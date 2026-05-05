Người trẻ với khát vọng xây dựng cầu nối số về dịch vụ hành chính công cho đồng bào dân tộc thiểu số

SVO - Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của quản lý nhà nước, khoảng cách trong khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến giữa các vùng miền vẫn là một thách thức không nhỏ. Xuất phát từ thực tế ấy, hai học sinh Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành (Lào Cai) là Luyện Hà Linh và Vũ Sơn Trà đã khởi xướng dự án xây dựng “cầu nối số”, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ hành chính công bằng chính ngôn ngữ của đồng bào.

Ý tưởng từ một chuyến đi thiện nguyện

Các dịch vụ hành chính công trực tuyến đã được triển khai rộng rãi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia nhưng nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận và sử dụng. Rào cản không chỉ đến từ hạ tầng công nghệ, thiết bị và đường truyền internet, mà còn từ khoảng cách ngôn ngữ và nhận thức, khi phần lớn cổng dịch vụ công sử dụng tiếng Việt với nhiều thuật ngữ hành chính, khiến người dân vùng cao lúng túng và e ngại khi thao tác trên môi trường số.

“Trong chuyến đi thiện nguyện cùng nhà trường vào dịp Tết năm 2025, chúng em có dịp đến thăm các em học sinh và bà con đồng bào vùng cao tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (nay là xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai). Chính tại đây, chúng em tận mắt chứng kiến nhiều khó khăn mà người dân đang gặp phải khi tiếp cận các dịch vụ hành chính công trực tuyến, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ do không thông thạo tiếng Việt. Có những gia đình phải đi hàng chục cây số từ bản xuống trung tâm xã chỉ để làm giấy khai sinh cho con, bởi họ không biết cách sử dụng các ứng dụng trực tuyến. Những hình ảnh và câu chuyện ấy khiến chúng em trăn trở: Tại sao mình không thể tạo ra một giải pháp giúp đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận dịch vụ hành chính công một cách dễ dàng và gần gũi hơn? Từ suy nghĩ đó, sau gần sáu tháng tìm hiểu và nghiên cứu, em cùng bạn Trà đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật của nhà trường với dự án xây dựng “Cầu nối số”. Dự án hướng tới việc hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ hành chính công bằng chính ngôn ngữ của họ, góp phần thu hẹp khoảng cách số và mang công nghệ đến gần hơn với những cộng đồng còn nhiều hạn chế”, Hà Linh kể về cơ duyên với dự án nhân văn này.

Học sinh hỗ trợ bà con đồng bào đăng kí các thủ tục tại cổng dịch vụ hành chính công.

Thu hẹp khoảng cách số

“Sau khi đã lên ý tưởng và kế hoạch cụ thể, chúng em bắt tay vào khảo sát thực tiễn tại các vùng cao của tỉnh Lào Cai. Thông qua quá trình phát phiếu khảo sát và phỏng vấn thực địa, chúng em nhận thấy có rất nhiều vướng mắc trong việc tiếp cận dịch vụ hành chính công trực tuyến của người dân nơi đây. Nhiều người còn e ngại công nghệ, đặc biệt ở nhóm người lớn tuổi; nỗi lo thao tác sai hoặc làm lộ thông tin cá nhân khiến nhiều người chưa sẵn sàng sử dụng các nền tảng số. Những hạn chế về điều kiện hạ tầng cũng bộc lộ rõ nét: mạng Internet tại một số thôn, bản còn chập chờn, thiết bị công nghệ thiếu và không đồng bộ, làm gia tăng khoảng cách tiếp cận giữa người dân vùng cao và các dịch vụ công trực tuyến”, Sơn Trà chia sẻ.

Các tình nguyện viên hỗ trợ phát tờ rơi, giới thiệu dự án với đồng bào dân tộc thiểu số.

“Trong quá trình khảo sát, chúng em còn nhận thấy người dân đa số vẫn chưa nắm được tầm quan trọng của các dịch vụ hành chính công khiến đời sống của họ gặp nhiều khó khăn và bị hạn chế quyền lợi công dân. Một số dân tộc mới có tiếng nói nhưng không có chữ viết khiến việc lan tỏa dự án gặp không ít thách thức”, Hà Linh nói.

Từ những khó khăn mà đồng bào vùng cao đang gặp phải, hai bạn trẻ đã xây dựng một ứng dụng hỗ trợ tiếp cận dịch vụ hành chính công với giao diện thân thiện, dễ thao tác, nội dung hướng dẫn bằng nhiều ngôn ngữ: tiếng Việt, Anh, Mông và Thái. Ứng dụng không chỉ cung cấp hướng dẫn thao tác từng bước, mà còn tích hợp các nội dung giải thích đơn giản, trực quan, phù hợp với thói quen sử dụng công nghệ của người dân vùng cao. Bên cạnh đó, Trà và Linh còn phát thêm nhiều tờ rơi bằng tiếng của đồng bào đến từng hộ dân để hướng dẫn và khuyến khích bà con thực hiện đăng ký đầy đủ các dịch vụ hành chính công.

Tờ rơi hướng dẫn với 4 ngôn ngữ Việt - Thái - Anh - Mông.

“Giải Nhất cấp tỉnh và giải Ba cấp quốc gia tại cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học phổ thông, với chúng em, mới chỉ là sự ghi nhận bước đầu cho hành trình của dự án. Đằng sau những tấm bằng khen ấy không phải là đích đến, mà chỉ là một cột mốc nhỏ trên con đường dài của khát vọng cống hiến. Điều mà chúng em hướng tới sâu xa hơn chính là góp phần nâng cao năng lực tiếp cận các dịch vụ hành chính công trực tuyến cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Bởi chúng em tin rằng, khi công nghệ không còn là một rào cản xa vời mà trở thành cây cầu kết nối, thì những người dân nơi vùng cao, vùng sâu, vùng xa cũng sẽ có cơ hội chạm tới các dịch vụ công một cách thuận tiện và bình đẳng như bất kỳ ai khác. Từ những suy nghĩ giản dị ấy, chúng em nuôi dưỡng một niềm tin về tương lai: một Việt Nam nơi mọi người dân, dù ở bất cứ bản làng nào, cũng có thể bước cùng nhịp với dòng chảy phát triển của thời đại.”, Sơn Trà hào hứng chia sẻ.

Nhờ ứng dụng hỗ trợ tiếp cận dịch vụ hành chính công của Trà và Linh, người dân tộc thiểu số đã có thể tự mình đăng kí giấy tờ trực tuyến một cách đơn giản, dễ dàng.

Những người thầm lặng góp sức cho phong trào “Bình dân học vụ số”

Đồng hành cùng hai bạn trên chặng đường này còn có sự hướng dẫn tận tình của cô giáo trẻ Nguyễn Thanh Phương. Là một giáo viên dạy Ngữ văn, cô Phương đã có nhiều kinh nghiệm hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ở lĩnh vực xã hội hành vi.

Cô Phương cũng từng trăn trở về những bất cập của đồng bào dân tộc thiểu số khi họ tiếp cận dịch vụ hành chính công. Niềm trăn trở của cô Phương đã gặp gỡ ý tưởng của hai học trò. Từ ấy, cả ba cô trò đã cùng nhau đồng hành qua những chuyến khảo sát, gặp gỡ đồng bào, những đêm ngồi phân tích số liệu, những ngày tìm tòi giải pháp phù hợp, khả thi, lên ý tưởng và áp dụng thành công các giải pháp vào thực tế.

Cô Thanh Phương cùng hai em Sơn Trà và Hà Linh rạng rỡ đón nhận giải Nhất cấp Tỉnh và giải Ba cấp Quốc gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật.

Ngoài ra, không thể không nói tới sự chỉ đạo hiệu quả của nhà trường và sự đồng hành nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ Đoàn ở các địa phương.

Cô Phương chia sẻ với phóng viên: “Với mục tiêu giáo dục toàn diện, nhà trường đã không ngừng đầu tư và xây dựng một hệ sinh thái học tập lý tưởng, nơi mỗi học sinh đều được tiếp cận với những nguồn lực tốt nhất để thỏa mãn đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cơ sở vật chất, nhà trường còn thể hiện tầm nhìn chiến lược thông qua sự đồng hành sát sao của Ban Giám hiệu, Ban cố vấn giàu kinh nghiệm. Chính sự kết nối tâm huyết từ phía nhà trường đã mở ra cơ hội phối hợp chặt chẽ với cán bộ Đoàn và một số tình nguyện viên người địa phương, để họ trở thành những 'đại sứ cầu nối số' tài năng, những người trực tiếp hỗ trợ, mang sứ mệnh xóa nhòa khoảng cách công nghệ và lan tỏa mạnh mẽ giá trị nhân văn của dự án đến với đồng bào các dân tộc thiểu số”.

Cán bộ Đoàn tại địa phương hỗ trợ khảo sát đồng bào dân tộc thiểu số về các dịch vụ hành chính công.



Khi khát vọng của người trẻ gặp yêu cầu của thời đại

Dự án “Cầu nối số” của cô và trò Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành vừa là một sản phẩm khoa học kỹ thuật mang tính sáng tạo, vừa là biểu hiện sinh động cho tinh thần dấn thân và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ trước những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống. Từ những quan sát giản dị ở vùng cao, nơi người dân còn lúng túng trước các cổng dịch vụ công trực tuyến, cô và trò đã lựa chọn con đường biến công nghệ thành công cụ phục vụ cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang diễn ra mạnh mẽ, những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn như “Cầu nối số” mang ý nghĩa vượt lên trên giá trị của một dự án học đường. Đó là lời gợi mở cho một hướng tiếp cận nhân văn hơn của công nghệ: không chỉ hướng tới hiệu quả, mà còn hướng tới sự bao trùm, công bằng và khả năng tiếp cận của mọi người dân.

Ở những bản làng vùng cao, nơi tiếng Mông, tiếng Thái,... hòa vào nhịp sống núi rừng, một “cầu nối số” đang dần hình thành. Nó được xây dựng bằng thuật toán, phần mềm, bằng trí tuệ, khát vọng và trái tim của những người trẻ đang âm thầm góp phần thu hẹp khoảng cách số, mở ra những cánh cửa mới cho xã hội. Phải chăng, đó cũng là con đường để người trẻ khẳng định giá trị bản thân bằng cách cống hiến cho cộng đồng.