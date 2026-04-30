Còn gì ngọt ngào hơn cặp đôi Byun Yo Han và Tiffany Young

Nam diễn viên Byun Yo Han đã chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong ngày sinh nhật của mình, bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm yêu thương dành cho người thân và người hâm mộ: “Cảm ơn tất cả những lời chúc sinh nhật. Tôi sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người tạo ra những tác phẩm điện ảnh tuyệt vời. Tôi yêu quý gia đình, người hâm mộ và bạn bè của mình”.

Những bức ảnh được công bố cho thấy Byun Yo Han đang vui vẻ đón sinh nhật cùng những người thân thiết, ghi lại một bầu không khí vui vẻ và thoải mái. Vì đây là sinh nhật đầu tiên kể từ khi kết hôn với Tiffany Young của nhóm Girls' Generation, anh ấy đã thể hiện không khí hạnh phúc của một cặp vợ chồng mới cưới.

Anh ấy chia sẻ những bức ảnh cầm nhiều loại bánh khác nhau, hồi tưởng lại ngày sinh nhật của mình giữa rất nhiều lời chúc mừng. Đặc biệt, bức ảnh anh ấy cười rạng rỡ khi cầm một chiếc bánh nhỏ có bốn ngọn nến trong khi cởi trần rất nổi bật. Bước sang tuổi 40, anh ấy toát lên cả vẻ quyến rũ hoang dã và dịu dàng với thân hình săn chắc cùng nụ cười tươi tắn.

Vợ anh,Tiffany Young, cũng góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp bằng cách thích những bức ảnh sinh nhật của chồng, thể hiện tình yêu không thay đổi của cô. Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu từ loạt phim Disney+, Uncle Samsik phát hành vào tháng 5/2024. Sau khi cùng nhau làm việc trong dự án và tiến triển từ đồng nghiệp thành người yêu, họ chính thức thừa nhận mối quan hệ của mình với ý định kết hôn vào tháng Mười Hai năm ngoái. Sau đó, vào ngày 27/2/2026, họ thông báo rằng đã đăng ký kết hôn, trước khi tổ chức một lễ cưới riêng biệt. Tiffany xuất hiện trên một chương trình truyền hình và tiết lộ: "Chúng tôi kết hôn hợp pháp trước, vì thời gian chúng tôi dành cho nhau mỗi ngày đều rất quan trọng".

Byun Yo Han mới đây đã thông báo về sự xuất hiện của mình sau khi được chọn vào vai chính trong bộ phim điện ảnh "Pamun", đóng cùng Esom, Kim Jun Han... xoay quanh cuộc tranh giành quyền lực để kế vị gia tộc Yedong Kwon, một gia tộc đã duy trì hoạt động phi pháp nguy hiểm qua nhiều thế hệ.

Tiffany Young đánh dấu sự khởi đầu dự án solo kỷ niệm 10 năm, bằng cách lần lượt phát hành hình ảnh cho đĩa đơn mới "Summer's Not Over" vào ngày 28 và 30/4. Đĩa đơn mới của Tiffany Young, “Summer’s Not Over” là một ca khúc được phát hành trước album đầy đủ của cô để kỷ niệm 10 năm ra mắt. Bài hát thể hiện cảm giác được ở bên những người thân yêu khiến những khoảnh khắc ấy trở nên thoải mái như ở nhà. Đây là một ca khúc pop có nhịp điệu vừa phải, kết hợp giữa âm thanh synth ấm áp với những âm thanh điện tử tinh tế.