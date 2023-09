Vẫn còn cơ hội cho sĩ tử 2k5 đăng ký vào trường Đại học Phenikaa

Với đợt tuyển sinh bổ sung, trường Đại học Phenikaa khẳng định tầm quan trọng của sự phát triển của nhà trường, đồng thời hứa hẹn mang đến cho sĩ tử 2k5 cơ hội để thể hiện bản thân và khám phá con đường sự nghiệp.

Kỳ thi THPT ngày càng trở nên cạnh tranh khi các thí sinh đều mong muốn đạt được nguyện vọng yêu thích của mình, việc tiếp cận giáo dục chất lượng luôn là một thách thức. Trường ĐH Phenikaa hiểu rằng không phải thí sinh nào cũng đạt điểm chuẩn để có thể trúng tuyển vào nguyện vọng mong muốn. Để giúp những ước mơ không bị “hụt”, nhà trường đã công bố đợt tuyển sinh bổ sung, tạo cơ hội cho các thí sinh không đạt yêu cầu NV1 hoặc gặp vấn đề trong quá trình thi THPT.

Với 5 năm hoạt động, Phenikaa là một trong những trường đại học tư thục đa ngành, với định hướng đổi mới sáng tạo, xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và hướng nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới. Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng cho các bạn trẻ 2k5 nộp hồ sơ cho đợt tuyển sinh lần 2!

Việc xét tuyển bổ sung lần 2 cũng là cam kết với sự phát triển bền vững của xã hội thông qua đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Với tình hình phát triển kinh tế và công nghệ nhanh chóng, xã hội đang đặt ra yêu cầu cao hơn về nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và khả năng thích ứng. Trường ĐH Phenikaa nhận thấy rằng để đáp ứng tốt những yêu cầu này, cần phải có sự đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, từ đó tạo ra một thế hệ “tiêu chuẩn cao" cho xã hội.

Chính vì vậy, việc tuyển sinh bổ sung trở thành một giải pháp hợp lý và linh hoạt cho xã hội, nhà trường, cũng như các bạn trẻ. Với việc tuyển sinh bổ sung, trường ĐH Phenikaa nỗ lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng, và giúp thí sinh chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, hướng đến sự nghiệp đầy triển vọng và đầy thách thức.

Trường Đại học Phenikaa công bố tuyển sinh bổ sung

Trường ĐH Phenikaa tiếp tục tuyển sinh bổ sung đợt 2 theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPTQG 2023 với chỉ tiêu 790 dành cho một số ngành nằm trong khối ngành Khoa học - Sức khoẻ, Kỹ thuật - Công nghệ và Khoa học xã hội và nhân văn.

Có thể thấy, đây đều là các ngành học hot, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Qua từng ngành học, trường ĐH Phenikaa thể hiện quyết tâm trong việc khẳng định vị thế đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khối ngành tương lai.

Trong đợt tuyển sinh lần 1, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Phú Khánh cho biết: “Trong năm 2023, chúng tôi vui mừng vì nhận được sự quan tâm lớn của các thí sinh. Có gần 29.000 thí sinh và khoảng 40.000 nguyện vọng đăng ký Trường ĐH Phenikaa, trong đó có 70% thí sinh có điểm thi THPT từ 22 điểm trở lên và gần 30% các em đạt từ 24 điểm trở lên”

Tuy nhiên, so với năm 2022, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Trường có sự giảm nhẹ. Lý giải về điều này, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh cho biết: Năm 2023, phổ điểm của các thí sinh nhìn chung có sự thấp hơn so với năm 2022. Trong khi đó năm nay, Trường có thêm 5 ngành mới nên chỉ tiêu cũng tăng khoảng 2.000 so với năm 2022.

Theo quy định, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 1 nguyện vọng vào trường. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài thi/môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 thuộc tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành học đăng ký cộng với điểm ưu tiên đối tượng và khu vực theo quy định hiện hành và cộng điểm tiếng Anh theo quy định của trường.

Điểm trúng tuyển của thí sinh được tính từ cao xuống thấp theo thang điểm 10 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân cho đến đủ chỉ tiêu đã xác định. Mỗi thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào Trường sẽ được chọn các ngành/chương trình tương ứng với các nguyện vọng xếp theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp thí sinh trượt nguyện vọng 1 thì xuống xét tuyển nguyện vọng 2.

