Hoa hậu Hương Giang tái xuất thi 'Miss Grand International' phiên bản 'all stars' liệu sẽ còn gì bất ngờ?

SVO - Trang chủ của 'Miss Grand International' đã thông báo Hương Giang sẽ dự thi mùa 'all stars' đầu tiên nhưng 'nàng Hậu' lại hoàn toàn im ắng trên trang cá nhân.

Cộng đồng "beauty fan" được phen "dậy sóng" khi trang chủ của cuộc thi Miss Grand International đã đăng thông báo chính thức về việc Hoa hậu Hương Giang sẽ tham dự phiên bản "all stars" mùa đầu tiên. Thông tin này thu hút hàng trăm nghìn tương tác lẫn bình luận.

Ban tổ chức cuộc thi viết về Hương Giang với nhiều mỹ từ. Trong đó, trang này chia sẻ, Hương Giang luôn tận tâm trong việc trao quyền cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và cộng đồng LGBTQ+. Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình, cô tích cực thúc đẩy sự hòa nhập, đa dạng và bình đẳng cơ hội, cả trước ống kính lẫn hậu trường.

Các hoạt động vì cộng đồng của Hương Giang tập trung vào việc nâng cao sự hiện diện, giáo dục xã hội và tạo ra những nền tảng để những tiếng nói chưa được lắng nghe có cơ hội được nhìn nhận và trân trọng. Là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự chuyển mình và mục đích sống, Nguyễn Hương Giang tiếp tục truyền cảm hứng vượt qua mọi ranh giới, và nay tự hào ghi danh trên sân khấu toàn cầu với tư cách là thành viên của cuộc thi năm nay.

Tuy nhiên, trên tất cả các trang cá nhân lẫn fanpage của Hoa hậu Hương Giang đều không hề có sự cập nhật hay sự xác nhận chính thức sẽ tham gia. Các fan liên tục vào bình luận trên trang cá nhân mong chờ Hương Giang lên tiếng xác nhận.

Sau Miss Universe 2025, Hương Giang đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng các "beauty fan" với tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, chỉn chu. Đặc biệt, cô luôn tích cực quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt tại "đấu trường nhan sắc" này. Do vậy, nếu Hương Giang xác nhận tham gia Miss Grand International All stars hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ.

Trước giờ, Hương Giang luôn biết cách "hâm nóng" tên tuổi ở nhiều phương diện khác nhau. Sự trở lại của cô với các cuộc thi nhan sắc, ngoài việc nỗ lực hy vọng mang về vương miện Hoa hậu, còn có sự cố gắng đề cao các thông điệp nhân văn, các giá trị truyền cảm hứng đến mọi người.

Miss Grand International All stars là cuộc thi tách biệt hoàn toàn với Miss Grand International. Theo Ban tổ chức, cuộc thi này cho phép mỗi nước có nhiều hơn 1 đại diện tham dự, không nhất thiết là đơn vị nắm bản quyền Miss Grand International tại quốc gia đó.

Miss Grand International All stars là cuộc thi dành cho các cô gái đã từng thi nhan sắc quốc tế nhưng chưa đạt danh hiệu cao nhất. Cuộc thi mở rộng cho cả người chuyển giới, phụ nữ đã kết hôn và sinh con.