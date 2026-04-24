Miu Lê, Liên Bỉnh Phát cùng 'dàn sao' Việt đình đám đổ bộ thảm đỏ 'Đại tiệc trăng máu 8'

Mới đây, đoàn phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 có buổi ra mắt ấm cúng ở Hà Nội với sự tham gia của các diễn viên cùng dàn 'sao' đình đám thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng. Đây là bộ phim được nhiều khán giả kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại mùa phim Lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

NSND Lê Khanh, Tú Oanh và Thanh Hương rạng rỡ trên thảm đỏ, mừng dự án của Phan Gia Nhật Linh được ra mắt khán giả.

Miu Lê xuất hiện ấn tượng bên cạnh 'Thị đế' Liên Bỉnh Phát.

Sau thành công của Địa Đạo và Mưa đỏ, Hứa Vỹ Văn tiếp tục góp mặt trên 'đường đua' phim Lễ 30/4 năm nay bằng vai diễn trong dự án Đại tiệc trăng máu 8.

Lâm Thanh Mỹ thoát mác 'diễn viên nhí', xuất hiện dễ thương trên thảm đỏ cùng các tiền bối.

Nghệ sĩ hài Vân Sơn cho biết rất hồi hộp khi quay trở lại với điện ảnh, chờ đợi phản ứng của khán giả khi xem phim.

Diễn viên Hà Hương không giấu nổi sự phấn khích khi là một trong những khán giả đầu tiên được xem thử nghiệm đặc biệt trong điện ảnh của Phan Gia Nhật Linh và ê kíp.

Diễn viên Quốc Khánh tiết lộ mình có một vai diễn cực ấn tượng, cùng các anh chị 'quậy tung' phim trường mùa lễ này.

Lần đầu tiên, Charlie Nguyễn 'làm xấu' mình trên phim, mang đến những điều thú vị cho khán giả.

Các nghệ sĩ Nhà hát kịch Tuổi Trẻ mừng NSƯT Đức Khuê có vai diễn điện ảnh tiếp theo.

Lần hiếm hoi, vợ chồng nghệ sĩ Lê Khải và Lê Khánh cùng xuất hiện trong cùng một dự án với vai trò đặc biệt.

Diễn viên Quỳnh Lý bảnh bao, thu hút sự quan tâm của khán giả thủ đô. Anh cũng đóng góp vai diễn quan trọng trong phim.

Ê kíp 'Đại tiệc trăng máu 8' giao lưu cùng khán giả.

Ê kíp Đại tiệc trăng máu 8 vui mừng vì bộ phim mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả trong ngày ra mắt. Dùng cách kể trào phúng, phim đào sâu vào hậu trường ngành làm phim với những tiếng cười châm biếm, giễu nhại hài hước, tạo nên câu chuyện cực kỳ “gây nhột” với dân trong ngành và trải nghiệm giải trí cười hết cỡ cho khán giả cùng cú one-shot dài 35 phút gây bất ngờ.

Đại tiệc trăng máu 8 do Phan Gia Nhật Linh đạo diễn và Charlie Nguyễn sản xuất. Phim hứa hẹn mang đến tiếng cười xuyên lễ, quy tụ Vân Sơn, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Lê Khánh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, NSƯT Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Quang Minh, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải, Bảo SuZu, Hoàng Anh Panda cùng nhiều diễn viên khác, trong đó có ngôi sao Kim Kang Woo từ Hàn Quốc.