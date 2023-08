'Cá mập của màn ảnh Hàn' khiến khán giả 'đứng hình, nghẹt thở' trước tạo hình mới trong tháng 9 này

SVVN - Sự hiện diện của Um Gi Jun với tạo hình 'cao ngạo, ma mãnh, đầy quyền lực', người nắm giữ quân cờ quyết định trong trò chơi sinh tồn được thiết kế để lên án 7 kẻ ác trong bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy mới của đài SBS 'Escape of 7', dự kiến ​​khởi chiếu vào ngày 15/9, khiến khán giả 'xôn xao' trước một tháng Chín 'bùng nổ' các siêu phẩm.

Bộ phim truyền hình sắp tới của đài SBS 7 Escape đã hé lộ poster mới.

Với sự tham gia của dàn diễn viên 'đỉnh cao thực lực' Uhm Ki Joon, Hwang Jung Eum, Lee Joon, Lee Yoo Bi, Shin Eun Kyung, Yoon Jong Hoon, Jo Yoon Hee và Jo Jae Yoon, 7 Escape kể về câu chuyện của bảy nhân vật liên quan đến sự mất tích của một cô gái. 7 Escape là dự án hợp tác thứ ba của biên kịch Kim Soon Ok và đạo diễn Joo Dong Min, những người đã làm nên thành công của siêu phẩm The Last Empress và loạt phim đình đám The Penthouse.

Uhm Ki Joon sẽ vào vai Matthew Lee, đại diện của công ty nền tảng di động lớn nhất Hàn Quốc, Hwang Jung Eum sẽ vào vai Geum Ra Hee, người đứng đầu tài năng và táo bạo của một công ty sản xuất phim truyền hình, Lee Joon sẽ vào vai Min Do Hyuk, một người đàn ông sống thiếu thốn tình cảm. Ước mơ hay hy vọng, Lee Yoo Bi sẽ vào vai Han Mo Ne, một ngôi sao trong trường và là thực tập sinh thần tượng với một điểm yếu chết người, Shin Eun Kyung sẽ đảm nhận vai Cha Joo Ran, bác sĩ sản phụ khoa, Yoon Jong Hoon sẽ vào vai Yang Jin Mo, giám đốc điều hành của một công ty tên Cherry Entertainment, Jo Yoon Hee sẽ vào vai giáo viên mỹ thuật Go Myung Ji, và Jo Jae Yoon sẽ vào vai Nam Chul Woo, một thám tử tại Sở cảnh sát Deokseon.

Tấm áp phích được phát hành mô tả Matthew Lee cũng như Geum Ra Hee, Min Do Hyuk, Han Mo Ne, Cha Joo Ran, Yang Jin Mo, Go Myung Ji và Nam Chul Woo—bảy người sống sót bằng cách giẫm đạp lên người khác, chỉ để rồi bị giết, gặp phải phản ứng dữ dội ở thời điểm cao nhất trong cuộc đời họ. Bảy người sống sót bị bắt đang đẩy nhau cố gắng chạy trốn khỏi trận mưa lớn đe dọa chôn vùi họ. Matthew Lee được miêu tả với vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống bảy người sống sót khi đang cầm một quân cờ.Giữa cuộc chiến sinh tồn đầy tuyệt vọng của bảy người sống sót và những quân cờ rơi xuống vũng máu dường như ám chỉ số phận của họ. Người xem không khỏi thắc mắc bảy người sống sót đã phạm phải tội lỗi gì và liệu họ có thể sống sót trong trò chơi được nghĩ ra để trừng phạt họ hay không?

Cùng với đó là sự chuyển hóa diễn xuất của các diễn viên sẽ tạo nên những nhân vật phản diện vĩ đại nhất mọi thời đại như Um Gi-jun, Hwang Jung-eum, Lee Joon, Lee Yu-bi, Shin Eun-kyung, Yoon Jong-hoon, Jo Yoon-hee và Cho Jae-yoon cũng thu hút sự chú ý.

Đội ngũ sản xuất của 7 Escape chia sẻ: “Đó là câu chuyện về những kẻ xấu xa không che giấu ham muốn của mình. Bảy người sẽ không dừng lại để có được thứ họ muốn. Hãy chờ xem bản năng sinh tồn mà họ sẽ thể hiện khi đối mặt với quả báo ở thời điểm cao nhất của cuộc đời được xây dựng trên sự dối trá. Đây là một trò chơi sinh tồn tàn bạo và phấn khích được diễn ra một cách ngoạn mục”.