Đạo diễn Lee Cronin bắt tay cùng James Wan trong tác phẩm mới, bom tấn sinh tồn nghẹt thở 'Linh trưởng' gây tò mò

SVO - Năm 2026 hứa hẹn là giai đoạn sôi động của điện ảnh Hollywood, khi nhiều bộ phim thuộc đa dạng thể loại đồng loạt ra mắt.

Đạo diễn của "bom tấn" kinh dị Evil dead rise trở lại

Sau thành công của "bom tấn" kinh dị Evil dead rise, đạo diễn Lee Cronin tiếp tục bắt tay cùng nhà sản xuất James Wan trong tác phẩm mới mang tên Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp. Chưa từng có tiền lệ, "đứa con tinh thần" mới của đạo diễn Lee Cronin có sự hợp tác của ba hãng phim nổi tiếng New Line Cinema, Blumhouse cùng Atomic Monster, hứa hẹn là tựa phim kinh dị chất lượng của năm 2026.

Chuyện phim xoay quanh gia đình của một phóng viên hiện trường làm việc tại Ai Cập. Một ngày nọ, cô con gái Katie bị một người phụ nữ lạ mặt tiếp cận, bắt cóc và biến mất không dấu vết. Sau thời gian dài 8 năm đằng đẵng sống trong đau khổ, bỗng một ngày gia đình nhận tin Katie còn sống. Họ quyết định đưa cô bé về nhà. Đây cũng chính là khởi đầu của chuỗi ngày kinh hoàng sắp đến.

Đoạn giới thiệu đầu tiên của bộ phim mang đến hình ảnh Katie sau 8 năm mất tích trong tình trạng vô cùng kỳ lạ. Cô bé bị nhốt vào một cỗ quan tài với khuôn mặt và tứ chi đều đã biến dạng. Katie dường như đã trải qua một nghi thức ướp xác cổ xưa rợn người, trở thành vật tế cho một thế lực ma quỷ đáng sợ.

Việc cô bé tỉnh dậy và đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm liệu có đơn giản chỉ là một màn “thoát chết trở về”, hay còn bí mật nào khác đang được che đậy đầy khéo léo? Và liệu Katie của hiện tại có còn là cô bé ngây thơ của 8 năm trước, hay có điều gì đó đã thay đổi mãi mãi?

Khai thác một câu chuyện đã quá nổi tiếng trong văn hóa đại chúng, đạo diễn Lee Cronin khẳng định cách tiếp cận của ông sẽ hoàn toàn khác biệt so với bất cứ phim về xác ướp nào khán giả từng xem trước đây. Phiên bản mới này sẽ tập trung vào khía cạnh kinh dị, bạo lực, lồng ghép tài tình cùng những yếu tố văn hóa Ai Cập cổ xưa.

Lee Cronin có thể coi là một trong những cái tên bảo chứng cho dòng phim kinh dị gore ở thời điểm hiện tại, đặc biệt sau thành công rực rỡ của siêu phẩm kinh dị Evil dead rise năm 2023. Năm 2026, ông sẽ có màn tái xuất ngoạn mục với hai dự án kinh dị liên tiếp, mở màn với Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp và sau đó là Evil dead burn.

Linh trưởng nhận số điểm trong mơ trên Rotten tomatoes

Đây là "bom tấn" sinh tồn nghẹt thở, lấy bối cảnh biệt thự ven biển Hawaii. Nhân vật chính Lucy trở về biệt thự ven biển cùng nhóm bạn. Ở đó, họ gặp gia đình của Lucy cùng chú tinh tinh Ben, thành viên đặc biệt được gia đình cô cứu sống từ nhỏ. Ben tỏ ra vô cùng thông minh, thân thiện, khiến nhóm bạn tuy có phần e dè nhưng vẫn tin rằng chú ta hoàn toàn vô hại.

Khi người bố Adam bất ngờ được gọi đi làm, Lucy cùng bạn bè liền quyết định tổ chức tiệc hồ bơi trong căn biệt thự mà không hề hay biết rằng cùng lúc ấy Ben đã bị một con cầy mangut dại cắn. Trong cơn đau đớn và cuồng loạn, chú tinh tinh hiền lành mà họ từng biết bỗng trở thành một loài dã thú hoang dại đang lên cơn khát máu, lùng sục khắp nhà để tìm giết nhóm bạn trẻ.

Cực chẳng đã, cả nhóm buộc phải hợp sức, tìm mọi mưu mẹo để thông minh hơn Ben nhằm sống sót qua cơn ác mộng này. Được dán nhãn R, bộ phim kinh dị mới nhất của Paramount Pictures hứa hẹn mang đến cảm giác rùng rợn tột độ cho khán giả ngay trên màn ảnh rộng trong dịp đầu năm. Linh trưởng nhận số điểm trong mơ với 92% "cà chua tươi" từ chuyên trang Rotten tomatoes.

"Dàn sao" trong mơ của Phim Super Mario Thiên hà

Lấy cảm hứng từ tựa game kinh điển Super Mario galaxy (2007) của Nintendo, nội dung của Phim Super Mario Thiên hà tiếp nối ngay sau những sự kiện trong Phim anh em Super Mario (2023). Sau khi bị thu nhỏ vì vô tình nuốt phải Nấm Mini, Bowser nay bị Mario, Luigi, Công chúa Peach và Toad giam giữ trong một lâu đài đồ chơi.

Tuy nhiên, khi một cơn mưa sao băng huyền ảo chiếu sáng bầu trời, nhóm anh hùng sớm nhận ra họ đang được kéo vào một nhiệm vụ thiên hà hoàn toàn mới, vượt xa mọi giới hạn mà họ từng biết.

Tại đây, Mario và đồng đội du ngoạn qua hàng loạt hành tinh lạ kỳ, từ vương quốc nước lấp lánh ánh sao cho đến sa mạc chứa kim tự tháp lộn ngược, gợi nhớ tinh thần tự do của Super Mario Odyssey. Dù nội dung chi tiết vẫn được giữ kín, phim được cho là sẽ xoay quanh hành trình thu thập các "Ngôi sao Sức mạnh" của Mario nhằm giải cứu Công chúa Peach khỏi pháo đài thiên hà của Bowser.

Phim Super Mario Thiên hà đánh dấu sự trở lại của "dàn sao" lồng tiếng đình đám gồm Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson và Charlie Day. Đáng chú ý, nam diễn viên Benny Safdie và Brie Larson là hai gương mặt mới góp giọng trong phần này.

Brie Larson sẽ hóa thân thành Công chúa Rosalina, người bảo vệ dải ngân hà với giọng hát đầy nội lực và ấm áp. Trong khi Benny Safdie đảm nhận vai Bowser Jr., con trai của Bowser, kẻ được trang bị cây cọ vẽ ma thuật, lấy cảm hứng từ Super Mario sunshine.