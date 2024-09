Bộ ảnh 'STRIVE': Khi những nhà vô địch 'cán đích' đường đua hoài bão, tuổi trẻ

SVVN - Nằm trong khuôn khổ chương trình Welcome to AJC 2024, bộ ảnh “STRIVE” chính thức được lên sóng vào tối ngày 26/09. Khai thác khía cạnh độc đáo với loạt sắc màu nổi bật, bộ ảnh đã thu hút người xem ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Trải qua 13 mùa thành công, chuỗi sự kiện chào tân sinh viên Welcome to AJC 2024 - THE MEDALIST hứa hẹn sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy của các “tân binh” trên “chặng đua” sắp tới. Bộ ảnh “STRIVE”cũng chính là lời ngỏ đầy ý nghĩa mà Ban Tổ chức (BTC) muốn gửi gắm đến Khóa 44, cổ vũ họ bứt phá để “cán đích”, chạm tới chiếc cúp danh giá dành tặng cho chính mình.

Dưới lăng kính trẻ trung, đậm chất thể thao, “STRIVE” đã tái hiện sống động chặng hành trình 12 năm đèn sách đầy nỗ lực, bền bỉ của các tân sinh viên. Với sự phối hợp của nhiều sắc độ màu rực rỡ, bộ ảnh mang đến chiều sâu về thị giác, khắc họa rõ nét từng chuyển động mạnh mẽ cùng tâm thế quyết thắng, vượt qua mọi rào cản.

Mở đầu “chặng đua” ấy, sinh viên Khóa 44 hóa thân thành những cung thủ chuyên nghiệp với tâm thế đập tan định kiến, không chịu trói mình trong những vòng lặp. Ý chí của họ được ví như “mũi tên vàng” căn ngắm chính xác, sẵn sàng xuyên thẳng những mục tiêu tưởng chừng khó khăn, xa vời nhất.

Mang tinh thần luôn tiến về phía trước, bứt phá nhằm vươn tới những thành công mới, các “nhà chinh phục” đã nỗ lực không kể ngày đêm, đổ biết bao mồ hôi và công sức. Giống với môn bóng rổ, trước khi bóng chạm vào rổ là cả một quá trình giành, giữ và dẫn bóng đầy khốc liệt trước muôn vàn đối thủ.

Dù chạy song song trên cùng một con đường, cùng một đích đến nhưng mỗi người lại chọn cho mình những lộ trình khác biệt, phù hợp với khả năng và hoài bão của bản thân. Sự kiên định, niềm tin về đích như tiếp thêm cho họ một phần sức mạnh để tự tin sải bước và vượt qua khó khăn nơi nút giao của tuổi trẻ.

Khi khó khăn gõ cửa, ai cũng sẽ đôi lần vấp ngã, vuột mất “sợi dây” tinh thần của chính mình. Khoảnh khắc ấy đòi hỏi những “vận động viên” phải đoàn kết vượt qua, vực dậy nơi hố sâu của sự hoài nghi và mệt mỏi. Để rồi đến cuối con đường, nguồn ánh sáng rực rỡ của thành công sẽ lấp đầy những khoảng trống đã qua, khiến bạn nhận ra bản thân đã trưởng thành, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn trước.

Không chỉ dừng lại ở bộ ảnh, Welcome to AJC 2024 còn có nhiều hoạt động thú vị sẽ được diễn ra. Chương trình được kỳ vọng sẽ là dấu ấn khởi đầu cho ký ức thanh xuân rực rỡ của tân sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.