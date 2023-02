Bí thư Đoàn Thanh niên ĐH Y tế công cộng với châm ngôn: ‘Khó không có nghĩa là không làm được’

Những thành tích cá nhân trong công tác Đoàn - Hội của anh Hoàng Ngọc Ánh: ● Bằng khen của Đoàn khối các cơ quan Trung ương: Quyết định số 584-QĐ/ĐTN ngày 15/11/2015 của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khối các Cơ quan Trung ương do có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động, phong trào của Đoàn khối các cơ quan Trung ương. ● Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội năm 2019: Quyết định số 955-QĐ/TĐHN-VP ngày 20/9/2019 của BCH Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội do là cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện thủ đô năm học 2018 - 2019. ● Bằng khen của Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội năm 2020: Quyết định số 1739-QĐ/TĐHN-VP ngày 01/10/2020 của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội do là cá nhân xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên khối Đại học, Cao đẳng, Học viện thủ đô năm học 2019 - 2020. ● Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2020: Quyết định số 261/QĐ-BYT ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm học 2018 - 2019. ● Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng 2021: Quyết định số 418/QĐ -ĐHYTCC ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng do tích cực công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. ● Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y tế công cộng năm 2021: Quyết định số 54-ĐTN/QĐ ngày 01/10/2021 do tích cực trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên năm học 2020 - 2021. ● Bằng khen của Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam năm 2022: Quyết định số 245-QĐ/TWH ngày 21/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam do có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ năm 2021. ● Bằng khen của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội năm 2022: Quyết định số 2815-QĐ/TĐHN-VP ngày 21/6/2022 của BCH Đoàn Thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên giai đoạn 2019 - 2022. ● Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2022: Quyết định số 523-QĐKT/TWĐTN-VP ngày 25/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn do đã có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2022. ● Năm 2022, anh Hoàng Ngọc Ánh được tuyên dương là 1 trong 91 gương mặt “Cán bộ Đoàn thủ đô tiêu biểu” và trao tặng đúng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.