cũng như nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê chinh phục những thử thách. Hành trình của cô chính là minh chứng cho câu nói: “Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về sau bạn”. Cô tự hào vì là người mạnh mẽ và không ngừng tự tỏa sáng chính mình.

Những dấu mốc trên chặng đường học tập

Huệ Minh đã tham gia dự thi Đại sứ Văn hóa đọc với tác phẩm gồm 30 trang viết tay, trong đó có bài cảm nhận đầy tâm huyết về cuốn sách Công chúa nhỏ của Frances Hodgson Burnett và kế hoạch hoạt động nếu cô trở thành đại sứ.

Bài viết đã đạt giải Nhất cấp tỉnh, sau đó được chọn vào vòng Quốc gia. Mặc dù dừng lại ở giải Ba Quốc gia nhưng đây là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời cô. Danh hiệu không đơn thuần nằm trên giấy tờ bề mặt mà nó có tác động thực chất đến cuộc sống. Sau khi cô đạt giải, đã có không ít phụ huynh, học sinh khắp tỉnh biết đến cô, quan tâm hơn về văn hóa đọc. Đây cũng là khởi đầu cho các chiến dịch tương lai của nữ sinh nhằm cải thiện văn hóa đọc trong tại trường mình theo học.

Đọc và học là hai từ khóa luôn xuất hiện trong mỗi chặng đường Huệ Minh bước. Không chỉ đọc và học các tác phẩm tiếng Việt, cô đã ‘lấn sân’ sang việc sử dụng tiếng Anh như công cụ phát triển bản thân. Cô nói: “Mình yêu thích và bộc lộ năng khiếu với tiếng Anh từ nhỏ. Cùng với sự ủng hộ hết mình từ gia đình và cố gắng không ngừng nghỉ, mình đã may mắn lọt vào top 4 đầu vào lớp Chuyên tiếng Anh 1 của trường Chuyên Phan Bội Châu - C5K49.”

Từ lớp 10, cô đã đặt ra những mục tiêu riêng để có một nền tảng kiến thức vững chắc và động lực học tập mỗi ngày. Nữ sinh đã ôn luyện cho các kỳ thi tiếng Anh bằng việc làm các đề thi thực tế và ôn tập thường xuyên.

Cô chia sẻ phương pháp học tập: “Để ghi nhớ từ vựng và cấu trúc mới, mình đặc biệt sử dụng kỹ thuật Spaced Repetition (Lặp lại ngắt quãng), đưa các từ và cụm từ vào ứng dụng thẻ ghi nhớ Quizlet và ôn tập 2 ngày một lần. Ngoài ra, mình học tiếng Anh mỗi ngày thông qua việc xem phim có phụ đề tiếng Anh, nghe tin tức trên CNN 10 và giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh thay vì học tủ hay học vẹt các từ vựng, cấu trúc khó nhớ.”

Mùa hè năm lớp 11, lấy hết dũng cảm, cô đã đi thi IELTS. Ngay trong lần đầu tiên, cô đã đạt con số 8.0 mà nhiều người ao ước. Đây là một món quà được cô đánh giá là vô cùng quý giá đối với một cô bé 16 tuổi lúc đó. Với Huệ Minh, thành công không phải là cú ăn may, bởi trong hành trình đó chứa đựng công sức và sự nỗ lực phi thường của cô bé 16 tuổi năm ấy. Ngoài ra, vào giữa năm lớp 12, trong số hơn 500 thí sinh, Huệ Minh đã đạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi tỉnh bộ môn tiếng Anh và lọt vào top 10 điểm cao nhất của tỉnh.

Quá trình phấn đấu của Huệ Minh trong các hoạt động đã giúp cô nhận được Bằng khen “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương. Biết rõ rằng nếu quản lý không tốt sẽ dẫn đến những áp lực không đáng có đi kèm hiệu suất làm việc thấp, cô đã duy trì sự cân bằng trong cuộc sống bằng cách lập kế hoạch và sau đó tuân thủ nó.

Điều này không chỉ đơn thuần là lập danh sách việc cần làm hàng ngày hay hàng tháng, mà quan trọng hơn là xác định các ưu tiên phù hợp theo từng giai đoạn. Cô nói: “Mình dành 100% sự tập trung cho mỗi công việc và cố gắng hoàn thành nó trong thời gian ngắn nhất. Nếu quá nhiều hoạt động chồng chéo, mình sẽ chia tất cả các hoạt động thành các khung thời gian cụ thể hàng ngày, sau đó thêm vào một số câu nói truyền cảm hứng để giữ tinh thần tích cực.”

Bằng khen này khiến Huệ Minh nhận ra rằng dành 100% đam mê và nhiệt huyết của tuổi trẻ không bao giờ là lãng phí, miễn là mình có thể cân bằng giữa cuộc sống học tập và ngoài học tập. Vì vậy, hãy tận dụng tối đa tuổi trẻ như thể không bao giờ được quay trở lại.

Câu giới thiệu về chính mình mà cô ấn tượng nhất là “My name - Huệ Minh, meaning compassion and enlightenment, is not only a word to address myself, but also the two core values that I always endeavor to possess” (Tạm dịch: Tên tôi - Huệ Minh với ý nghĩa yêu thương và khai sáng không đơn thuần là tên gọi mà nó còn là hai giá trị cốt lõi mà tôi luôn cố gắng chạm tới). Đây là câu viết mà Huệ Minh đã dùng để giới thiệu về bản thân trong bộ hồ sơ mang lại cho cô Học bổng 80% ngành Quản trị kinh doanh của Đại học VinUni.

Dù sau này, cô lựa chọn Học viện Ngoại giao sau khi xem xét các yếu tố phù hợp hơn với bản thân nhưng quá trình cống hiến hết mình cho tuổi trẻ đã trao cô những khoảnh khắc để cô nhìn lại mình, suy nghĩ về câu chuyện đã từng qua và xem xét lí do xung quanh nó.

Nhân sinh có 2 con đường: một con đường dùng tâm bước là ước mơ, một con đường dùng chân bước là hiện thực. Huệ Minh luôn cố gắng để hiện thực theo kịp ước mơ và trân trọng nỗ lực của mình trên hành trình. “Hãy tin tưởng vào ước mơ của mình và thực hiện nó bằng tất cả niềm tin và sự nỗ lực”, cô chia sẻ.

Hoạt động ngoại khóa “nuôi” ta lớn

Huệ Minh đắm mình trong những cuốn sách. Cô sử dụng đam mê đọc như công cụ để bước sâu và khám phá thêm thế giới xung quanh cũng như hiểu rõ về bản thân mình. Tuy nhiên, khác với nhiều bạn, cô là mọt sách năng động và không ngại dấn thân thử thách trong những hoạt động ngoại khóa.

Lão Tử đã từng nói “Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên”. Hành trình Huệ Minh xây dựng hồ sơ cá nhân dày dặn các hoạt động ngoại khoá bắt đầu từ những công việc nhỏ nhất. Cô từng là thành viên của các sự kiện, câu lạc bộ lớn nhỏ, không ngại những công việc được các anh chị Ban Điều hành giao phó. Mọt sách năng động đã bước từng bậc thang để đến được vị trí Trưởng ban, Phó chủ nhiệm của các CLB.

Cô chia sẻ: “Mình tham gia hoạt động ngoại khoá không chỉ để trải nghiệm hay xây dựng profile đẹp, mà còn góp phần nhỏ bé giúp xã hội, cộng đồng và những người xung quanh mình ngày càng phát triển tốt hơn, tích cực hơn. Vì thế mà yếu tố tiên quyết để mình quyết định tham gia một hoạt động là có ích, có ảnh hưởng tích cực tới xã hội.”

Hành trình hoạt động ngoại khóa giúp Huệ Minh học được cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau và hiểu rõ hơn về những thách thức mà xã hội đang phải đối mặt. Điều này giúp cô dần trưởng thành trong suy nghĩ và hành động, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm xã hội.

Dưới cương vị là sinh viên, Huệ Minh gửi gắm đến các bạn đồng trang lứa: “Mình tin rằng, mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn, và việc tham gia các hoạt động này chính là cách để mình bắt đầu tạo ra những tác động tích cực ngay từ bây giờ.

Trên hành trình đó, hãy luôn biết giá trị của mình, đừng để những thành tích hào nhoáng khiến mình đánh mất bản thân. Đôi khi bạn không thành công trong một sự kiện hay câu lạc bộ nào đó không phải vì bạn kém cỏi, mà do bạn chưa được “đặt” đúng chỗ để có thể phát huy điểm mạnh của bản thân. Tuổi trẻ là quãng thời gian duy nhất để thử và sai, hãy biết cách tận dụng nó tốt nhất để tìm ra được con đường đúng đắn cho tương lai của mình!”

Những thành tích nổi bật của Vương Trần Huệ Minh - Giải Nhất học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh tỉnh Nghệ An năm học 2022-2023; - Đạt 8.0 IELTS; - Giải Nhất tỉnh Nghệ An, Giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi “Đại sứ văn hoá đọc" năm 2019; - Top 12 Chung kết khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Cuộc thi PWC Global Case năm 2023; - Học bổng tài năng 80% của VinUniversity; - Bằng khen “Học Sinh 3 tốt” cấp Trung Ương năm 2023; - Phó chủ nhiệm Phan Bookaholic Club - CLB sách trường THPT chuyên Phan Bội Châu; - Trưởng ban Truyền thông sự kiện “Offline Tết 2022”; - Phó ban truyền thông dự án Nữ quyền “The Cocoon” do ASEAN Youth Organization bảo trợ; - Thành viên Ban Truyền thông của nhiều CLB như: TEDx DAV 2023, Quỹ phát triển Sinh viên Ngoại giao, DAV Career Day 2024…; - Tình nguyện viên Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; - Tình nguyện viên tại 11th Asia Pacific Regional Conference - Vietnam Red Cross Society; - Thực tập sinh tại Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An.

(Ảnh: NVCC)