Ba bộ phim Hàn khuấy đảo màn ảnh đầu tháng Bảy: Gay cấn cuộc chiến quyền lực, hôn nhân gia đình và công sở

SVVN - 'Red Swan', 'The Auditors', 'Good Partner' là ba bộ phim bạn nhất định không thể bỏ qua nửa đầu tháng Bảy và đánh dấu sự đối đầu giữa những cái tên 'gạo cội' bảo chứng tỷ suất người xem Bi Rain, Kim Ha Neul, Shin Ha Kyun và Jang Nara.

Red Swan: Sự trở lại của Bi Rain và Kim Ha Neul

Red Swan sẽ kể câu chuyện về Oh Wan Soo (Kim Ha Neul), người vươn lên đỉnh cao với tư cách là một tay chơi gôn và sau đó kết hôn với Kim Yong Guk, người kế thừa của tập đoàn Hwain, và trở thành chủ tịch của Now Foundation, một tổ chức từ thiện. Sau khi mạng sống của cô bị đe dọa do cuộc chiến tranh giành quyền kế vị khốc liệt, Wan Soo phải đối mặt với bí mật của gia đình Hwain cùng với vệ sĩ của mình là Seo Do Yoon (Bi Rain).

0

The Auditors: Sự đối đầu của 'gạo cội' và 'tân binh'

The Auditors là một bộ phim truyền hình mới với sự tham gia của Shin Ha Kyun trong vai Shin Cha Il, một trưởng nhóm kiểm toán 'sắt đá' và có trình độ, coi trọng suy nghĩ lý trí hơn cảm xúc. Lee Jung Ha sẽ vào vai Gu Han Soo, một nhân viên mới đầy cảm tính và là đối cực của Shin Cha Il về nhiều mặt.

Bộ phim đang thu hút sự quan tâm bằng cách kể chi tiết quá trình chuẩn bị của Lee Jung Ha, một trong những tân binh mới nổi của màn ảnh Hàn cho vai diễn Gu Han Soo, bao gồm sự phát triển nhân vật và các điểm cốt truyện chính.

Jang Nara 'tỏa sáng' với vai luật sư ly hôn lý tưởng trong Good Partner

Good Partner là một bộ phim truyền hình mang yếu tố công sở và luật về luật sư 'ngôi sao' Cha Eun Kyung (Jang Nara), khách hàng của cô và luật sư tân binh Han Yu Ri (Nam Ji Hyun), người mới ly hôn. Bộ phim ghi lại những chia ly bất ngờ trong kế hoạch cuộc đời, khắc họa những tình huống khó xử thực tế và trực tiếp xảy ra khi gia đình tan vỡ. Nó mô tả cuộc đấu tranh hài hước của các luật sư ly hôn đang điều hướng 'trò chơi tàn nhẫn' để cân bằng cuộc sống, mang đến sự đồng cảm và phấn chấn.

Bộ phim được chấp bút bởi luật sư chuyên về ly hôn Choi Yu Na của bộ phim hoạt hình Instagram nổi tiếng Marriage Red (tiêu đề theo nghĩa đen) cùng sự chỉ đạo bởi đạo diễn Kim Ga Ram của Nevertheless, Fflower Crew: Joseon Mai Agency, Vampire Detective...