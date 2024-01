3 bộ phim bội thu phòng vé hàng đầu Trung Quốc năm 2023

SVVN - Năm 2023 là năm mà các bộ phim nội địa Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục, khi chiếm 84% tổng doanh thu phòng vé, với sự 'lên ngôi' trở lại của những 'ông lớn' dẫn đầu làng điện ảnh.

Mãn giang hồng của Trương Nghệ Mưu

Doanh thu phòng vé của Mãn giang hồng là 4,544 tỷ nhân dân tệ, các nhà đầu tư chia nhau 1,632 tỷ nhân dân tệ. Tổng chi phí sản xuất, quảng bá và phân phối bộ phim này ước tính khoảng 100 - 300 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận ròng sau khi loại trừ chi phí có thể vượt quá 1,3 tỷ nhân dân tệ.

Mãn giang hồng lấy bối cảnh thời Thiệu Hưng, nhà Nam Tống (Trung Quốc), bốn năm sau khi Tướng quân Nhạc Phi qua đời. Vào đêm trước cuộc đàm phán dẫn đầu bởi Tể tướng Tần Cối với nhà Tấn, sứ giả của nước này bị phát hiện chết tại dinh thự của ông ta, và bức thư bí mật mang theo đã biến mất. Người lính Trương Đại và phó chỉ huy quân đội Tôn Quân tình cờ bị cuốn vào âm mưu to lớn này và được lệnh cho cả hai phải tìm ra kẻ giết người trong vòng một giờ. Mãn giang hồng là tên phim, và cũng là tên bài thơ nổi tiếng nhất của Nhạc Phi, danh tướng chống Kim thời Nam Tống.

Cô ấy mất tích của Trần Tư Thành

Phim có doanh thu phòng vé 3,523 tỷ nhân dân tệ và các nhà đầu tư chia sẻ 1,326 tỷ nhân dân tệ. Ngoài phần kịch bản chỉn chu, Cô ấy mất tích còn sở hữu dàn diễn viên 'doanh thu tiền tỷ' Chu Nhất Long, Nghê Ni và Văn Vịnh San, dưới bàn tay 'nhào nặn' của đạo diễn rất thành công của điện ảnh xứ Trung, Trần Tư Thành sau loạt phim Ngộ sát, Thám tử phố Tàu.

Cô ấy mất tích được cải biên từ tác phẩm hài Cạm bẫy dành cho người độc thân của Liên Xô năm 1990, ngoài ra kịch bản còn tham khảo vụ án thai phụ người Trung Quốc rơi xuống vách núi ở Thái Lan năm 2019. Phim kể về việc cô gái Lý Mộc Tử (Văn Vịnh San) và chồng là Hà Phi (Chu Nhất Long) đi du lịch Malaysia để kỷ niệm ngày cưới. Nhưng sau đó, Lý Mộc Tử đột ngột biến mất. 15 ngày sau khi không biết tin vợ, Hà Phi nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm, nhưng cảnh sát cho rằng vợ chồng anh chỉ xích mích nhỏ nên từ chối lập hồ sơ vụ án.

Ngay lúc này, Lý Mộc Tử trở về, nhưng Hà Phi lại khẳng định đây không phải là vợ của anh ta, dù Lý Mộc Tử đưa ra được đầy đủ chứng cứ. Bên cạnh đó, cô còn tố cáo chồng dùng ma túy gây ra ảo giác từ lâu. Sau đó, luật sư nổi danh Trần Mạch (Nghê Ni) tham gia vụ án, khiến vụ việc ngày càng xuất hiện nhiều nút thắt khó giải thích.

Được ăn cả ngã về không của Ninh Hạo

Doanh thu phòng vé của No More Bets là 3,848 tỷ nhân dân tệ và các nhà đầu tư chia nhau 1,457 tỷ nhân dân tệ. Phim kể về thế giới lừa đảo thông qua mạng Internet, xoay quanh hành trình thoát thân của kỹ sư IT Phan Sinh do Trương Nghệ Hưng thủ vai. Trong phim, Phan Sinh và Anna (Kim Thần đóng) bị lừa bởi một bài viết tuyển dụng hấp dẫn, có cơ hội ra nước ngoài.

Đến nơi, Phan Sinh mới nhận ra thực chất đó là một cái bẫy đứng sau là một công xưởng lừa đảo xuyên quốc gia. Khổ sở vì bị tra tấn ngày đêm, Phan Sinh và Anna phải dùng trí tuệ của mình, giả vờ trở thành "lính" của bọn lừa đảo để tìm cách cứu lấy bản thân.