Bản lĩnh từ những sân khấu nhỏ đến khát vọng trở thành nghệ sĩ đa tài

SVO - Từ show diễn acoustic ngày mưa với mức cát-xê vỏn vẹn 100.000 đồng, Nguyễn Hoàng Phương Trinh (Phương Trinh Soleil) đã học được bài học lớn về lòng kiên trì. Bước ra từ "Top 10 Nét đẹp Sinh viên" trường Đại học Nguyễn Tất Thành, cô gái đa tài người Bảo Lộc đang không ngừng chuyển mình, từ một cô giáo âm nhạc, người mẫu ảnh đến khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới trong nghệ thuật.

Phương Trinh Soleil tốt nghiệp trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Từ khi còn là một cô bé 3 tuổi ở Bảo Lộc, Phương Trinh Soleil đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt. Và mẹ chính là người đã nhìn thấy tiềm năng đó, cũng như quyết định cho cô theo học múa tại Nhà Thiếu Nhi thành phố. Lớp học múa ấy đã trở thành bước đệm đầu tiên, nơi Phương Trinh Soleil làm quen với sân khấu và niềm vui biểu diễn.

Đến năm lớp 3, cô đã trở thành một thành viên của đội Văn nghệ, tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình của thành phố. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, tình yêu với sân khấu chỉ đơn thuần là niềm vui thích được đứng trước mọi người, chưa phải là một định hướng nghề nghiệp lâu dài.

Từ khi còn là một cô bé 3 tuổi, Phương Trinh Soleil đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc đặc biệt.

Bước ngoặt thực sự đến vào năm lớp 12, khi Phương Trinh Soleil đứng trước quyết định chọn ngành nghề để theo đuổi. Trong muôn vàn lựa chọn, âm nhạc bỗng nhiên trở thành tiếng gọi thôi thúc. Tuy nhiên, thời điểm đó, việc ôn thi vào Nhạc viện TP.HCM dường như đã muộn. Với sự nhạy bén và quyết đoán, Phương Trinh đã lựa chọn thử sức với trường Đại học Nguyễn Tất Thành và may mắn trúng tuyển. Đây chính là cánh cửa mở ra một chặng đường mới, nơi cô biến niềm đam mê thuở bé thành sự nghiệp nghiêm túc: trở thành ca sĩ và giáo viên âm nhạc.

Năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự nghiệp của Phương Trinh Soleil. Nhận được sự giới thiệu và ủng hộ từ thầy cô trong trường, cô đã mạnh dạn tham gia cuộc thi Nét đẹp Sinh viên. Cuộc thi không chỉ mang đến những trải nghiệm mới mẻ, mà còn mở ra vô số cơ hội trong lĩnh vực người mẫu ảnh và các dự án quảng cáo. Sự thành công tại cuộc thi đã giúp Phương Trinh Soleil khẳng định được vẻ đẹp, sự tự tin và đa tài của bản thân với giải thưởng: Miss Photogenic; Miss Popular và Top 10 Nét đẹp Sinh viên 2022.

Sự thành công tại cuộc thi Nét đẹp Sinh viên đã giúp Phương Trinh Soleil khẳng định được vẻ đẹp, sự tự tin và đa tài của bản thân.

Nhớ lại về những ngày đầu tiên bước chân vào con đường ca hát chuyên nghiệp, Phương Trinh Soleil không khỏi bồi hồi. Show diễn acoustic đầu tiên tại một quán nhỏ ở quận 3, nơi thù lao được tính theo số lượng khách đến nghe nhạc, đã để lại trong cô những kỷ niệm khó quên. Có những buổi tối mưa to, khách vắng lặng, nhưng show vẫn diễn ra với màn livestream trên trang của quán. Thu nhập khi ấy chỉ vỏn vẹn hơn 100.000 đồng cho mỗi người.

Với Phương Trinh Soleil lúc đó, khán giả không chỉ là những người khách xa lạ, mà còn là những người bạn đồng hành trong ban nhạc, những nhân viên quán, thậm chí là những người tình cờ ghé ngang. Nhìn lại, cô nhận ra rằng: "Mỗi sân khấu đều có bài học giá trị riêng. Nếu không có những đêm diễn chỉ vài khán giả, sẽ không có bản lĩnh để đứng trước hàng nghìn người sau này". Bài học về sự kiên trì, lòng yêu nghề và khả năng thích ứng đã được hun đúc từ những sân khấu nhỏ bé ấy. Sau mỗi trải nghiệm, dù thành công hay thất bại, đều sẽ hiểu rõ mình hơn và tích lũy thêm bản lĩnh để lựa chọn con đường gắn bó lâu dài.

Phương Trinh Soleil đang được biết đến là một giáo viên âm nhạc, ca sĩ và người mẫu.

Hiện tại, Phương Trinh Soleil đang dành thời gian để học hỏi và trau dồi thêm về nhạc kịch và diễn xuất. Đây là những lĩnh vực mới mẻ và đầy thử thách, đòi hỏi sự đầu tư và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, với tinh thần ham học hỏi và mong muốn mở rộng giới hạn bản thân, cô sẵn sàng thử sức để xem mình có thực sự phù hợp và có thể phát triển trong lĩnh vực này hay không.

Phương Trinh Soleil khẳng định: "Định hướng của mình riêng về nghệ thuật là trở thành một nghệ sĩ đa năng". Tuy nhiên, cô cũng ý thức rằng để đạt được mục tiêu này là cả một quá trình dài, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ. Cô vẫn đang trong giai đoạn khám phá và thử nghiệm, mong muốn tìm ra những khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Phương Trinh Soleil định hướng trở thành một nghệ sĩ đa năng.

Trong suốt hành trình học tập và phát triển sự nghiệp, Phương Trinh Soleil luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của mẹ: "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Câu nói này không chỉ đơn thuần là một lời khuyên mà đã trở thành triết lý sống, kim chỉ nam cho mọi quyết định của cô.

Phương Trinh Soleil nhấn mạnh, việc học không chỉ giới hạn trong sách vở, trường lớp mà còn đến từ gia đình, thầy cô, bạn bè, từ những trải nghiệm cá nhân và của người khác, từ báo chí và mạng xã hội. Ngay cả khi cô quyết định học một lĩnh vực mới, mà có thể trong tương lai không trở thành con đường phát triển chính, thì những kiến thức và kỹ năng đó vẫn sẽ là hành trang quý báu, giúp ích cho cô trong nhiều công việc khác, không chỉ riêng lĩnh vực nghệ thuật.

(Ảnh: NVCC)