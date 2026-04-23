Trương Lăng Hách khám phá 'bản sắc mới'

Tuệ Nghi
SVO - Trương Lăng Hách lần đầu tiên xuất hiện trong một bộ phim tài liệu phục vụ cộng đồng gây sự chú ý cao độ.

Bộ phim tài liệu Lăng Thám Tương Lai, do Warner Bros. Discovery Group và WildAid đồng sản xuất, đã chính thức ra mắt đúng ngày "Ngày Trái đất Thế giới lần thứ 57". Đây cũng là bộ phim tài liệu phục vụ cộng đồng đầu tiên của Trương Lăng Hách và trong đó anh vào vai một kỹ sư điện, khám phá những đổi mới công nghệ và thành tựu thực tiễn của quá trình chuyển đổi carbon thấp của Trung Quốc theo mục tiêu "carbon kép".

Cư dân mạng tinh ý đã nhận thấy Trương Lăng Hách cũng xuất hiện tại Khu Công nghiệp Tô Châu.

Được biết, bộ phim tài liệu này gồm ba tập, trong đó tập thứ ba sẽ ghi lại chuyến thăm khu công nghiệp của Trương Lăng Hách, dự kiến ​​phát sóng vào đầu tháng Năm. Cộng đồng mạng đang rất mong chờ được theo chân "Kỹ sư Trương", tìm hiểu sâu hơn về công cuộc xây dựng thành phố không chất thải tại Khu Công nghiệp Tô Châu, khám phá những hướng đi mới cho phát triển carbon thấp và cùng nhau xây dựng một tương lai xanh.

Trương Lăng Hách cũng mới được giới thiệu trên tờ "Ouest-France" của Pháp, một trong những tờ báo tiếng Pháp được đọc nhiều nhất thế giới và là nhật báo trả phí hàng đầu của Pháp. Trương Lăng Hách trở thành diễn viên Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của tờ báo này được dành hẳn một bài viết riêng trong chuyên mục văn hóa và được ca ngợi là "siêu sao Trung Quốc đang nổi lên khắp nước Pháp". Đây không chỉ là sự công nhận lớn về khả năng diễn xuất và sự nổi tiếng toàn cầu của Trương Lăng Hách mà còn đánh dấu một giai đoạn mới trong sự mở rộng quốc tế của văn hóa điện ảnh và truyền hình Trung Quốc. Nó còn bổ sung thêm một chiều hướng mới cho sự hội nhập sâu sắc giữa thẩm mỹ phương Đông với thị hiếu của công chúng châu Âu. Là một trong những tờ báo có ảnh hưởng nhất của Pháp, "Ouest-France" có số lượng phát hành hằng ngày hơn 600.000 bản, phủ sóng toàn bộ nước Pháp cũng như các vùng nói tiếng Pháp. Được biết, tờ báo này chưa bao giờ dành hẳn một bài viết riêng cho một diễn viên Trung Quốc nào trước đây. Bài viết này đánh giá một cách có hệ thống các tác phẩm của Trương Lăng Hách, đồng thời đưa ra phân tích sâu sắc về phong cách diễn xuất và sức hút của anh. Bài báo cũng tập trung vào bộ phim ăn khách toàn cầu "Trục Ngọc" của Trương Lăng Hách. Bộ phim được phát hành trên toàn thế giới thông qua Netflix. Sau khi ra mắt, nó nhanh chóng trở thành hiện tượng, 'gây sốt' không chỉ ở Pháp mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tờ "Ouest-France" đặc biệt lưu ý rằng: "Trục Ngọc" đã phá vỡ định kiến ​​của khán giả Pháp rằng các diễn viên Trung Quốc trong phim cổ trang thường diễn xuất rập khuôn và một chiều. Bên cạnh các tác phẩm của mình, sức hút cá nhân và tầm ảnh hưởng quốc tế trên mạng xã hội của Trương Lăng Hách cũng là những yếu tố quan trọng giúp anh được truyền thông chính thống của Pháp ưu ái. Trong năm qua, các chỉ số mạng xã hội quốc tế của anh tiếp tục tăng vọt: Một bài đăng trên Instagram đã vượt qua một triệu lượt thích chỉ trong vòng 14 giờ, và anh đã có thêm hơn một triệu người theo dõi mới chỉ trong một tháng, lập kỷ lục về tốc độ tăng trưởng người theo dõi nhanh nhất của một nam diễn viên Trung Quốc trên các nền tảng quốc tế.
