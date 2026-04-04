NSND Lan Hương cùng nhà sử học Dương Trung Quốc ngồi 'ghế nóng'

SVO - Lần đầu tiên, tại Việt Nam có một cuộc thi nhan sắc mà các thí sinh làm video dự thi bằng AI, tranh tài ứng xử về công nghệ, thu hút sự chú ý mạnh mẽ của dư luận.

Mới đây, Miss Galaxy Vietnam 2026 chính thức công bố khởi động. Đây không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà được định vị là dự án văn hóa - trí tuệ - công nghệ mang tính tiên phong, nơi mỗi thí sinh trở thành đại diện cho thế hệ phụ nữ Việt Nam chủ động dẫn dắt đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể và trí tuệ, cuộc thi còn đặt ra tiêu chí quan trọng: Các thí sinh phải có hiểu biết nền tảng về công nghệ, khả năng thích ứng với môi trường số và tư duy đổi mới sáng tạo.

Trong suốt hành trình tham gia, các người đẹp sẽ được tiếp cận với chuỗi hoạt động thiết thực như trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực của đời sống; đồng thời tham gia các thử thách thực hành, sử dụng AI… nhằm nâng cao kỹ năng số. Thông qua đó, cuộc thi không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại, năng động mà còn truyền cảm hứng về vai trò của thế hệ trẻ trong tiến trình chuyển đổi số của đất nước.

Những thí sinh của "Miss Galaxy Vietnam 2026" rạng rỡ trong buổi công bố cuộc thi.

BGK của Miss Galaxy Vietnam 2026 quy tụ những gương mặt uy tín, giàu kinh nghiệm đến từ nhiều lĩnh vực, có tầm ảnh hưởng xã hội như: Nhà sử học Dương Trung Quốc (giám khảo đặc biệt), Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương (Trưởng BGK), 'Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2022' Đinh Như Phương, 'Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025' Nguyễn Thị Mỹ Linh...

NSND Lan Hương cho biết: "Tôi đặc biệt hứng thú với cuộc thi này bởi nó không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu rõ ràng về trách nhiệm của người phụ nữ trong thời đại mới, nơi công nghệ gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Trong thời đại hiện nay, công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống, và cuộc thi này chính là nơi lan tỏa tinh thần ấy. Tôi cho rằng, Hoa hậu không chỉ nhận vương miện mà còn phải tiếp tục học hỏi từng ngày, giống như tôi, nếu không học hỏi, chắc chắn bây giờ tôi sẽ tụt sau các bạn rất nhiều trong thời đại công nghệ này".

NSND Lan Hương cùng nhà sử học Dương Trung Quốc là giám khảo của cuộc thi.

Các vòng thi của Miss Galaxy Vietnam 2026 được thiết kế theo hành trình phát triển toàn diện, kết hợp giữa nhan sắc, trí tuệ và công nghệ. Ở vòng Sơ loại (9/5/2026 - 6/6/2026), thí sinh sẽ được tham gia các workshop về trí tuệ nhân tạo (AI), tư duy số (digital mindset) và an toàn không gian mạng (cyber safety), đồng thời được đào tạo về hình ảnh, catwalk và kỹ năng truyền thông. Vòng Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Tám, với những gương mặt xuất sắc nhất, tại Quảng Ninh. Ngoài các giải thưởng quen thuộc, cuộc thi cũng sẽ có những giải thưởng mới như Người đẹp trí tuệ số, Người đẹp công nghệ, Video AI xuất sắc…