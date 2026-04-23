Đây là Hyuna 'nữ hoàng nóng bỏng'?

Hình ảnh Hyuna xuất hiện bên cạnh chồng là Yong Jun Hyung tại sân quần vợt khiến cộng đồng mạng 'choáng toàn tập'.

Mặc dù MC nổi tiếng Jang Seong Gyu nhận xét, Hyuna là một "thiên tài quần vợt" nhưng mái tóc nhuộm màu vàng sáng và ngoại hình có vẻ tăng cân 'kha khá' so với trước đây dường như thu hút sự chú ý hơn nhiều.

Hyuna nhiều lần vướng vào tin đồn mang thai vì tăng cân. Theo đó, vào ngày 3/10 năm ngoái, Hyuna đã quyết định thực hiện chế độ ăn kiêng, khi hé lộ bức ảnh Hyuna "gầy" ngày xưa kèm theo lời nhắn: "Hyuna, em ăn nhiều lắm. Hãy tỉnh táo lại và ăn kiêng thật chăm chỉ nhé. Em thích gầy đi. Hãy thử lại nhé!".

Khi còn hoạt động với vai trò ca sĩ cùng Wonder Girls, 4Minute và là ca sĩ solo, Hyuna là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô gái nhờ thân hình thon gọn nhưng vẫn 'nóng bỏng'. Sau khi kết hôn với Yong Jun Hyung, Hyuna trở thành tâm điểm chú ý với tình trạng tăng cân, dáng vẻ 'gầy gò nhưng vẫn quyến rũ' đã hoàn toàn biến mất.

Điều này cũng làm dấy lên tin đồn mang thai. Phía Hyuna nhiều lần bác bỏ tin đồn mang thai, gọi đó là "vô căn cứ", và cuối cùng, Hyuna đã suy ngẫm về việc mình đã ăn bao nhiêu sau khi kết hôn và bày tỏ quyết tâm quay trở lại những ngày 'gầy gò'.

Tuy nhiên, quyết định ăn kiêng của tôi không kéo dài được 6 tháng. HyunA đang quản lý sức khỏe bằng cách chơi tennis nhưng cô vẫn chưa thể trở lại vóc dáng gầy gò như xưa. Tuy nhiên, có vẻ như cô đang có khoảng thời gian hạnh phúc hơn ai hết khi theo đuổi sở thích cùng chồng.