Tuổi trẻ TP. HCM nối dài yêu thương qua dự án “Quỹ tóc cho em”

SVO - Một dự án thiện nguyện mang tên “Quỹ tóc cho em” vừa được cán bộ, học viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân chính thức khởi động với mong muốn kết nối cộng đồng chung tay hỗ trợ các bệnh nhi ung thư.

Xuất phát từ sự thấu cảm trước những khó khăn mà các “chiến binh nhí” phải đối mặt trong quá trình điều trị bệnh ung thư, dự án tiếp nhận những mái tóc hiến tặng từ cộng đồng, kết hợp cùng hoạt động gây quỹ nhằm trao yêu thương đến các em.

Tập thể thành viên dự án “Quỹ Tóc Cho Em”

Cán bộ, học viên chuẩn bị các phần quà gửi tặng bệnh nhi trong khuôn khổ dự án “Quỹ Tóc Cho Em”.

Vừa qua, thành viên dự án đã đến thăm Khoa Ung bướu Huyết học - Bệnh viện Nhi đồng 2. Tại đây, dự án đã mang đến cho các em những mái tóc do cộng đồng hiến tặng, cùng 100 phần quà và 2 triệu đồng cho 2 bệnh nhi khó khăn. Bên cạnh đó, các thành viên còn dành thời gian trò chuyện, cùng các em tham gia hoạt động tô tượng.

Nụ cười rạng rỡ của Chị Nguyễn Ngọc Bảo Anh sau khi gửi tặng mái tóc của mình cho các bệnh nhi ung thư.

Đại diện thành viên dự án trao hiện kim cho bệnh nhi. Ảnh: BTC.

Đặc biệt, dự án này mang đến một hình thức tâm sự thú vị. Các bệnh nhi sẽ viết tâm tư, mơ ước vào thiệp và treo lên cây, được gọi là cây tâm sự. Anh Phạm Minh Thiện - thành viên dự án chia sẻ: “Điều mà tụi mình mong muốn nhất không phải là điều gì quá lớn lao, chỉ mong có thể góp một phần nhỏ giúp các em tìm lại nụ cười, cảm thấy tự tin hơn và biết rằng luôn có rất nhiều người quan tâm, đồng hành cùng các em.”

Nụ cười của bệnh nhi khi tham gia vui chơi cùng thành viên dự án. Ảnh: BTC

Thành viên dự án tham gia hoạt động vui chơi cùng bệnh nhi. Ảnh: BTC.

Dự án “Quỹ tóc cho em” hướng đến việc xây dựng một thông điệp lâu dài về sự sẻ chia. Trong thời gian tới, nhóm thành viên sẽ có chuyến thăm đến mái ấm Rum-mi. Chuyến thăm này nhằm trao tặng những phần quà và là dịp để nhóm lan tỏa yêu thương đến các em nhỏ kém may mắn.