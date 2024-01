Gong Hyo Jin lần đầu tiên trải lòng về việc mình muốn kết hôn với Kevin Oh

SVVN - Gong Hyo Jin lần đầu chia sẻ về cuộc sống mới cưới của mình với ca sĩ Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi.

Trong chương trình You Quiz on the Block của tvN, nữ diễn viên Gong Hyo Jin đã chia sẻ về cuộc sống mới cưới của mình với ca sĩ Kevin Oh, người kém cô 10 tuổi.

Đầu tiên, cô chia sẻ: "Chúng tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn mới cưới. Tôi vẫn muốn dành nhiều thời gian với anh ấy nhất có thể".

Trước khi kết hôn, Gong Hyo Jin từng tuyên bố không có ý định kết hôn. Điều gì đã khiến cô thay đổi quyết định? Cô chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng, ngay cả khi tôi chọn sống độc thân, tôi cũng không nhất thiết phải ở một mình vì ngày nay nhiều người chọn sống độc thân. Tôi cũng nghĩ rằng, hôn nhân không dành cho mình sau khi thấy một số người bạn của tôi kết hôn và trở thành mẹ".

Sau đó, cô tiếp tục: "Hóa ra, bạn thực sự có thể biết khi nào gặp ai đó bạn sẽ muốn kết hôn. Đối với tôi, tôi thấy người này là người giỏi hơn tôi. Thành thật mà nói, để trở thành một người giỏi hơn tôi không phải là điều dễ dàng. Tôi đã lưu số anh ấy trong điện thoại với tên 'Thiên thần của tôi'. Tôi thực sự nghĩ anh ấy như một thiên thần. Nhưng gia đình anh ấy lại nghĩ tôi rất sến sẩm vì điều đó".

Gong Hyo Jin và Kevin Oh lần đầu gặp nhau như thế nào?. "Ngay sau bộ phim Khi hoa trà nở, tôi khao khát được giao lưu xã hội. Nghe nói anh ấy sắp tổ chức buổi hòa nhạc nên tôi đã đi. Sau đó có buổi hòa nhạc của nhạc sĩ nước ngoài nên chúng tôi cùng đi với bạn bè. Kevin Oh đã mua vé cho tất cả chúng tôi nên thực ra anh ấy đã gửi cho tôi số tài khoản ngân hàng trước khi tôi biết được số điện thoại của anh ấy. Một thời gian sau, tôi đi nghỉ ở Mỹ, hóa ra anh ấy cũng có mặt tại đó. Cùng lúc đó, anh ấy hỏi tôi có muốn uống một tách trà không. Khi trở về Hàn Quốc, tôi nói với bạn bè rằng không có chuyện gì nhưng tôi lại kiếm cớ để nhắn tin cho anh ấy", nữ diễn viên nhớ lại.

Chỉ mới hơn một năm kể từ khi kết hôn, nhưng Gong Hyo Jin và Kevin Oh đã phải xa nhau một thời gian do Kevin Oh đi nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Gong Hyo Jin bày tỏ nỗi buồn: "Anh ấy đã đi vào ngày hôm kia. Tôi đã cùng anh ấy đến trung tâm huấn luyện. Bây giờ, tôi đã trải qua hai đêm không có anh ấy. Tôi đã khóc cả hai đêm. Lòng tôi cảm thấy mâu thuẫn. Tuy nhiên, anh ấy đã tạo một tài khoản email để chúng tôi có thể giữ liên lạc. Tôi nhận được email mỗi sáng lúc 10h, giống như chúng tôi đang ở trong một bộ phim nào đó vậy".

Cuối cùng, Gong Hyo Jin tiết lộ: "Tôi từng là một người đen tối và hay hoài nghi. Tôi trở nên tươi sáng hơn sau khi gặp Kevin. Tất cả bạn bè đều nói với tôi rằng tôi đã thay đổi sau khi gặp anh ấy. Tôi cũng tự hỏi điều gì sẽ thay đổi khi chúng tôi kết hôn, và bây giờ thì đó là điều không thể. Tôi thấy rõ ràng rằng hôn nhân thay đổi mối quan hệ của con người. Một khi chúng ta đã gắn kết với nhau bằng hôn nhân, điều đó giống như chúng ta đã bị ràng buộc bởi máu mủ vậy".