'Bằng chứng' mới nhất cho thấy Jungkook BTS đang hẹn hò với Winter aespa

SVO - Trong nhiều tháng qua, Jungkook của BTS đã vướng tin đồn hẹn hò với Winter của aespa, và những tin đồn này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Lịch trình tại Nhật Bản

Sau khi BTS kết thúc các buổi hòa nhạc tại Tokyo Dome vào ngày 17 và 18/4, có tin đồn rằng, Jungkook sẽ ở lại Nhật Bản lâu hơn một chút vì Winter. Ban nhạc aespa dự kiến ​​biểu diễn tại Tokyo Dome vào ngày 25 và 26/4, và trước những buổi diễn đó, thông tin rò rỉ từ "sasaeng" (fan cuồng) cho biết vé máy bay của Winter từ Seoul đến Tokyo vào ngày 24/4 đã bị hủy. Điều này khiến một số người hâm mộ kết luận rằng cô ấy đã ở đó cùng Jungkook.

Câu chuyện về hình xăm tiếp tục

Jungkook đã gây ra phản ứng dữ dội sau khi cư dân mạng cáo buộc anh cố gắng che giấu hình xăm của mình, được đồn đoán là hình xăm đôi với Winter, trong chuyến lưu diễn bằng cách mặc áo dài tay. Một đoạn clip từ buổi kiểm tra âm thanh của BTS đã thu hút sự chú ý sau khi Jungkook được nhìn thấy mặc một chiếc áo phông ngắn tay. Một số cư dân mạng cho rằng Jungkook đã tránh giơ tay lên để che hình xăm khi mặc chiếc áo phông này.

Phong cách thời trang sân bay của Winter

Khi Winter ở sân bay Haneda, Nhật Bản, bộ đồ thể thao New Balance của cô đã thu hút sự chú ý. Mặc dù Winter là đại sứ thương hiệu, nhưng một số người suy đoán rằng cô đã mặc bộ đồ thể thao này để 'ton sur ton' với trang phục của Jungkook.

Jungkook đã được phát hiện mặc một bộ đồ thể thao màu đen gần như giống hệt chỉ vài ngày tại sân bay khi trở về Hàn Quốc từ Nhật Bản.

Trang phục rất giống nhau, và người hâm mộ đã nhanh chóng chỉ ra điều đó và gọi đấy là một trường hợp khác cho thấy cả hai "mặc đồ đôi".

Hoạt động trên mạng xã hội của Jungkook

Vào ngày 26/3, Jungkook đã thực hiện một loạt các hoạt động theo dõi trên TikTok, thêm nhiều thần tượng và nhóm nhạc K-pop từ cả HYBE và các công ty khác. Vào thời điểm đó, nhiều người chỉ ra rằng aespa không có trong danh sách, mặc dù anh ấy đã theo dõi các nghệ sĩ khác của SM Entertainment như EXO. Jungkook chỉ bắt đầu theo dõi aespa trên TikTok không lâu sau đợt theo dõi ban đầu của mình.

