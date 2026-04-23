Lamine Yamal chấn thương trước thềm World Cup nhưng sẽ không bỏ lỡ giải đấu lớn nhất hành tinh

SVO - Siêu sao tuổi teen của Tây Ban Nha Lamine Yamal nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải nhưng vẫn đầy hy vọng cho World Cup 2026.

Cầu thủ tấn công của Barcelona, ​​​​Lamine Yamal sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải do chấn thương gân kheo ở chân trái, nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha này vẫn dự kiến ​​​​sẽ có mặt tại World Cup năm nay.

Yamal đã phải khập khiễng rời sân trong trận thắng 1-0 trước Celta Vigo, nơi cầu thủ 18 tuổi ghi bàn thắng duy nhất từ ​​chấm phạt đền.

“Các cuộc kiểm tra được thực hiện đã xác nhận rằng, cầu thủ đội một Lamine Yamal bị chấn thương gân kheo ở chân trái (cơ nhị đầu đùi). Cầu thủ sẽ tuân theo một kế hoạch điều trị thận trọng. Lamine Yamal sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải nhưng anh ấy dự kiến vẫn sẽ có mặt tại World Cup”, Barcelona đăng trên X.

Tây Ban Nha sẽ khởi động chiến dịch World Cup của mình bằng trận đấu ở bảng H với Cape Verde, vào ngày 15/6.

Lamine Yamal (sinh ngày 13/7/2007) là thần đồng bóng đá người Tây Ban Nha, hiện thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải cho CLB Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Anh được công nhận là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất thế giới với kỹ thuật, khả năng rê bóng và tư duy chơi bóng đỉnh cao.

