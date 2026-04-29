Vượt qua nghịch cảnh, cô bé mồ côi Nguyễn Khuê Thu đăng quang 'Mrs Earth Vietnam 2026'

Tại đêm chung kết Mrs Earth Vietnam 2026, các thí sinh trải qua các phần thi áo dài, dạ hội và tài năng. Vượt qua 19 ứng viên, thí sinh Nguyễn Khuê Thu (Bắc Ninh) đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi. Không chỉ gây ấn tượng với ngoại hình xinh đẹp cùng chiều cao 1m70, Khuê Thu còn ghi điểm bởi tư duy sắc sảo, thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Trung.

Nguyễn Khuê Thu trở thành tân Hoa hậu Mrs Earth Vietnam 2026.

Trong phần thi ứng xử, khi nhận được câu hỏi từ ban giám khảo: "Theo bạn, người phụ nữ hiện đại cần những giá trị cốt lõi nào để vừa thành công trong xã hội, vừa giữ được hạnh phúc trong cuộc sống cá nhân?", Khuê Thu đã xuất sắc trả lời song ngữ Anh - Việt. Theo cô, bản lĩnh giúp người phụ nữ tự tin theo đuổi mục tiêu, dám đối mặt với thử thách và không ngại vượt qua giới hạn của chính mình. Trí tuệ không chỉ là kiến thức, mà còn là khả năng thích nghi, học hỏi và đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Khuê Thu sẽ đại diện Việt Nam tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế "Mrs Earth International 2026", dự kiến tổ chức tại Philippines vào tháng Mười Hai tới.

Mồ côi cha mẹ từ khi lên 3 tuổi, Nguyễn Khuê Thu không ngừng nỗ lực học tập và phấn đấu từng ngày. Cô tốt nghiệp khoa Ngôn ngữ tại Đại học Quảng Đông, trở thành phiên dịch tiếng Trung và là một doanh nhân có tiếng trong ngành làm đẹp. Nói thêm về hành trình tham dự cuộc thi, Nguyễn Khuê Thu cho biết: “Tôi muốn chứng tỏ rằng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ. Từ cô bé mồ côi đến với sân khấu hôm nay là hành trình tuyệt vời của bản thân đã luôn không ngừng cố gắng”.

Bên cạnh danh hiệu Hoa hậu, các vị trí Á hậu đã được công bố và trao quyền tham dự các đấu trường quốc tế tương ứng: Á hậu 1 Trịnh Thị Thu Bình – Đại diện Việt Nam tại Mrs Universe 2026 (dự kiến tổ chức tháng 10/2026, tại Sri Lanka); Á hậu 2: Nguyễn Thị Hồng Mến; Á hậu 3: Nguyễn Phương Thu và Á hậu 4: Kim Thị Phương Anh.