Sinh viên sống trách nhiệm, tình nguyện vì cộng đồng

SVO - Tháng Thanh niên không chỉ là dịp để tuổi trẻ thể hiện tinh thần nhiệt huyết mà còn là khoảng thời gian lan tỏa những câu chuyện đẹp về trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều sinh viên hôm nay lựa chọn trưởng thành bằng hành động sẻ chia, góp sức cho xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, lan toả hình ảnh một thế hệ sinh viên năng động, nhân ái và sẵn sàng cống hiến.

Trưởng thành từ những việc làm nhỏ vì cộng đồng

Đến với hoạt động tình nguyện từ những chương trình quyên góp, bán hàng gây quỹ đơn giản ban đầu, Nguyễn Anh Thư - sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, hiện là Đội trưởng Đội Công tác xã hội của Trường dần tìm thấy ý nghĩa sâu sắc của việc chia sẻ yêu thương.

Nguyễn Anh Thư - Đội trưởng Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Anh Thư chia sẻ rằng chính những nụ cười và sự biết ơn của người nhận hỗ trợ đã trở thành động lực để cô bạn gắn bó lâu dài với công tác thiện nguyện. Từ những trải nghiệm ban đầu, Thư ngày càng chủ động hơn trong tổ chức các chương trình hỗ trợ cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia đến nhiều sinh viên khác.

Chia sẻ yêu thương đến người dân ở vùng sâu, vùng xa.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất với Thư là chuyến đi tình nguyện tại xã Long Quảng, TP. Huế vào tháng 12/2025 cùng Đội. Ngay từ sáng sớm, các thành viên đã cùng nhau chuẩn bị quà tặng, phân loại sách vở, quần áo để trao tận tay người dân và các em nhỏ. Không khí tất bật nhưng đầy háo hức ấy đã để lại trong Thư nhiều cảm xúc sâu sắc.

Đội Công tác xã hội, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

“Nhìn thấy sự vui mừng của người dân khi nhận được những món quà tuy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, mình cảm thấy rất xúc động. Đó không chỉ là một chuyến đi tình nguyện mà còn là trải nghiệm giúp mình hiểu hơn về giá trị của sự sẻ chia”, Thư chia sẻ.

Tình nguyện là việc làm rèn luyện kỹ năng và trách nhiệm

Không chỉ mang lại giá trị cho cộng đồng, các hoạt động tình nguyện còn là việc làm giúp sinh viên hoàn thiện bản thân. Với Đinh Văn Nam - sinh viên, Đội phó Đội Tình nguyện - Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tham gia tình nguyện là cách để tuổi trẻ sống có trách nhiệm hơn với xã hội.

Đinh Văn Nam - sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế nhiệt huyết trong các hoạt động tình nguyện.

Nam cho biết mong muốn được góp phần hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn là động lực khiến bạn tham gia các chương trình thiện nguyện. Qua mỗi hoạt động, Nam không chỉ tích lũy thêm trải nghiệm thực tế mà còn rèn luyện nhiều kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm và tổ chức chương trình.

Đặc biệt, việc trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động thiện nguyện cùng đội để lại cho Nam nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Theo Nam, chính những trải nghiệm ấy giúp cậu trưởng thành hơn trong suy nghĩ, tự tin hơn trong cuộc sống và hiểu rõ hơn vai trò của sinh viên trong việc đóng góp cho cộng đồng.

Tham gia hoạt động cùng Đội Tình nguyện, Đoàn Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

“Tình nguyện giúp mình sống tích cực hơn, hiểu hơn về cuộc sống xung quanh và biết rằng mỗi người trẻ đều có thể góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho xã hội”, Nam tâm sự.

Sinh viên ngành y thể hiện trách nhiệm bằng hành động thiết thực

Nếu với nhiều sinh viên, tình nguyện là những chuyến đi hỗ trợ cộng đồng thì với Đinh Thị Hà Nhi - sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế đây còn là trách nhiệm nghề nghiệp gắn liền với sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đinh Thị Hà Nhi - sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế lan tỏa tinh thần trách nhiệm của người thầy thuốc tương lai qua các hoạt động vì cộng đồng.

Là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống và Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, Hà Nhi thường xuyên tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, khám sức khỏe miễn phí, nấu ăn thiện nguyện và trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Huế, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất với Nhi là lần đầu tiên tham gia hiến máu. Dù gặp khó khăn trong quá trình lấy ven và phải thực hiện nhiều lần, cô bạn vẫn quyết tâm hoàn thành vì mong muốn được góp phần giúp đỡ bệnh nhân đang cần máu. Tính đến nay, Hà Nhi đã tham gia hiến máu 25 lần, lan tỏa nghĩa cử nhân ái vì cộng đồng.

Với 25 lần tham gia hiến máu tình nguyện, Hà Nhi thể hiện tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc tương lai.

Theo Nhi, mỗi chuyến đi tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa không chỉ là cơ hội giúp đỡ người dân mà còn là hành trình giúp bản thân trưởng thành hơn.

“Những trải nghiệm đó giúp mình nhận ra giá trị của những điều bình dị trong cuộc sống, từ đó biết trân trọng hơn những gì mình đang có và mong muốn tiếp tục lan tỏa những điều tích cực trong tương lai”, Hà Nhi chia sẻ.

Khi trách nhiệm với cộng đồng trở thành lựa chọn của thanh niên

Điểm chung của những sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện hôm nay là ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với xã hội. Với họ, trách nhiệm của sinh viên không chỉ dừng lại ở việc học tập tốt mà còn thể hiện qua những hành động cụ thể như tham gia bảo vệ môi trường, hỗ trợ người khó khăn, hiến máu tình nguyện, tham gia các chương trình vì cộng đồng hay lan tỏa lối sống tích cực trong xã hội.

Thông qua các hoạt động tình nguyện, sinh viên không chỉ đóng góp cho cộng đồng mà còn rèn luyện kỹ năng, tích lũy trải nghiệm thực tế và hình thành bản lĩnh sống trách nhiệm - một hành trang quan trọng cho tương lai.

Các hoạt động tình nguyện góp phần giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng, tích lũy trải nghiệm và lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm vì cộng đồng.

Thông điệp các sinh viên gửi gắm trong Tháng Thanh niên: tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất để trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành. Khi dám bước ra khỏi vùng an toàn, sống trách nhiệm và không ngại cho đi, mỗi sinh viên đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đang góp phần khắc họa rõ nét hình ảnh thế hệ sinh viên Việt Nam hôm nay: năng động, nhân ái, trách nhiệm và sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

