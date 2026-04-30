Đây liệu có phải là hậu duệ của BIGBANG trong tương lai?

SVO - Cuối cùng sau 6 năm, YG sẽ cho ra mắt nhóm nhạc nam 5 thành viên vào tháng Chín. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 'lễ trưởng thành' (20 năm) của BIGBANG, người hâm mộ tự hỏi, liệu có phải YG đang muốn 'sản sinh' ra hậu duệ của tương lai?

"Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch giới thiệu nhóm nhạc nam vào tháng Chín. Số lượng thành viên, điều mà nhiều người có thể tò mò, là năm người", Yang Hyun Suk, người sáng lập và nhà sản xuất điều hành của YG Entertainment, cho biết trong một video được đăng tải trên blog chính thức của công ty. Điều này báo trước sự ra đời của một "nhóm nhạc hoàn chỉnh" tối đa hóa cá tính và kỹ năng thông qua đội hình thành viên ưu tú, khác biệt so với hệ thống nhóm nhạc đông thành viên của TREASURE (ra mắt vào tháng 8/2020). Tuy nhiên, ông không tiết lộ thêm chi tiết nào về nhóm nhạc mới, bao gồm cả tên nhóm.

Thành viên thứ ba của nhóm nhạc nữ sắp ra mắt "Next Monster (tên tạm thời)" đã được công bố vào ngày hôm nay. YG giới thiệu Kassy 10 tháng sau Evely và Chanya bằng cách đăng tải video "YG NEXT MONSTER | KAYCI - 'When We Were Young'" trên blog chính thức của mình. Sinh năm 2012 và hiện 13 tuổi, Kassy là một tài năng toàn cầu thông thạo ba ngôn ngữ, sinh ra trong gia đình có bố là người Hàn Quốc và mẹ là người Trung Quốc. Cô cũng là một thành viên "đa năng" khi đã thành thạo thanh nhạc, vũ đạo và rap chỉ trong vòng một năm sáu tháng đào tạo.

Giám đốc điều hành Yang đã giới thiệu chi tiết các bài hát trong mini-album thứ ba của Baby Monster, "CHOOM", dự kiến ​​phát hành vào ngày 4/5. Đối với ca khúc chủ đề "CHOOM", việc biên đạo vũ đạo đã được mở rộng đặc biệt lên quy mô 10 nhóm để đảm bảo màn trình diễn xứng tầm với tiêu đề và Giám đốc điều hành Yang đã đích thân tham gia vào phần điệp khúc để nâng cao chất lượng tổng thể. Bắt đầu với album này, Baby Monster sẽ lần lượt phát hành tổng cộng bốn MV - đĩa đơn kỹ thuật số "SUGAR HONEY (tên tạm thời)" vào tháng Sáu, "I LIKE IT" vào tháng Bảy và "MOON" vào tháng Tám, cũng như bắt đầu hành trình mở rộng toàn cầu với sự hỗ trợ toàn diện.

TREASURE đã xác nhận sẽ phát hành mini-album mở ra một chương mới vào ngày 1/6, gồm bốn ca khúc mang âm hưởng hip-hop.