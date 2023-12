67 suất học bổng 'SCG Sharing the Dream năm 2023' đã được trao cho các bạn sinh viên khu vực phía Nam

SVVN - Ngày 19/12, tại Hội trường Thành Đoàn TP. HCM, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TP. HCM, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM phối hợp tổ chức Lễ trao học bổng 'SCG Sharing the Dream' năm 2023 dành cho sinh viên khu vực phía Nam.

Chương trình học bổng 'SCG Sharing the Dream' là nội dung phối hợp giữa Tập đoàn SCG với T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội và Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM.

Năm nay, chương trình trao tặng 100 suất học bổng dành cho sinh viên (trị giá 15 triệu đồng/suất) và 100 suất học bổng dành cho học sinh (trị giá 2 triệu đồng/suất) trên cả nước, tổng giá trị của chương trình học bổng là 2,7 tỷ đồng gồm giá trị học bổng và các hoạt động phát triển bản thân cho sinh viên để trở thành những công dân toàn cầu.

Chương trình học bổng mong muốn hỗ trợ và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, mang đến cho các bạn cơ hội theo đuổi ước mơ và tiếp cận kiến thức về phát triển bền vững tại Việt Nam.

Học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập tốt (điểm trúng tuyển đạt từ 26 điểm trở lên đối với sinh viên năm nhất, điểm trung bình tích lũy đạt từ 8,0/10 điểm trở lên đối với sinh viên năm thứ hai), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ý chí phấn đấu, quan tâm đến những vấn đề lớn của đất nước và toàn cầu, có ước mơ, hoài bão vượt khó và cống hiến cho xã hội trong tương lai.

Qua 3 tháng triển khai, chương trình đã nhận được hơn 600 hồ sơ dự xét của sinh viên trên khắp cả nước. Sau khi nộp hồ sơ dự xét, sinh viên được tham gia Hội thảo tìm hiểu về xu hướng ESG (ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị minh bạch) và được xét chọn qua vòng phỏng vấn để trở thành một trong 100 sinh viên xuất sắc nhận học bổng năm nay. Bên cạnh học bổng trao tặng theo năm học, chương trình vẫn tiếp tục trao tặng 12 suất học bổng bảo trợ cho sinh viên từ những năm trước cho đến khi ra trường, nếu sinh viên đảm bảo thành tích học tập và rèn luyện tốt.

Trong khuôn khổ chương trình học bổng, ngoài việc sinh viên được nhận hỗ trợ về mặt tài chính, các bạn còn được tham gia các chương trình, hoạt động nhằm phát triển kỹ năng thực hành xã hội, phương pháp học tập, nghiên cứu, tìm hiểu và tiếp cận xu hướng của toàn cầu về phát triển bền vững theo định hướng ESG.

Trong Lễ trao học bổng ngày 19/12, chương trình đã trao 56 suất học bổng tặng sinh viên đang sinh sống và học tập tại khu vực miền Nam trong năm học 2023 - 2024 và 12 suất học bổng bảo trợ cho sinh viên có thành tích học tập tốt, duy trì đến khi các bạn ra trường. Giá trị học bổng là 15 triệu đồng/suất.

Tiêu biểu như Nguyễn Trọng Tính (năm thứ tư, trường ĐH Cần Thơ) đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong vai trò ban tổ chức và tình nguyện viên cho các chương trình 'Tiếp sức đến trường', 'Xuân Tình nguyện', các dự án thiện nguyện cho trẻ mồ côi. Tính và nhóm của mình đã phát triển dự án “Ngón tay giả bán tự động” nhằm giúp đỡ những người khuyết tật.

Hay Huỳnh Ngọc Hiếu (năm thứ nhất, trường ĐH Kinh tế TP. HCM) là một tấm gương về sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm. Mặc dù khiếm thị, Hiếu đã tìm lại niềm vui sống và khát khao truyền cảm hứng cho những người khuyết tật khác thông qua công nghệ. Hiện Hiếu đang theo học ngành Công nghệ Marketing và tích cực tham gia các dự án cộng đồng để hỗ trợ những người yếu thế quanh mình.

Ngô Gia Thảo (năm thứ nhất, trường ĐH Sư phạm TP. HCM) từng đoạt giải Nhì cấp quốc gia và vào vòng Chung kết khu vực cuộc thi 'Hacks to Heal Our Planet: ESG Idea Pitching' do SCG tổ chức, cô mơ ước trở thành giáo viên tiếng Anh để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm cho các thế hệ tương lai. Thảo đang tập trung vào các vấn đề môi trường và đã phát triển các giải pháp sáng tạo, như sử dụng sợi sơ dừa làm lông bàn chải đánh răng, cũng như thúc đẩy các sáng kiến tái chế chất thải nhựa.

Trong suốt 16 năm qua, chương trình học bổng đã hỗ trợ hơn 5.500 suất học bổng cho học sinh, sinh viên toàn quốc với tổng giá trị lên đến 38 tỷ đồng. Chương trình đã được tái cấu trúc từ năm 2018, với nhiều hoạt động xoay quanh định hướng ESG hướng đến sự phát triển bền vững cho cho các bạn sinh viên nhận được học bổng. Rất nhiều thế hệ sinh viên được nhận học bổng đã thành tài, nhiều bạn trở lại hỗ trợ, định hướng giúp đỡ các sinh viên ở thế hệ tiếp nối. Nhờ đó, cộng đồng sinh viên nhận học bổng SCG Sharing the Dream đã cùng chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ nhau tiến về phía trước.