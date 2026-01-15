Bốn phần hai của dự án phim được mong chờ nhất 2026

All of Us Are Dead season 2
Mùa đầu tiên của All of Us Are Dead sẽ kỷ niệm bốn năm ngày ra mắt trong tháng này và mọi dấu hiệu đều cho thấy năm 2026 là năm mà người hâm mộ của bộ phim zombie đình đám trên Netflix cuối cùng cũng được thưởng thức loạt tập mới.
Việc quay phim đã hoàn tất và tất cả những người sống sót sau mùa đầu tiên đều trở lại cho những pha hành động hỗn loạn hơn, cùng với một vài gương mặt mới tham gia, bao gồm Kim Si Eun và Roh Jae Won, cả hai đều từng xuất hiện trong mùa hai của Squid Game.
A Shop for Killers season 2
Người hâm mộ của series A Shop for Killers trên Disney+ sẽ sớm gặp lại sát thủ do Lee Dong Wook thủ vai, được xác nhận là còn sống trong tập cuối mùa đầu tiên.
Dàn diễn viên mới tham gia mùa hai cũng đã được công bố. Nữ diễn viên gốc Hàn Quốc - Nhật Bản Hyunri, người từng đóng vai chính trong Pachinko và bộ phim truyền hình Eye Love You của đài TBS, sẽ vào vai Q, thủ lĩnh của đội lính đánh thuê Babylon Đông Á. Masaki Okada, được đánh giá cao với vai diễn trong bộ phim Drive My Car được đề cử Oscar, sẽ vào vai J, em trai của Q và cũng là đồng thủ lĩnh của cùng một đơn vị lính đánh thuê. Ngoài ra, Jung Yun Ha, nổi tiếng với các vai diễn trong Big Bet, Exhuma và Trunk, sẽ xuất hiện trong vai Kusanagi, người đứng đầu chi nhánh Babylon Đông Á.
Bloodhounds season 2
Một phần tiếp theo được mong chờ nhất năm nay là mùa thứ hai của bộ phim truyền hình ăn khách về tình bạn giữa hai võ sĩ, Bloodhounds. Woo Do Hwan và Lee Sang Yi trở lại với vai diễn hai người bạn võ sĩ dùng nắm đấm để giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tham gia cùng họ trong vai phản diện mùa này là ngôi sao K-pop Rain. Trong khi mùa đầu tiên xoay quanh những kẻ cho vay nặng lãi tàn bạo, loạt phim mới này sẽ diễn ra trong thế giới của những trận đấu võ lồng ngầm bất hợp pháp và cờ bạc.
The Second Signal
Sự trở lại được mong chờ nhất của phim truyền hình Hàn Quốc năm nay chắc chắn là bộ phim kinh dị viễn tưởng xuyên thời gian Signal, của Kim Eun Hee, bộ phim đã một mình khởi đầu kỷ nguyên phim truyền hình cáp cách đây một thập kỷ.
Dàn diễn viên chính đều trở lại, điều đó có nghĩa là ngày phát hành của bộ phim đang bị hoãn lại (dự kiến là 6/6/2026) do sự rút lui đột ngột của nam diễn viên Cho Jin Woong, sau khi quá khứ phạm tội vị thành niên của anh bị tiết lộ bất ngờ trước công chúng, vào tháng Mười Hai năm ngoái. Hy vọng rằng, điều này sẽ không làm trì hoãn thêm nữa, bởi khán giả đã chờ đợi rất lâu cho sự trở lại của một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc hay nhất mọi thời đại.