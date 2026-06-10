Hơn 4.000 sinh viên tình nguyện hội tụ tại Lễ ra quân 'Tiếp sức mùa thi 2026'

SVO - Tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn, TP. HCM), Lễ ra quân chương trình 'Tiếp sức mùa thi 2026' chính thức diễn ra, với sự tham dự của hơn 4.000 chiến sĩ tình nguyện.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. HCM cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên chương trình được triển khai đồng bộ trên địa bàn thành phố, với số lượng đăng ký rất cao: 25.000 lượt đăng ký tham gia, 35 đội hình tình nguyện, 6.000 chiến sĩ hỗ trợ tại 246 điểm thi ở 168 phường, xã, đặc khu. "Ban tổ chức đề nghị tất cả các chiến sĩ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại địa phương; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tham gia và tổ chức hoạt động; cùng lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của sinh viên thành phố bằng những hành động, lời nói, cử chỉ và tấm lòng dành cho các thí sinh”, anh nhắn nhủ.

Không khí buổi lễ được khuấy động bởi sức trẻ của các bạn sinh viên tình nguyện.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trao tặng hàng trăm suất học bổng tiền mặt và học bổng tiếng Anh nhằm tiếp thêm động lực cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Tại Lễ ra quân, Ban tổ chức trao tặng đại diện 20 suất học bổng 'Tiếp sức mùa thi', những suất còn lại sẽ được trao trực tiếp tại điểm thi.

Các chiến sĩ tình nguyện thể hiện phần đồng diễn.

Trên tinh thần đổi mới, trách nhiệm, sáng tạo, chương trình 'Tiếp sức mùa thi 2026' đồng hành cùng các sĩ tử trước, trong và sau kỳ thi, với các nội dung hỗ trợ trọng tâm: Hoạt động Tư vấn hướng nghiệp triển khai từ tháng 2 - 5/2026; Hoạt động trực tuyến Tiếp sức tinh thần thông qua các thư mục ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe tinh thần; Hoạt động AI hỗ trợ mùa thi; Chuỗi hoạt động tình nguyện trực tuyến; Hoạt động hỗ trợ học bổng học tập; Hoạt động hỗ trợ tân sinh viên sau kỳ thi.

Tập huấn chuyên đề “An toàn giao thông mùa thi”.

Với thông điệp “Hãy tự tin, chúng tôi đi cùng bạn”, các đội hình 'Tiếp sức mùa thi' năm 2026 chính thức ra mắt và nhận nhiệm vụ. Ngay sau đó là nghi lễ trao cờ lệnh và Trưởng Ban tổ chức chương trình 'Tiếp sức mùa thi 2026' Lê Nguyễn Nam tuyên bố xuất quân.

Buổi lễ khép lại với màn đồng diễn của hơn 4.000 sinh viên tình nguyện. Tiếp đó là phần tập huấn chuyên đề “An toàn giao thông mùa thi”.

Ban tổ chức và các đội hình 'Tiếp sức mùa thi năm 2026' chính thức ra mắt.

Tham dự Lễ ra quân, Vũ Xuân Anh (sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung, Trường Đại học Công Thương) chia sẻ: “Mình đến đây từ lúc 5h15 nhưng đã thấy mọi người tập trung ở đây khá đông và không nghĩ sẽ đông đến mức này. Tuy thời tiết có hơi nắng nóng nhưng không khí vẫn rất náo nhiệt. Mình đăng ký tham gia chương trình vì mong muốn được góp sức cho xã hội, giúp đỡ thí sinh và gia đình các bạn trong kỳ thi sắp tới. Mình chúc các bạn thí sinh bình tĩnh, tự tin và cố gắng hết sức mình để làm bài thật tốt!”.