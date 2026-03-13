Lá phiếu đầu tiên của đảng viên trẻ Trường Đại học Thủy lợi trước Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

SVO - Trước thềm Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, nhiều sinh viên đang tích cực tìm hiểu và chuẩn bị thực hiện quyền công dân của mình. Lê Thị Hồng Nhung (sinh năm 2006), sinh viên năm hai khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Thủy lợi, là một đảng viên trẻ tiêu biểu khi vừa nỗ lực học tập, rèn luyện trong môi trường đại học, vừa tham gia hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử và chuẩn bị lần đầu cầm lá phiếu với ý thức trách nhiệm của một cử tri trẻ.

Từ những bỡ ngỡ đầu năm nhất đến vai trò Phó Bí thư Liên Chi đoàn khoa

Những ngày đầu bước chân vào giảng đường đại học, Hồng Nhung cũng trải qua không ít bỡ ngỡ khi phải thích nghi với môi trường học tập và nhịp sống hoàn toàn mới. Việc thay đổi phương pháp học tập, áp lực từ khối lượng kiến thức cũng như sự khác biệt trong cách tổ chức thời gian khiến nữ sinh gặp nhiều khó khăn trong học kỳ đầu tiên. Tuy vậy, với tinh thần kiên trì và ý chí vượt qua thử thách, Hồng Nhung đã từng bước điều chỉnh bản thân, tìm ra phương pháp học tập phù hợp và cân bằng giữa việc học với các hoạt động sinh viên. Hồng Nhung chia sẻ: “Mình luôn tự nhắc bản thân rằng thành công lớn nhất là biết cách đứng dậy sau những lần vấp ngã. Nhờ sự động viên của gia đình và sự hỗ trợ từ bạn bè, mình dần thích nghi tốt hơn và học được cách sắp xếp thời gian hợp lý để vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động khác”.

Lê Thị Hồng Nhung đang là sinh viên năm hai khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Thủy lợi.

Từ những bước chuyển mình đó, Hồng Nhung ngày càng tích cực tham gia các hoạt động của khoa và của nhà trường, mạnh dạn đóng góp và rèn luyện bản thân trong môi trường Đoàn – Hội. Quá trình tham gia các hoạt động phong trào không chỉ giúp nữ sinh tích lũy thêm kinh nghiệm mà còn bồi đắp tinh thần trách nhiệm đối với tập thể. Với sự nỗ lực và tinh thần cống hiến, Hồng Nhung đã nhận được sự tin tưởng của tập thể Liên chi Đoàn khoa Công nghệ Thông tin khi được giao đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Ban Chấp hành Liên Chi đoàn khoa Công nghệ Thông tin, tiếp tục đóng góp sức trẻ cho các hoạt động của sinh viên nhà trường.

Đảng viên trẻ tích cực góp sức chuẩn bị cho Ngày bầu cử

Bên cạnh những nỗ lực trong học tập và hoạt động phong trào, Hồng Nhung còn là một đảng viên trẻ được kết nạp khi mới 18 tuổi, thời điểm còn đang học THPT. Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Thủy lợi, Hồng Nhung luôn tích cực rèn luyện trong tổ chức Đảng, tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chi bộ, nghiêm túc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và nỗ lực hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao. Sau quá trình phấn đấu và trưởng thành, đầu năm 2026, Hồng Nhung vinh dự được chi bộ tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ CNTT4 thuộc Đảng bộ bộ phận Công nghệ thông tin, Đảng ủy Trường Đại học Thủy lợi. Với nữ sinh, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm lớn, nhắc nhở bản thân tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập, rèn luyện và các hoạt động của tập thể.

Hồng Nhung (đứng ngoài cùng bên trái) cùng các bạn tìm hiểu danh sách ứng cử viên.

Năm 2026 cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Hồng Nhung lần đầu tiên trở thành cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Hồng Nhung cho biết: “Đối với mình, đây không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn là dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của một công dân. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa rất lớn, thể hiện niềm tin và sự lựa chọn của người dân đối với những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”.

Không chỉ chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử, danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Hồng Nhung còn trực tiếp tham gia hỗ trợ một phần công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại nhà trường. Là đội viên Đội Thanh niên xung kích an ninh Trường Đại học Thủy lợi, Hồng Nhung cùng các thành viên trong đội phối hợp với Trung tâm Nội trú rà soát và lập danh sách cử tri, hỗ trợ phát thẻ cử tri cho sinh viên đang sinh sống tại ký túc xá, góp phần bảo đảm công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng quy định.

Hồng Nhung là thành viên của Đội Thanh niên xung kích an ninh.

Thông qua quá trình tham gia hỗ trợ các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử, Hồng Nhung có cơ hội tiếp cận đầy đủ và rõ ràng hơn các thông tin liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời cảm nhận sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này. Việc trực tiếp tham gia vào những nhiệm vụ cụ thể đã giúp nữ sinh nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân với tư cách là một cử tri trẻ, từ đó thêm trân trọng quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Hồng Nhung tham gia tổ chức chương trình “Hành Trang cho em” cùng LCĐ - LCH Khoa Công nghệ Thông tin tại Trung tâm Nuôi dưỡng Trẻ khuyết tật.

Hướng tới Ngày bầu cử 15/3/2026, Hồng Nhung tin rằng sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của mỗi cử tri, đặc biệt là lực lượng sinh viên, sẽ góp phần lan tỏa tinh thần tham gia bầu cử tới bạn bè và những người xung quanh. Hồng Nhung chia sẻ: “Mình hy vọng rằng các đại biểu được bầu trong nhiệm kỳ tới sẽ luôn lắng nghe ý kiến của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, để từ đó đưa ra những quyết sách phù hợp, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước”.

Hồng Nhung cùng tập thể lớp 66CNTT1.

Đối với Hồng Nhung, việc lần đầu tham gia bầu cử không chỉ là một trải nghiệm đáng nhớ mà còn trở thành động lực để tiếp tục nỗ lực hơn trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động của nhà trường, của tổ chức Đảng cũng như Đoàn – Hội. Nữ sinh bày tỏ: “Mình mong rằng thông qua những nỗ lực của bản thân, dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể đóng góp một phần vào sự phát triển của tập thể và xã hội trong thời gian tới”.

(Ảnh: NVCC)