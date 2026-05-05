Hoa hậu Thanh Thủy: 'Hoa hậu Việt Nam là bước đệm tuyệt vời giúp tôi chạm tay đến ước mơ'

SVO - Chiều 5/5, xuất hiện rạng rỡ tại thảm đỏ họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa hậu Thanh Thủy đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình thanh xuân của mình, đồng thời bày tỏ sự kỳ vọng vào một mùa giải bùng nổ, thành công của cuộc thi nhan sắc uy tín nhất quốc gia.

Xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 vào chiều 5/5, Hoa hậu Thanh Thủy đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhìn lại hành trình trưởng thành của bản thân.

Hoa Hậu Thanh Thuỷ rạng rỡ tại thảm đỏ họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người đẹp sinh năm 2002 bộc bạch: "Hoa hậu Việt Nam là một bước đệm tuyệt vời, giúp Thủy chạm tay đến những ước mơ và hoài bão từ thuở bé. Mỗi mùa giải khởi động, Thủy đều vô cùng hào hứng và xúc động khi được góp mặt, được hội ngộ đại gia đình Báo Tiền Phong cùng ban tổ chức cuộc thi. Thủy hy vọng mùa giải năm nay sẽ thu hút đông đảo các bạn thí sinh tài năng đăng ký tham gia và gặt hái được những thành công rực rỡ".

Dàn hoa hậu, người đẹp bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Sự kiện họp báo chiều 5/5 tại Hà Nội đã chính thức đánh dấu chặng đường mới của Hoa hậu Việt Nam 2026 – mùa giải thứ 20 của cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín nhất quốc gia. Sau gần bốn thập kỷ kiến tạo những giá trị chuẩn mực, cuộc thi năm nay trở lại với chủ đề Miền hương sắc, mang theo thông điệp về một vẻ đẹp có chiều sâu, được nuôi dưỡng bởi bản sắc văn hóa và tri thức.

Ban tổ chức khẳng định sẽ tiếp tục duy trì tinh thần minh bạch, chuyên nghiệp, hướng tới việc tìm kiếm những cô gái không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật mà còn hội tụ đủ trí tuệ, bản lĩnh, sẵn sàng cống hiến và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.