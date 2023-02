Nỗ lực cân bằng thành tích học tập và hoạt động Đoàn, Hội của nữ sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên

Thành tích trong học tập và tham gia rèn luyện của Thu Trang: 1. Chức vụ - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bất động sản Realcom Junior; - Lớp trưởng lớp K65 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản; - Nguyên Liên Chi hội Trưởng Liên Chi hội Sinh viên Khoa Địa lý; 2. Hoạt động xã hội: - Giấy Khen của Ban chấp hành Hội sinh viên Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tặng đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên năm học 2020-2021 (07/2021); - Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Đại học Quốc gia năm học 2020-2021; - Đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2020 – 2021; - Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở” của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN năm 2021 và năm 2022; - Giấy khen giải thưởng “Bồ Công anh” năm 2022 của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; - Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội vì “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên Thủ đô năm 2022”; - Đạt Giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2022 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng; Ngoài ra, với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bất động sản Realcom Junior, Thu Trang còn tích cực tham gia công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện một số chương trình do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường tổ chức như: - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Lớp tôi là số 1 năm 2022; - Trưởng Ban Tổ chức Tuần lễ Tự nhiên khoẻ năm 2022; - Trưởng Ban tổ chức Lễ ra mắt Câu Lạc bộ Bất động sản Realcom Junior và Toạ đàm Cơ hội nghề nghiệp trong ngành Bất động sản trực thuộc Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; - Trưởng Ban tổ chức Hội thảo Học bổng và cơ hội du học sau đại học cho sinh viên khoa Địa lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Sinh viên Tự nhiên hướng về biển đảo tổ quốc” do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức; - Trưởng Ban Tổ chức Workshop “Nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên khi tham gia phỏng vấn”; - Phó Ban Tổ chức, Trưởng Ban Nhân sự cuộc thi “Lớp tôi là số 1” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022 do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đăng cai tổ chức cấp Đại học Quốc gia Hà Nội; - Thành viên Ban Chỉ đạo chương trình Trại hè “HUS SUMMER CAMP” do Công Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức; - Trưởng Ban Tổ chức chương trình Tình nguyện “Trung thu yêu thương” do Câu lạc bộ Bất động sản Realcom Junior tổ chức tại Mái ấm Thánh Tâm; - Phó Trưởng Ban Tổ chức – Trưởng Ban Hậu cần Chuỗi hoạt động Chào tân sinh viên K67 – Meliora from HUS do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức; 3. Học tập: - 04 kỳ học liên tiếp đạt học bổng khuyến khích đạt loại Xuất sắc và Giỏi của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên trao tặng; - Đạt học bổng khuyến khích do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV trao tặng; - Đạt học bổng khuyến khích Mitsubishi do Quỹ Học bổng Tokyo Mitsubishi trao tặng; - Đạt Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: “Đạt kết quả học tập loại Giỏi và tích cực trong công tác lớp năm học 2020-2021 và năm học 2021 - 2022”; - Đạt giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp Khoa Địa lý lần thứ XXVII, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2021-2022.