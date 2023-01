Bí quyết chinh phục giải thưởng Sao tháng Giêng của ba nữ sinh đất Cảng

SVVN - Linh Chi, Thu An và Thanh Phương là ba sinh viên của Thành phố Hải Phòng nhận giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2022 từ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Ba cô gái trẻ, tài năng và đầy nhiệt huyết trong các hoạt động Đoàn - Hội là minh chứng cho những khát vọng, tiên phong của thanh niên thành phố Cảng.

Đặt mục tiêu chinh phục “Sao tháng Giêng” ngay từ năm nhất

Nguyễn Thị Linh Chi là Bí thư Liên chi đoàn Khoa Luật, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Từ khi là sinh viên năm nhất, cô đã xác định mục tiêu phải chinh phục bằng được giải thưởng "Sao tháng Giêng".

Nhận thấy tiêu chí xét duyệt vừa yêu cầu thành tích học tập tốt, vừa yêu cầu sự đóng góp trong hoạt động ngoại khoá, cô đã chủ động sắp xếp phương pháp học tập phù hợp để vừa đạt hiệu quả cao nhưng cũng tiết kiệm thời gian dành cho các hoạt động Đoàn - Hội.

“Là sinh viên ngành Luật nên mình tập trung vào việc đọc và nghiên cứu các bộ luật, kèm với đó là việc tìm hiểu các tình huống thực tế. Về các hoạt động khác, mình may mắn được tạo điều kiện để góp mặt trong nhiều chương trình bổ ích, thiết thực. Mình muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Lê Trường Sơn, Bí thư Đoàn trường vì đã luôn đồng hành và giúp đỡ mình cũng như các bạn sinh viên khác trong quá trình tham gia.”

Khi được hỏi về cách cân bằng, sắp xếp thời gian, Linh Chi cho biết mỗi bạn sinh viên cần xác định rõ mục tiêu của bản thân và dựa vào đó để lập ra kế hoạch chi tiết từng bước để đi tới mục tiêu đó.

Linh Chi cũng gửi lời nhắn: “Tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời, vậy nên hãy sống sao cho những năm tháng này rực rỡ nhất để sau này khi nhìn lại, bản thân sẽ không phải nuối tiếc điều gì nhé”.

Luôn hết mình trong các hoạt động cộng đồng

Nguyễn Thị Thu An hiện là sinh viên năm cuối ngành Giáo dục Tiểu học, khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hải Phòng. Cô đồng thời đảm nhiệm nhiều chức vụ: Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Hải Phòng, Phó Bí thư Liên chi Đoàn khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Phó Chủ nhiệm CLB Tuyên truyền viên Hiến máu tình nguyện trường và Chủ nhiệm CLB Hoạt động vì Cộng đồng. Cô vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 2021.

Khi biết tin nhận được giải thưởng "Sao tháng Giêng", Thu An cho biết: “Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi trở thành 1 trong 104 cá nhân ở trong và ngoài nước nhận được giải thưởng này. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến Hội Sinh viên TP. Hải Phòng, các thầy cô trong Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Hải Phòng đã luôn hỗ trợ và ghi nhận những đóng góp, cống hiến của mình trong suốt thời gian qua”.

Giai đoạn 2021- 2022 có lẽ là khoảng thời gian vất vả nhất khi cô liên tiếp tham gia nhiều hoạt động: Phòng, chống dịch COVID-19, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện, hội thi Nghiệp vụ sư phạm hay Ban tổ chức Hoa khôi Sinh viên Đại học Hải Phòng.

Đáng nhớ nhất với Thu An là chuyến đi tình nguyện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ. Chuyến đi tới vùng đất xa xôi và còn nhiều khó khăn vào mùa hè năm thứ hai đại học đã cho cô nhiều kỷ niệm tuyệt vời. Tại đây, cô được trực tiếp tham gia xây dựng các công trình ý nghĩa như: Bức tường thanh niên, Thắp sáng biển đảo hay Cải tạo sân chơi dành cho thanh, thiếu niên trên đảo.

“Tự học, tự tin, tự phát triển”

Đây chính là thông điệp mà cô sinh viên năm ba ngành Kinh tế vận tải biển Nguyễn Thị Thanh Phương, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam muốn gửi tới các bạn trẻ đang khát khao chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” hay giải thưởng “Sao tháng Giêng”.

Theo cô, tham gia công tác Đoàn Hội không chỉ giúp cho những năm đại học hết nhàm chán mà còn giúp cô tạo dựng thêm nhiều mối quan hệ cũng như phát triển các kỹ năng mềm. Đồng thời thông qua các hoạt động này, cô gái 21 tuổi đã trở nên tự tin, dạn dĩ và trưởng thành hơn theo thời gian.

Dù bận rộn với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Phó Bí thư Chi đoàn khoa Kinh tế, cô luôn giữ vững phong độ trong việc học. Ngoài việc giành được học bổng khuyến khích học tập trong nhiều kỳ liên tiếp, cô còn có đề tài nghiên cứu khoa học đạt loại tốt cấp khoa.

Với châm ngôn sống: “You only live once, but if you do it right, once is enough” (Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì một lần là đủ), Thanh Phương gửi lời chúc may mắn tới những bạn sinh viên đang theo đuổi giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Cô hy vọng mọi người sẽ luôn cố gắng với tinh thần của một chiến binh, không nề hà khó khăn và luôn hết mình để sớm tỏa sáng vào các năm tiếp theo.