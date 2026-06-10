Nam sinh ngành Y - từ khát vọng áo blouse trắng đến hành trình tỏa sáng bằng tri thức

SVO - Mang trong mình ước mơ trở thành bác sĩ từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Lưu Nhật Minh (sinh năm 2004), sinh viên năm thứ tư, ngành Y khoa, Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) từng bước vượt qua áp lực, va vấp để trưởng thành. Với Nhật Minh, danh hiệu tại 'TUMP Elegant 2026' không chỉ là dấu mốc đáng nhớ, mà còn là động lực để tiếp tục học tập, cống hiến và lan tỏa hình ảnh người trẻ ngành y bản lĩnh, giàu trách nhiệm.

Từ những va vấp để trưởng thành trên hành trình khoác áo blouse trắng

Với Minh, khát vọng trở thành bác sĩ đã được nuôi dưỡng từ những năm tháng học trung học cơ sở, khi được học tập dưới sự dìu dắt của những người thầy, người cô tận tâm và có cơ hội chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, nơi mẹ đang công tác. Hình ảnh những bệnh nhân kiên cường chống chọi với bệnh tật cùng những nhân viên y tế không quản khó khăn để giành giật sự sống cho người bệnh đã trở thành động lực thôi thúc nam sinh kiên định với con đường mình lựa chọn.

Nhật Minh hiện là sinh viên năm thứ tư, ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên).

Tuy nhiên, hành trình hiện thực hóa ước mơ ấy không hoàn toàn bằng phẳng. Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Nhật Minh từng đối diện với không ít áp lực, khi phải thích nghi với khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn, cuộc sống tự lập và khoảng cách xa gia đình. Có những thời điểm, nam sinh cảm thấy lạc lối, hoài nghi chính đam mê của mình. Song nhờ sự động viên của gia đình, thầy cô và bạn bè, Minh dần lấy lại sự tự tin, từng bước vượt qua khó khăn để tiếp tục theo đuổi mục tiêu phía trước.

Chia sẻ về hành trình trưởng thành của bản thân, Nhật Minh cho biết: “Mình luôn tâm đắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: ‘Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên’. Đó là động lực để mình không ngừng cố gắng trong học tập và cuộc sống”.

Nhật Minh đồng hành cùng đoàn y tế trong hoạt động khám, chữa bệnh cho người dân vùng cao.

Bên cạnh việc học, nam sinh còn chủ động làm thêm trong thời gian rảnh để trang trải chi phí và tích lũy kinh nghiệm. Từ công việc phục vụ, pha chế, bán hàng, đến những vị trí đòi hỏi sự sáng tạo và trách nhiệm cao hơn, mỗi trải nghiệm đều giúp Minh mở rộng hiểu biết, rèn luyện bản lĩnh và có thêm góc nhìn đa chiều về cuộc sống.

Đối với Nhật Minh, những khó khăn, va vấp trên hành trình trưởng thành không phải rào cản mà là cơ hội để hoàn thiện bản thân. Nam sinh tin rằng, mỗi người đều là một “viên ngọc thô” cần được mài giũa bằng trải nghiệm, thử thách và sự nỗ lực không ngừng. Chính những bài học từ học tập, công việc và cuộc sống đã giúp Minh trưởng thành hơn từng ngày, tiếp tục nuôi dưỡng lý tưởng trở thành người thầy thuốc giỏi, có năng lực chuyên môn và trái tim giàu lòng nhân ái.

Nhật Minh tuyên truyền, nâng cao kiến thức phòng chống tăng huyết áp cho người cao tuổi, thông qua hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe.

Nhật Minh tham gia các hoạt động tình nguyện trong chương trình thực tập cộng đồng tại xã Võ Nhai.

Tỏa sáng từ sự tự tin và trách nhiệm của tuổi trẻ ngành y

Bên cạnh thành tích học tập, một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của Nhật Minh là ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Sinh viên Y – Dược Thanh lịch 2026 (TUMP Elegant 2026) do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Y – Dược (Đại học Thái Nguyên) tổ chức. Đối với nam sinh, đây không chỉ là sân chơi tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn là môi trường để lan tỏa hình ảnh sinh viên Y – Dược năng động, bản lĩnh, giàu tri thức và trách nhiệm với cộng đồng.

Nhật Minh lan tỏa hình ảnh sinh viên Y - Dược bản lĩnh, tri thức và giàu nhiệt huyết.

Được tập thể lớp tin tưởng lựa chọn tham gia cuộc thi vào học kỳ II năm thứ tư, Nhật Minh thừa nhận, anh từng không tránh khỏi cảm giác tự ti khi đứng cạnh nhiều thí sinh tài năng và xuất sắc. Chính vì vậy, Minh đến với cuộc thi bằng tâm thế học hỏi, trải nghiệm và hoàn thiện bản thân, hơn là đặt mục tiêu chinh phục danh hiệu cao nhất. Tuy nhiên, trong suốt hành trình tham gia, sự đồng hành tận tình của thầy cô, ban tổ chức cùng tinh thần đoàn kết, thân thiện của các thí sinh đã giúp Minh từng bước vượt qua những giới hạn của bản thân, trở nên tự tin hơn và dám thể hiện năng lực trên sân khấu.

Nhìn lại khoảnh khắc được xướng tên ở ngôi vị cao nhất, Nhật Minh chia sẻ: “Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày được đội lên đầu chiếc vương miện của cuộc thi. Đó là niềm hạnh phúc rất lớn nhưng cũng là lời nhắc nhở để mình tiếp tục cố gắng, sống có trách nhiệm hơn với những gì mọi người đã tin tưởng và kỳ vọng”.

Nhật Minh đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Sinh viên Y - Dược Thanh lịch 2026 (TUMP Elegant 2026).

Theo Nhật Minh, danh hiệu đạt được không phải đích đến mà là động lực để anh tiếp tục phấn đấu trên những chặng đường phía trước. Nam sinh cho rằng, việc đại diện cho hình ảnh sinh viên Y – Dược không chỉ nằm ở thành tích hay danh hiệu, mà còn ở tinh thần dấn thân, không ngừng học hỏi và cống hiến cho cộng đồng. Bởi vậy, Minh luôn tự nhắc nhở bản thân phải tiếp tục chinh phục những mục tiêu mới, lan tỏa năng lượng tích cực và trở thành nguồn cảm hứng để các bạn trẻ mạnh dạn theo đuổi ước mơ.

Nhật Minh luôn nỗ lực cân bằng giữa học tập, hoạt động phong trào và phát triển bản thân.

Với Nhật Minh, 'TUMP Elegant 2026' là một dấu mốc đáng nhớ nhưng chỉ là một chương nhỏ trong hành trình dài phía trước. Mang theo sự đồng hành của gia đình, thầy cô, bạn bè cùng những trách nhiệm mà bản thân đang gánh vác, nam sinh tin rằng, bằng sự kiên trì, bản lĩnh và khát vọng cống hiến, mỗi thử thách sẽ trở thành cơ hội để anh trưởng thành và tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)