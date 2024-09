Tuổi trẻ TP. HCM và Hà Nội mang ‘nắng’ đến cho học sinh vùng bão, lũ

SVVN - Những ngày gần đây, các đội nhóm tình nguyện ở TP. HCM và TP. Hà Nội đã thực hiện những dự án ý nghĩa nhằm giúp người dân miền Bắc khắc phục hậu quả sau bão số 3.

Dự án “Quà chia sẻ” của nhóm từ thiện Fly To Sky TP. HCM

Ngày 19/9/2024, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đã phối hợp cùng lãnh đạo huyện Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức dự án “Quà chia sẻ”.

Chương trình có sự phối hợp của CLB Báo chí và Thiện nguyện Newton's Voices of Outreach, trường THCS - THPT Newton và sự đồng hành của nhiều đơn vị, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện.

Anh Lê Văn Phúc (2002) – Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky chia sẻ: “Dự án "Quà chia sẻ" nhằm hỗ trợ kịp thời các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thiên tai. Dự án đặc biệt chú trọng hỗ trợ người dân, thanh thiếu nhi trong việc tái thiết cuộc sống hằng ngày, mong chia sẻ phần nào những khó khăn hiện tại”.

Thông qua dự án Đoàn đã thăm và trao tặng 600 bộ quà chia sẻ, 200 áo ấm, 50 thùng sữa cho 7 địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ.

Trong đó, mỗi bộ quà chia sẻ đều là những vật dụng thiết yếu trong việc tái thiết, phục hồi cuộc sống sau bão, gồm: xô nhựa, lương khô, đèn pin, nước muối sinh lý, viên sủi Vitamin C, băng cá nhân, nồi inox, chén, khăn, xà phòng cục, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, băng vệ sinh, bột giặt, nước rửa chén, chổi chà sàn đa năng,...

Ngoài ra, nhóm còn trao tặng 50 tủ sách ‘Bồ câu trắng’ (mỗi tủ gồm một kệ sách và 50 cuốn sách, truyện thiếu nhi; tổng 2.500 cuốn), 50 bộ bàn ghế học sinh cho các trường học.

Hiện tại, Nhóm vẫn đang kêu gọi quyên góp thêm sách giáo khoa các cấp, vở, balo, đồ dùng học tập, sách truyện thiếu nhi, bàn ghế... cho các em học sinh.

Anh Kai Hong – Giám đốc Mico tại khu vực Việt Nam, một trong những đơn vị đồng hành cùng dự án chia sẻ về hành trình tham gia các hoạt động cùng Fly To Sky: “Tôi đã có rất nhiều cảm xúc trong những ngày tham gia hoạt động cùng đoàn Fly to Sky. Mọi người chuyên nghiệp, trẻ tuổi và rất nhiệt huyết. Tôi còn ấn tượng bởi sự đoàn kết của người Việt Nam. Ở mỗi chặng đường, luôn có người dân bản địa, nam nữ và thanh thiếu niên sẵn sàng hỗ trợ đội tình nguyện để làm các công việc nặng, không than vãn, chỉ mong nhanh chóng có thể hỗ trợ người dân vùng lũ”.

Dự án “Tủ sách Xanh” của nhóm Thiện Nguyện Xanh, TP. Hà Nội

Dự án ‘Tủ sách Xanh’ của nhóm Thiện Nguyện Xanh, do em Nguyễn Tùng Sơn (lớp 4B trường Tiểu học Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội) sáng lập vào tháng 8/2024. Cô Hồng Nguyễn, giáo viên THPT tại Hà Nội làm trưởng nhóm và trưởng ban điều phối chính của dự án. Thành viên nhóm Thiện Nguyện Xanh chủ yếu là các bạn sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên. Mục đích của dự án là quyên góp sách vở để xây dựng tủ sách cho học sinh vùng cao, vùng khó khăn.

Trong đợt bão Yagi này, nhóm Thiện Nguyện Xanh đã kêu gọi ủng hộ sách giáo khoa cũ các cấp, sách tham khảo, tập vở mới và đồ dùng học tập cho các em học sinh miền Bắc chịu ảnh hưởng. Đại diện nhóm cho biết, dự án đã nhận được nhiều sự hưởng ứng của các em nhỏ, thầy cô giáo và người dân ở các khu dân cư. Ngoài ra, còn có sự giúp sức của các bạn trẻ tình nguyện viên.

Mặc dù vừa mới thành lập, chưa trực thuộc tổ chức nào nhưng trong đợt thiên tai này, dự án đã trao tặng số lượng lớn sách vở và đồ dùng học tập cho các trường. Trong đó, Trung tâm GDNN - GDTX Tuyên Quang 400 cuốn SGK; Trung tâm GDTX Trạm Tấu 200 cuốn SGK; Trung tâm GDNN - GDTX Yên Minh (Hà Giang) 300 cuốn SGK và 100 cuốn vở viết; Trung tâm GDNN - GDTX Si Ma Cai (Lào Cai) 100 cuốn SGK, 100 bút viết, 25 bộ eke và 50 thước kẻ; Trường THCS Yên Thái - Văn Yên (Yên Bái) 250 cuốn SGK, 100 bút và 25 thước kẻ.

Một cô giáo ở Yên Bái đã liên hệ dự án xin hỗ trợ sách giáo khoa, chia sẻ: “Nhiều đoàn từ thiện đã mang gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm giúp đỡ bà con rất nhiều. Nhưng chưa đoàn nào tặng sách giáo khoa, nhờ bên dự án hỗ trợ kịp thời nên các em học sinh có sách học tập”.

Ngày 22/9, nhóm dự định trao 8 tủ sách Xanh (400 cuốn sách truyện tham khảo) cho trường THCS Tân Pheo - Đà Bắc (Hòa Bình) nhưng lùi lịch do mưa lũ, đường bị sạt lở.

Hiện tại, dự án "Tủ sách Xanh" vẫn tiếp tục vận động thêm sách giáo khoa và vở viết, đồ dùng học tập cho các học sinh chịu ảnh hưởng của bão lũ. Dự án nhận quyên góp tại các điểm tập kết, ở cả TP. HCM và TP. Hà Nội.