Ba nữ sinh viên Bách khoa nhận học bổng chuyến tham quan tại Ý

SVVN - Vượt qua vòng tuyển chọn là bài luận tiếng Anh 10 - 12 trang về công nghệ mới trong thiết bị và nguyên liệu dệt may, ba sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Dệt may, trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP. HCM) đã nhận được “Học bổng Công nghệ Ý” (Italian Technology Award 2023) của Hiệp hội Máy dệt Italy (ACIMIT) và Thương vụ Ý.

Ba sinh viên gồm: Nguyễn Ngọc Hoàng Vi (K2019), Đào Thị Thủy Tiên (K2019), Đào Tuấn Thư (K2020) đã nhận được học bổng tiền mặt trị giá 500 Euro/suất, cùng chuyến tham quan Triển lãm hàng đầu Thế giới về Máy móc và Thiết bị ngành Công nghiệp Dệt may (ITMA) từ 10/6 đến 15/6 tại Milan, Ý. ITMA là triển lãm ngành dệt may quy mô nhất thế giới được tổ chức từ năm 1951 tới nay, mỗi bốn năm một lần.

Ngoài sinh viên Việt Nam, học bổng còn dành cho sinh viên đại học/học viên cao học của năm nước bao gồm: Peru, Mông Cổ, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh. Đoàn Việt Nam gồm một giảng viên và ba sinh viên được gặp gỡ và giao lưu cùng với năm giảng viên và 15 bạn sinh viên từ các đoàn khác cùng đại diện từ ACIMIT.

Hoàng Vi, một trong ba nữ sinh được nhận học bổng chia sẻ: "Đây là một trải nghiệm quý báu khi bạn có cơ hội gặp gỡ các “ông lớn” trong ngành dệt cũng như tiếp cận với nhiều công nghệ cải tiến mới, đồng thời giao lưu với các sinh viên ngoại quốc để hiểu rõ hơn về văn hóa cũng như tình hình phát triển ngành dệt ở nước bạn".

Tận mắt nhìn thấy những máy móc, vật liệu và công nghệ vốn chỉ được học qua sách vở được trưng bày tại triển lãm, ba bạn cho biết bản thân đã có được góc nhìn trực quan hơn về cách thức ứng dụng của các ngành khác như điều khiển tự động hoá, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu… vào lĩnh vực dệt may.

PGS. TS Bùi Mai Hương - Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Dệt may - trưởng đoàn cho biết, đây là lần thứ ba, sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Dệt may nhận được học bổng tham quan và trải nghiệm công nghệ và văn hóa Ý (hai lần trước đó là vào năm 2015 và 2017). "Đây là kết quả của sự hợp tác lâu dài của nhà trường với ACIMIT và Thương vụ Ý ITA nhằm tạo hoạt động thiết thực để nâng cao hiểu biết cho sinh viên và hỗ trợ đào tạo ngành Kỹ thuật Dệt và Công nghệ May - vốn là ngành nổi tiếng của nước Ý", PGS. TS Bùi Mai Hương nói.

Bên cạnh bốn ngày tham dự triển lãm và trao đổi về chuyên môn, các đoàn có một ngày để tham quan một số địa danh văn hóa lịch sử nổi tiếng tại Ý, đặc biệt là thành phố Florence thuộc vùng Tuscany xinh đẹp.