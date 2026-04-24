TXT khẳng định vị thế trước truyền thông nước ngoài

Tomorrow X Together (TXT) đã phát hành mini album thứ 8, 7TH YEAR: A Moment of Stillness in the Thorns vào ngày 13/4. Album này đã thể hiện một cách chân thực những cảm xúc mà các thành viên trải qua trong suốt bảy năm qua và những lần gia hạn hợp đồng.

Họ đang nhận được nhiều lời khen ngợi từ người nghe trên toàn cầu nhờ âm thanh mang tính thử nghiệm và những cảm xúc phổ quát, như nỗi lo lắng về tương lai và sự trống rỗng. Tạp chí V Magazine của Mỹ nhận định: "Chúng tôi khen ngợi sự kiên nhẫn và trưởng thành của các thành viên khi họ đã không ngừng nỗ lực trong thị trường K-pop đang thay đổi nhanh chóng. Sự chân thành chưa từng có được thể hiện trong album này là một dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành về mặt nghệ thuật của các thành viên. Đây mới chỉ là khởi đầu. Chiều sâu của những cảm xúc chứa đựng trong album còn vững chắc và sâu sắc hơn nhiều so với những gì thể hiện ra bên ngoài".

Tạp chí văn hóa đại chúng Mỹ, The Honey Pop nhận xét: "Đây là một album xứng đáng được đề cử Album của năm xuất hiện vào thời điểm hoàn hảo nhất trong sự nghiệp của TXT. Không thể có màn trở lại nào hoàn hảo hơn đối với họ khi họ phá bỏ 'lời nguyền bảy năm' và bắt đầu một hành trình âm nhạc mới".

Tạp chí văn hóa đại chúng Anh, Wonderland nhận xét: "Tomorrow X Together đã tạo ra một âm thanh chân thực hơn bao giờ hết. Việc họ quyết định ở lại với nhau xuất phát từ tinh thần đồng đội thực sự và niềm tin vào âm nhạc của họ, vượt xa cả lợi nhuận kinh doanh".

Những lời khen ngợi dành cho ca khúc chủ đề One More Day (Stick With You) cũng tiếp tục được dành cho ca khúc này. Nó được ca ngợi là "một kiệt tác, thoạt nhìn là một bài hát tình yêu, nhưng bên trong lại thể hiện nỗi khát khao và lo lắng khi muốn được ở bên nhau thông qua một âm thanh sâu lắng và tinh tế".

Tạp chí Rolling Stone Ấn Độ cũng hết lời khen ngợi ca khúc này: "Đây là một bài hát mộng mơ, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Âm thanh tối giản làm nổi bật giọng hát của các thành viên và để lại ấn tượng khó phai trong lòng người nghe".

Tạp chí âm nhạc toàn cầu Tomorrow Magazine cũng ghi nhận doanh số bán hàng cao: "Thành tựu đáng kể này là một dấu hiệu cho thấy họ tự tin hơn bao giờ hết về hướng đi mà họ nên theo và đã hiện thực hóa nó một cách nghệ thuật và tỉ mỉ".