Giữa 'rừng' nhóm nhạc thần tượng, Lim Young Woong và WOODZ là 2 cái tên solo thống trị tháng Ba

SVO - BTS vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu ca sĩ tháng Ba, trong khi IVE và BLACKPINK giữ vị trí thứ ba và thứ tư. Lim Young Woong và WOODZ khẳng định vị thế cá nhân ở vị trí thứ hai và chốt Top 5.

Bảng xếp hạng được xác định thông qua phân tích độ phủ sóng truyền thông, sự tham gia của người tiêu dùng, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của các ca sĩ, sử dụng dữ liệu lớn được thu thập trong tháng Ba.

BTS tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 7.259.201 trong tháng Ba. BTS sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào tháng Tư. Chuyến lưu diễn sẽ bao gồm 82 buổi biểu diễn tại 34 thành phố trên toàn thế giới, bao gồm các buổi hòa nhạc tại Khu liên hợp thể thao Goyang, từ ngày 9 đến 12/4 và tại Busan, từ ngày 12 đến 13/6, cũng như các buổi biểu diễn tại Tokyo, Nhật Bản và Los Angeles, Hoa Kỳ.

Lim Young Woong vươn lên vị trí thứ hai, đánh dấu mức tăng 8,76% so với tháng Hai. Tuy nhiên, Lim Young Woong lại đứng đầu hạng mục người mẫu quảng cáo của "Chỉ số Thương hiệu K-pop" (K-Brand Index), phản ánh thực tế giá trị thương hiệu của nam nghệ sĩ luôn duy trì ở mức cao trên tất cả các lĩnh vực.

IVE đứng thứ ba, trong khi BLACKPINK đứng thứ tư. Cuối cùng, WOODZ (Cho Seung Young) hoàn thành Top 5.