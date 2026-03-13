Chỉ cần dám thử, bạn sẽ làm được nhiều hơn mình nghĩ

SVO - Từ một nữ sinh từng mang trong mình nỗi mặc cảm về ngoại hình và sự tự ti những năm trung học, Trương Minh Anh - sinh viên khoa Ngân hàng tài năng, đã có cú "lội ngược dòng" ngoạn mục. Không chỉ dừng lại ở những con số khô khan, Minh Anh đã dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp, minh chứng cho việc: Khi bạn đủ can đảm để thử sức, giới hạn của bản thân là điều không tồn tại.

Trương Minh Anh sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, hiện theo học khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng. Không chỉ say mê với những con số, cô còn ấp ủ niềm đam mê với nghệ thuật và thời trang, từng bước chinh phục những thử thách trên sàn catwalk, cũng như trong các dự án sáng tạo.

Minh Anh cho biết, bản thân là một người yêu thích những hoạt động liên quan đến nghệ thuật và sáng tạo. Bên cạnh việc học tập, cô dành thời gian cho các sở thích như chụp ảnh, thời trang, catwalk và tham gia các hoạt động giúp rèn luyện sự tự tin trước đám đông, nâng cao kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống. Đồng thời, cô cũng có niềm yêu thích với du lịch, trekking, nghe nhạc và khám phá ẩm thực.

Minh Anh chia sẻ: "Mình đến với nghệ thuật khá tình cờ. Ban đầu, mình chỉ tham gia một vài buổi làm mẫu makeup luyện tay và các hoạt động nhỏ để trải nghiệm. Nhưng càng tham gia, mình càng nhận thấy môi trường này giúp mình tự tin hơn, dám thể hiện bản thân và học được nhiều kỹ năng mới".

Từ những bước chân đầu tiên đầy bỡ ngỡ, Minh Anh bắt đầu thử sức với việc học catwalk, tham gia các buổi chụp ảnh và trau dồi hình ảnh cá nhân. Dù còn nhiều điều phải học hỏi, cô coi đó là một hành trình thú vị và đầy thử thách.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Minh Anh là lần đầu tiên được sải bước trên sàn catwalk tại lễ hội Hoa phượng đỏ - Hải Phòng. Cô nhớ lại: "Lúc đó mình khá run và lo lắng sợ bản thân thể hiện không tốt. Nhưng khi vượt qua được cảm giác đó, mình nhận ra rằng chỉ cần dám thử, dám hành động, bản thân có thể làm được nhiều điều hơn mình nghĩ".

Trải nghiệm quý giá này đã giúp Minh Anh hiểu rằng, sự tự tin không phải tự nhiên có, mà đến từ việc dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Đó là động lực để cô tiếp tục theo đuổi đam mê và chinh phục những thử thách mới.

Trên con đường ấy, có thể kể đến khó khăn lớn nhất của Minh Anh là sự nghi ngờ bản thân và tự ti đeo bám. Từ mặc cảm ngoại hình những năm Trung học đến nhiều lần ứng tuyển công việc thất bại khiến cô nản chí. Tuy nhiên, thay vì bỏ cuộc, Minh Anh chọn cách cố gắng học hỏi, rèn luyện nhiều hơn và kiên nhẫn với bản thân. Nhờ vậy, cô bắt đầu dần lấy lại sự tự tin và có nhiều hình ảnh mới lạ, khám phá ra những điều mới của bản thân qua các bộ hình. Từ đó Minh Anh càng tin rằng, mỗi người đều có hành trình riêng và điều quan trọng là không bỏ cuộc với chính niềm đam mê, con đường bản thân đã chọn.

Hiện tại, Minh Anh vẫn ưu tiên việc học là chính. Tuy nhiên, cô cũng mong muốn có thể phát triển và khám phá bản thân ở những lĩnh vực mới, tìm ra được lĩnh vực bản thân thật sự phù hợp để tỏa sáng theo cách riêng của chính mình. Mỗi cơ hội được trải nghiệm, mỗi buổi chụp ảnh hay mỗi lần đứng trên sàn catwalk đều là những bước tiến nhỏ giúp cô trưởng thành và tự tin hơn.

Trong thời gian tới, Minh Anh sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành tốt việc học, đồng thời trau dồi những kỹ năng mềm, xây dựng hình ảnh cá nhân và tham gia nhiều hoạt động mới hơn nếu có cơ hội.

Minh Anh bày tỏ: "Mình hy vọng trong tương lai có thể thử sức ở những sân chơi lớn hơn, trong lĩnh vực mình đang học tập, song song với nghệ thuật để có thể học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn".

(Ảnh: NVCC)