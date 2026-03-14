Cậu bé phơi thóc từng mơ được đi máy bay trở thành 'Content creator' trẻ tham gia chương trình quốc tế tại Singapore

SVO - Sinh ra ở vùng quê Hoa Lư (Ninh Bình), Trịnh Phương Nam (sinh năm 2004) từng chỉ ước một lần được nhìn thấy máy bay thật gần. Khi còn là sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Thăng Long, chàng trai này đã trở thành một trong những content creator trẻ được chọn tham gia i-SEA Fellowship 2025 tại Singapore và cùng nhóm giành chiến thắng ở thử thách Hackathon của chương trình.

Từ “nguyện vọng thứ 19” đến hành trình sáng tạo nội dung

Trịnh Phương Nam hiện là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Trường Đại học Thăng Long. Bên cạnh việc học, Nam được nhiều bạn trẻ biết đến với tên gọi “Nam Thanh Niên” – một student-lifestyle content creator trên TikTok với hơn 13.000 người theo dõi.

Ít ai biết rằng, việc theo học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc đến với Nam khá bất ngờ. Khi đăng ký xét tuyển đại học, nguyện vọng này nằm ở vị trí thứ 19 trong danh sách của cậu, sau nhiều lựa chọn liên quan đến truyền thông và marketing.

“Lúc biết mình sẽ học Ngôn ngữ Hàn, em khá sốc và lo lắng. Nhưng thay vì bó mình trong khuôn khổ của một sinh viên ngành ngôn ngữ, em quyết định kết hợp chuyên ngành với đam mê truyền thông”, Nam chia sẻ.

Từ lựa chọn đó, kênh sáng tạo nội dung “Nam Thanh Niên” ra đời. Những video xoay quanh cuộc sống sinh viên, trải nghiệm học tập và các hoạt động văn hóa Hàn Quốc dần giúp Nam kết nối với cộng đồng người trẻ cùng mối quan tâm.

Trong quá trình học đại học, Nam cũng tham gia nhiều hoạt động học thuật và ngoại khóa liên quan đến Hàn Quốc. Cậu từng là một trong 20 creator được lựa chọn tham gia chương trình “Hàn – Việt Content: Thanh niên tạo trend” do Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tổ chức, đồng thời trở thành phóng viên danh dự của báo Korea.net.

Nam cùng các bạn trong bộ môn Ngôn ngữ Hàn của Trường Đại học Thăng Long còn tham gia Cuộc thi Sân khấu hóa Văn học Hàn Quốc do Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Năm 2024, đội đạt giải Khuyến khích và một năm sau đã giành giải Nhất.

Ngoài ra, Nam tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học về Hallyu và sức mạnh mềm của Hàn Quốc. Một công trình của nhóm đạt giải nhất cấp trường và được đăng trên Tạp chí Khoa học Thăng Long, trong khi một nghiên cứu khác được trình bày tại Hội thảo Giao lưu học thuật sinh viên Việt – Hàn.

Lần đầu đi máy bay và bước ngoặt i-SEA Fellowship

Trong nhiều trải nghiệm của tuổi sinh viên, điều khiến Nam nhớ nhất lại bắt đầu từ một giấc mơ rất giản dị: được đi máy bay. “Từ nhỏ, mỗi lần nghe tiếng máy bay là em lại ngẩng lên nhìn bầu trời. Lúc đó em chỉ nghĩ đơn giản là không biết nó trông như thế nào khi mình ở bên trong”, Nam kể.

Phương Nam tham gia chương trình i-SEA Fellowship 2025 tại Singapore.

Giấc mơ ấy trở thành hiện thực khi Nam được chọn tham gia i-SEA Fellowship 2025 – chương trình do Quỹ Temasek và Trường Truyền thông và Thông tin Wee Kim Wee (Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore) tổ chức. Chương trình tuyển chọn 40 content creator trẻ trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có 20 đại diện đến từ các quốc gia ASEAN.

Đây cũng là lần đầu tiên Nam đi máy bay và đặt chân đến một quốc gia khác. Tại Singapore, Nam cùng các thành viên tham gia chuỗi hoạt động đào tạo về truyền thông số, phòng chống tin giả và ứng dụng AI có trách nhiệm. Sau hơn một tháng học trực tuyến, các học viên gặp gỡ trực tiếp tại Singapore trong tuần lễ Hackathon.

Trong thời gian này, Nam được học tập tại Đại học Công nghệ Nanyang, tham quan nhiều cơ quan truyền thông như trụ sở TikTok, SPH Media hay MediaCorp, đồng thời làm việc với các chuyên gia, nhà báo và đại diện doanh nghiệp. Kết thúc cuộc thi Hackathon của chương trình, nhóm của Nam giành chiến thắng chung cuộc.

Phương Nam cho biết hành trình học tập và sáng tạo nội dung giúp cậu mở rộng cơ hội trải nghiệm quốc tế ngay từ khi còn là sinh viên.

“Đó là một tuần không thể quên. Mọi thứ đều mới mẻ và khiến em nhận ra rằng sáng tạo nội dung không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn gắn với trách nhiệm xã hội”, Nam chia sẻ.

Học hỏi từ những hành trình tình nguyện

Bên cạnh học tập và sáng tạo nội dung, Nam dành nhiều thời gian cho các hoạt động cộng đồng. Từ năm ba đại học, cậu trở thành mentor du lịch của mạng lưới tình nguyện Volunteer For Education (VEO), tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện tại các tỉnh miền núi Tây Bắc.

Trong các hoạt động này, Nam cùng các tình nguyện viên dạy học cho trẻ em, trồng cây và hỗ trợ các dự án cộng đồng. Theo Nam, những chuyến đi giúp cậu hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân địa phương và giá trị của việc đóng góp cho xã hội.

Ngoài ra, Nam còn tham gia chương trình tình nguyện LS IT Việt Nam do tổ chức COPION thực hiện. Trong gần ba tháng, cậu cùng các sinh viên Việt Nam và Hàn Quốc đến Trường Tiểu học Phạm Thái (Hải Phòng) để dạy học sinh lắp ráp robot.

“Đó là lần đầu em đứng lớp trước gần 30 học sinh. Ban đầu rất áp lực, nhưng khi thấy các em hào hứng học tập, em cảm nhận rõ niềm vui của việc giảng dạy”, Nam nói. Những trải nghiệm làm việc và học tập cùng sinh viên Hàn Quốc cũng giúp Nam hiểu hơn về đất nước mà cậu mong muốn tiếp tục học tập trong tương lai.

Nhìn lại hành trình từ một cậu bé ở vùng quê Ninh Bình đến sinh viên tham gia chương trình quốc tế, Nam cho rằng điều quan trọng nhất không phải là danh hiệu hay giải thưởng.

“Điều khiến em đi đến hôm nay là chữ ‘tin’: tin rằng mình làm được, tin rằng đây là thời điểm của mình”, Nam chia sẻ. Theo Nam, mỗi người trẻ đều có một điểm xuất phát khác nhau, nhưng những trải nghiệm nhỏ, nếu được tích lũy bền bỉ, có thể trở thành nền tảng để theo đuổi những ước mơ lớn hơn. “Cậu bé phơi thóc năm xưa chỉ mong được một lần đi máy bay. Nhưng khi dám tin vào bản thân, mình có thể đi xa hơn điều từng nghĩ”, Nam nói.

(Ảnh: NVCC)