Những bạn trẻ 'vẽ' lại cuộc đời bằng âm thanh, viết tiếp bài ca về sự tử tế

Nhóm Âm thanh niềm tin gồm có Phan Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Lộc, Trần Tài Lộc, Trương Minh Trung, Phạm Hồng Lý Thông. Họ đều là những người khiếm thị bẩm sinh. Dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng ở họ đều có chung một điểm chung là nỗ lực làm việc vượt qua nghịch cảnh.

Hành trình của nhóm Âm thanh niềm tin bắt đầu từ tấm lòng của Nguyễn Anh Tuấn, một người đồng cảnh ngộ. Với 15 năm gắn bó với nghề thu âm chuyên nghiệp, Anh Tuấn hiểu rằng, với người khiếm thị, âm thanh không chỉ là cảm nhận, mà còn có thể là một con đường nghề nghiệp thực sự để đổi thay số phận.

Từ Vũng Tàu về TP. HCM nhận nhiệm vụ mới, Anh Tuấn mang theo cả "ngọn lửa" nghề để truyền lại cho những người anh em đồng cảnh ngộ. Anh mở cửa studio cá nhân, tạo điều kiện cho mọi người học tập và thực hành miễn phí. Đây không chỉ là một lớp học, mà là nơi những tâm hồn nhạy cảm tìm thấy tiếng nói của riêng mình.

Dưới sự hướng dẫn của Anh Tuấn, các thành viên đang từng bước làm quen với những con sóng nhạc trên màn hình máy tính mà họ chỉ có thể cảm nhận bằng đôi tai. Họ học cách "nhìn" thế giới qua những tần số, học cách làm chủ công nghệ để biến năng khiếu âm nhạc bẩm sinh thành nguồn thu nhập ổn định.

Hành trình ấy vẫn còn đó những gập ghềnh. Những ngày di chuyển khó khăn trên đường phố đông đúc, những buổi học phải tranh thủ lúc phòng thu vắng khách và cả nỗi lo về thiết bị thực hành còn thiếu thốn. Nhóm vẫn đang đau đáu ước mơ có được một bộ thiết bị riêng và thành lập một nhóm nhạc chuyên nghiệp để không còn phải sống cảnh bấp bênh.

Nhưng vượt lên trên tất cả, câu chuyện của họ là một bài ca về nghị lực được lan tỏa qua chương trình Thần tài gõ cửa. Nhóm đã nhận về nhiều chia sẻ và động viên từ khán giả. Dù thế giới của họ không có màu sắc, nhưng đôi bàn tay và khối óc của họ đang tạo nên những thanh âm khát vọng vươn lên bằng chính năng lực của mình.