'Sáng đi làm, chiều mất việc': Hành trình sinh tồn của cô gái Việt giữa công sở khốc liệt Trung Quốc

SVO - Giữa môi trường cạnh tranh nghẹt thở ở thị trường lao động Trung Quốc, Diệu Linh đã chọn ở lại, đối mặt áp lực, vượt qua cô đơn và học cách sinh tồn tại thành phố đông đúc bậc nhất thế giới.

Từ lần “bất lực vì ngôn ngữ” đến quyết định thay đổi tương lai

Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1996, Thanh Hóa) từng theo học chuyên ngành Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô gây ấn tượng với bảng thành tích học tập nổi bật khi hai lần giành học bổng toàn phần du học Trung Quốc, đồng thời hoàn thành chương trình thạc sĩ ngành Tài chính tại Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Bắc Kinh.

Quyết định học tiếng Trung đến với cô không phải từ kế hoạch sẵn có, mà bắt đầu trong kỳ thực tập năm cuối tại quê nhà Sầm Sơn. Một lần có cơ hội tiếp xúc với đoàn khách Trung Quốc, rào cản ngôn ngữ khiến cô chỉ có thể giao tiếp qua Google Dịch.

Trải nghiệm ấy mở ra sự tò mò về đất nước tỷ dân. Khi tìm hiểu sâu hơn, cô nhận thấy Trung Quốc đang phát triển nhanh, nhiều tiềm năng nghề nghiệp, đặc biệt với những người biết tiếng Trung.

Từ đó, Diệu Linh tự học ngoại ngữ, tìm kiếm học bổng và năm 2019 nhận được học bổng toàn phần một năm học tiếng tại Trung Quốc. Sau một năm, cô quyết định tiếp tục chinh phục học bổng thạc sĩ, dù khi đó mới chỉ đạt HSK3.

Để xin học bổng thạc sĩ, yêu cầu tối thiểu là HSK5. Trong lúc tập trung ôn luyện, dịch COVID-19 bùng phát khiến các kỳ thi bị hoãn, kế hoạch tưởng chừng đổ vỡ.

Nhờ các hoạt động ngoại khóa của trường trở thành điểm tựa tinh thần trong giai đoạn khắc nghiệt của Diệu Linh.

Cơ hội bất ngờ xuất hiện vào tháng 5/2020 khi cô biết còn một điểm thi tổ chức tại Đại Liên. Diệu Linh đăng ký vào phút cuối và trở thành thí sinh duy nhất trong phòng thi.

Đạt được chứng chỉ HSK5, Diệu Linh vượt qua phỏng vấn và giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương Bắc Kinh. Ngay năm đầu thạc sĩ, cô đã bắt đầu phỏng vấn xin việc.

Theo cô, việc này giúp hiểu thị trường lao động, nâng cao tiếng Trung và rèn kỹ năng phỏng vấn. Quan trọng hơn, cô muốn thử thách bản thân trong môi trường cạnh tranh cao.

“Nếu có thể sinh tồn tại một đất nước tỷ dân, sau này có thể làm việc ở bất cứ đâu”, cô chia sẻ.

Sốc văn hóa “996” và sẵn sàng bị đào thải bất cứ lúc nào

Cuộc sống tại Bắc Kinh không dễ dàng. Mỗi ngày cô mất khoảng 3 tiếng di chuyển bằng tàu điện ngầm, chen chúc giữa dòng người vội vã. Có những lúc, cô tự hỏi liệu nên quay về Việt Nam để sống gần gia đình, nhẹ nhàng hơn. Nhưng cuối cùng, Diệu Linh chọn tiếp tục ở lại. “Tuổi trẻ cần học hỏi và vượt qua khó khăn. Ở đâu cũng có thử thách”, cô nàng tâm sự.

Với Diệu Linh, thị trường lao động Trung Quốc giống như một “đấu trường” cạnh tranh khốc liệt, nơi áp lực không chỉ đến từ hiệu suất làm việc mà còn từ yếu tố tuổi tác.

Cô cho rằng mốc 35 tuổi được xem là giai đoạn nhiều thử thách đối với người lao động Trung Quốc khi tìm kiếm cơ hội tại các đô thị lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải.

Diệu Linh tham gia một chương trình truyền hình tại Trung Quốc.

“Sau vài năm làm việc, tôi nhận ra không ít doanh nghiệp tại những thành phố này có xu hướng tái cơ cấu nhân sự, ưu tiên tuyển dụng lao động trẻ thay vì giữ lại nhân viên từ 35 tuổi trở lên.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc người trẻ thường chấp nhận mức lương thấp hơn, sẵn sàng cống hiến và thích nghi nhanh với nhịp độ thay đổi liên tục của môi trường làm việc”, Diệu Linh bộc bạch.

Khoảnh khắc giao thừa xa nhà là điều khiến Diệu Linh chạnh lòng nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Những ngày đầu đi làm, cô choáng ngợp với văn hóa “996” – làm từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày/tuần. Tăng ca gần như là điều hiển nhiên, nhiều hôm làm đến khuya. Sau thời gian dài, cô dần thích nghi.

Dù Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng, môi trường văn phòng vẫn tồn tại nhiều quy tắc ngầm. Cô mất khoảng 2 - 3 năm mới hiểu rõ cách giao tiếp công việc, đặc biệt là văn hóa họp dày đặc khiến công việc thường phải hoàn thành ngoài giờ.

Ba năm liên tiếp ở lại Trung Quốc đón Tết, cô không tránh khỏi cảm giác lạc lõng. Khi người dân Trung Quốc tất bật về quê trong mùa Xuân vận, thành phố Bắc Kinh trở nên vắng vẻ, không khí Tết nhạt nhòa.

Khoảnh khắc giao thừa xa nhà, điều khiến cô chạnh lòng nhất là nỗi nhớ gia đình và những bữa tối gói bánh chưng, tiếng cười sum vầy. Để giữ “vị Tết”, cô thường tự nấu món Việt, đặc biệt là nem rán để tặng bạn bè quốc tế và quản lý ký túc xá.

Trong thời gian tới, bên cạnh công việc chuyên môn, cô dự định phát triển kênh TikTok cá nhân để chia sẻ trải nghiệm thực tế về cuộc sống và làm việc tại Bắc Kinh, cũng như kinh nghiệm săn học bổng, tìm việc tại Trung Quốc.

Cô hy vọng những câu chuyện của mình sẽ giúp các bạn trẻ đang có ý định du học hoặc làm việc tại Trung Quốc có thêm thông tin và động lực để bước ra thế giới.

(Ảnh: NVCC)