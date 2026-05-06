Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sống trẻ

Google News

Bạn trẻ háo hức bước vào sân chơi nhan sắc 'Nét đẹp sinh viên ĐH Công Thương' mùa 2

Thuận Tùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Tiếp nối thành công mùa đầu tiên vào năm 2023, cuộc thi 'Nét đẹp sinh viên ĐH Công Thương 2025' trở lại với quy mô mở rộng, từng bước khẳng định vị thế là sân chơi thường niên uy tín dành cho sinh viên.

Cuộc thi không chỉ tôn vinh vẻ đẹp toàn diện mà còn khơi dậy tinh thần tiên phong, ý chí cống hiến của tuổi trẻ trong hành trình vươn mình cùng dân tộc ở kỷ nguyên phát triển mới.

1000045474.jpg

Thông qua cuộc thi, trường ĐH Công Thương TP. HCM (HUIT) mong muốn tìm kiếm và tôn vinh những sinh viên hội tụ trí tuệ, bản lĩnh, tài năng và vẻ đẹp hiện đại. Từ đó lan tỏa hình ảnh thế hệ sinh viên HUIT năng động, sáng tạo, hội nhập, giàu trách nhiệm xã hội.

1000045467.jpg

Tham gia cuộc thi, sinh viên sẽ được các chuyên gia đào tạo kỹ năng trình diễn, giao tiếp, xây dựng hình ảnh cá nhân; đồng thời có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội, dự án cộng đồng, trải nghiệm môi trường tổ chức chuyên nghiệp và kết nối với những gương mặt truyền cảm hứng.

1000045468.jpg

Qua đó, mỗi thí sinh không chỉ trưởng thành hơn về tri thức, kỹ năng và bản lĩnh, mà còn được tiếp thêm động lực để phát huy sức trẻ, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đóng góp thiết thực cho xã hội và cho sự phát triển chung của đất nước.

TS Thái Doãn Thanh - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Công Thương TP. HCM - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi chia sẻ: “Cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh ngoại hình, mà còn hướng đến xây dựng một thế hệ sinh viên phát triển toàn diện, nơi mà sinh viên có thể đóng góp tri thức, tài năng và phát huy giá trị nhân văn mà nhà trường luôn hướng tới. Chúng tôi kỳ vọng, mùa 2 sẽ tạo ra một hành trình trải nghiệm thực chất, nơi các bạn trẻ được rèn luyện kỹ năng, nâng cao nhận thức cộng đồng và sẵn sàng hội nhập trong môi trường quốc tế”.

1000045472.jpg

“Điểm khác biệt của cuộc thi là sự kết hợp giữa yếu tố sắc đẹp với tri thức, kỹ năng và trách nhiệm xã hội. Đây sẽ là nền tảng để sinh viên phát triển lâu dài, không chỉ trong môi trường học đường mà cả sau khi tốt nghiệp”, nhà thiết kế Việt Hùng - đồng tổ chức cuộc thi cho biết thêm.

1000045473.jpg

Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/6 đến 25/7/2026, tổng giá trị hiện kim lên đến 120 triệu đồng. Vòng Sơ khảo sẽ diễn ra ngày 5/6, tại Hội trường C (140 Lê Trọng Tấn) để tìm ra top 30 nam, nữ bước vào vòng tiếp theo.

Dự kiến, vòng Chung kết diễn ra ngày 25/7/2026. Các thí sinh tranh tài qua nhiều phần thi khác nhau để chọn ra ngôi vị cao nhất cuộc thi, gồm danh hiệu Hoa khôi, 2 Á khôi, Nam vương và 2 danh hiệu Á vương.

Thuận Tùng
#Nét đẹp sinh viên Đại học Công Thương 2025 #Nét đẹp sinh viên #Trường Đại học Công Thương TP.HCM #sinh viên Trường Đại học Công Thương TP.HCM #sinh viên

Xem thêm

Cùng chuyên mục