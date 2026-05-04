Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam tuyển cộng tác viên mùa hè 2026: Cơ hội thực chiến cho sinh viên báo chí, truyền thông

Đợt tuyển dụng lần này hướng tới các bạn sinh viên năm 3, năm 4 các chuyên ngành Báo chí, Truyền thông tại Hà Nội. Tham gia chương trình mùa hè của Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong , các bạn trẻ sẽ trực tiếp tham gia sản xuất các tác phẩm báo chí đa phương tiện, bám sát hơi thở đời sống sinh viên, xu hướng giới trẻ và các vấn đề giáo dục đại học.

Bên cạnh mảng nội dung, các ứng viên đam mê sự kiện sẽ có cơ hội tham gia khâu tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần 2 do Báo Tiền Phong, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức. Chương trình có sự tham gia của hơn 30 trường đại học/học viện có các ngành học về kỹ thuật, khoa học và công nghệ. Hơn 5.000 học sinh và phụ huynh quan tâm đến các khối ngành kỹ thuật, khoa học và công nghệ đến từ hơn 30 trường THPT tại Hà Nội sẽ tham dự chương trình.

Về quyền lợi, đội ngũ cộng tác viên sẽ được nhận nhuận bút hấp dẫn theo quy định của toà soạn. Hơn thế nữa, các bạn sẽ được học tập, làm việc trong môi trường báo chí chuyên nghiệp, được tham gia các khóa training do Ban tổ chức và có cơ hội tác nghiệp tại các sự kiện quy mô lớn. Những cá nhân xuất sắc sẽ có cơ hội trở thành cộng tác viên lâu dài hoặc phóng viên chính thức của toà soạn trong tương lai.

Các ứng viên quan tâm có thể gửi ngay CV ứng tuyển cùng 10 sản phẩm chất lượng nhất đã thực hiện (nếu có) về địa chỉ email: levuong.svvn@gmail.com với tiêu đề thư: [HỌ VÀ TÊN] | ỨNG TUYỂN CTV.