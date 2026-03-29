Hồng Diễm cùng dàn mỹ nhân màn ảnh lập nhóm nhạc công chúa 'khuấy đảo' sóng truyền hình

SVO - Một màn đổi vai cực thú vị trên sóng truyền hình khi các nghệ sĩ lần đầu được trải nghiệm vai trò chưa từng thử sức trong 'Cuộc hẹn với tháng Ba' khiến khán giả mong chờ.

Theo đó, Hồng Diễm cùng Lan Phương, Lương Thu Trang, Thanh Hương chính thức ra mắt nhóm nhạc công chúa một lần duy nhất, trong chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba. Đây là chương trình đặc biệt nhằm chào mừng 30 năm lên sóng của kênh VTV3. Hồng Diễm không giấu được niềm phấn khích khi được thoả niềm đam mê từ nhỏ là trở thành thành viên của một nhóm nhạc nữ: "Tôi đã từng hát rất nhiều trên sóng truyền hình nhưng đây là lần đầu tiên thử sức với nhóm nhạc rất mạnh, mạnh ai người ấy hát. Đây có lẽ sẽ là một trải nghiệm khó quên mà tôi sẽ lưu giữ cho hành trình làm nghề của mình".

Diễn viên Thanh Hương tiết lộ: "Sân khấu lần này mang lại cho chúng tôi những kỷ niệm thực sự khó quên. Có những khoảnh khắc vừa vui, vừa hài hước, khi các chị em không ngừng trêu đùa nhau, thậm chí va chạm đến mức tím cả chân tay. Nhưng đằng sau đó chính là sự gắn kết bền chặt giữa chúng tôi".

Ngoài ra, khán giả còn được chứng kiến màn đổi vai thú vị khi Tùng Dương và Trọng Tấn không chỉ hát mà còn catwalk trên sóng truyền hình. Chia sẻ về kỷ niệm hậu trường, ca sĩ Tùng Dương hóm hỉnh cho biết: "Hai người chúng tôi tập đi catwalk. Và anh ấy (Trọng Tấn) không thể yểu điệu bằng Tùng Dương được. Đặc biệt, trong Cuộc hẹn với tháng Ba, khán giả cũng được thưởng thức Táo Quân thông qua tiết mục Hái hoa dân chủ. Các nghệ sĩ như Quốc Khánh, Chí Trung, Vân Dung và Quang Thắng sẽ tái hiện lại một buổi chầu 'trái mùa'. Các nghệ sĩ cho biết họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.

Bên cạnh đó, dàn sao 'khủng' như Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến… cũng sẽ 'đổ bộ' tới Cuộc hẹn với tháng Ba. Thông qua những tiết mục âm nhạc đặc sắc, khán giả cũng sẽ được quay trở về với ký ức đẹp một thời gắn liền với chiếc ti vi.

Cũng trong dịp này, VTV chính thức phát động dự án cộng đồng mang tên Thư viện số Mặt trời nhỏ nhằm mục đích mở ra cơ hội thụ hưởng văn học cho trẻ em Việt Nam thông qua việc quy tụ các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia đọc sách nói. Mỗi nghệ sĩ sẽ đóng vai trò là một "người ươm nắng" để lan tỏa văn hóa đọc đến các "tia nắng nhỏ" là thiếu nhi trên khắp cả nước. Ở giai đoạn khởi động, dự án đã thu hút 100 nghệ sĩ và người nổi tiếng tình nguyện tham gia, tiêu biểu như nhà báo Lại Văn Sâm, các ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, và các diễn viên Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền... Dự án dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2026.