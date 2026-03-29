Ca sĩ Lục Huy: 'Những vết xước tuổi trẻ góp phần định hình con người mình hôm nay'

SVO - Sau một thời gian dài vắng bóng, ca sĩ Lục Huy chính thức trở lại V-pop với MV 'Nhẹ nhàng va vào nhau'. Dự án là một cột mốc để nam nghệ sĩ nhìn lại, đối thoại và khép lại một giai đoạn tuổi trẻ nhiều cảm xúc trước khi bước sang chặng đường mới.

Nhẹ nhàng va vào nhau là một ca khúc đã được viết từ nhiều năm trước, nhưng liên tục bị trì hoãn vì chưa phù hợp với trạng thái cảm xúc hiện tại của anh: “Ở tuổi 25, tôi tin rằng, có thể bước qua mọi va chạm mà không bị ảnh hưởng. Đến hiện tại, tôi hiểu rằng, chính những "vết xước" đó lại góp phần định hình con người mình hôm nay".

Sự thay đổi này được phản ánh rõ trong cách tiếp cận dự án này. Thay vì lựa chọn những hình ảnh được dàn dựng hoàn toàn, Lục Huy sử dụng chính những đoạn video hoàng hôn được anh ghi lại trong suốt 4 năm qua. MV không chỉ kể về những cuộc gặp gỡ hay chia ly, mà còn là hành trình tự nhận thức. Nơi người nghệ sĩ đối diện với những trải nghiệm đã qua và chấp nhận chúng như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành.

Ở giai đoạn hiện tại, Lục Huy lựa chọn tiếp cận âm nhạc một cách chậm rãi và có chọn lọc hơn, tập trung vào việc xây dựng chiều sâu trong tư duy nghệ thuật cũng như bản sắc cá nhân: “Hiện tại, tôi ưu tiên sự vững vàng bên trong hơn là những bước tiến nhanh. Khi mình hiểu rõ mình là ai và muốn đi đâu, âm nhạc sẽ tự tìm được cách để kết nối với người nghe".

"Sau một quãng nghỉ dài, Lục Huy đang chậm rãi bắt đầu những bước trở lại đầu tiên, từ việc đứng sau những sản phẩm mới của các nữ nghệ sĩ như Hà Nhi, Trang Pháp... Tôi muốn dần khẳng định lại khả năng sáng tạo dồi dào của mình qua những tác phẩm độc lập, đầy tự sự. Phía trước sẽ còn nhiều dự án mới, mỗi bài hát đều có một "cái duyên" và sứ mệnh riêng. Tôi tin rằng khi thời điểm chín muồi, âm nhạc của mình tự khắc sẽ tỏa sáng theo cách của nó", Lục Huy giãi bày.

Với Nhẹ nhàng va vào nhau, Lục Huy cho thấy sự chuyển dịch trong cả tư duy lẫn cách thể hiện. Từ hình ảnh của một nghệ sĩ gắn với những cảm xúc bộc phát, anh đang dần hướng đến một phiên bản điềm tĩnh hơn. Âm nhạc không chỉ là phương tiện thể hiện, mà còn là công cụ để chiêm nghiệm và kể lại câu chuyện cá nhân một cách có ý thức.