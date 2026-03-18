Chân dung giọng ca con lai từng 'gây sốt' khi cover nhạc Taylor Swift, đứng chung sân khấu cùng Modern Talking

Emily Wagner có bố là người Đức và mẹ là người Việt Nam. Giọng ca này từng "gây sốt" khi mới debut vào năm 2025, với ca khúc đầu tay Red rose love, nổi bật khi cover nhạc của Taylor Swift. Đặc biệt, Emily Wagner cũng là một trong số những nghệ sĩ Việt hiếm hoi đứng chung sân khấu cùng huyền thoại Thomas Anders (thành viên nhóm nhạc Modern Talking) trong chuyến lưu diễn của ông tại Việt Nam, vào tháng 10/2025.

Ngay tại thời điểm chính thức ra mắt công chúng, tài năng trẻ này đã để lại ấn tượng với “profile khủng”. Emily Wagner có khả năng sử dụng thành thạo 4 ngôn ngữ, gồm: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung. Ngoài ra, Emily Wagner còn có thể chơi được piano, guitar và sáng tác, cùng với đó là năng khiếu hội hoạ và diễn xuất.

Ngoài ra, Emily Wagner đã hoạt động sôi nổi trong làng thời trang, trình diễn tại Vietnam kids fashion week 2024 và làm vedette cho nhà thiết kế Ivan Trần. Nàng mẫu này còn sải bước chung sàn diễn với các siêu mẫu, hoa hậu hàng đầu showbiz Việt như Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa…

Mới đây, Emily Wagner chính thức giới thiệu ca khúc tiếp theo mang tên Purple town, Đây là dự án cho thấy sự nghiêm túc của tài năng này với con đường nghệ thuật, khi ca khúc được đầu tư chỉn chu cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Đặc biệt, Purple town do chính Emily Wagner sáng tác, với toàn bộ phần lời bằng tiếng Anh.

Ca khúc được xem là bước đệm để Emily Wagner từng bước định hình màu sắc cá nhân, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ nghệ sĩ trẻ được đào tạo bài bản từ rất sớm. Có thể khẳng định, giọng ca mang hai dòng máu Việt - Đức này đang là gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng trong thời gian tới.

Trong âm nhạc, Emily Wagner ngưỡng mộ Taylor Swift bởi sự đa tài của "siêu sao" thế giới này: “Điều đó khiến Emily thấy được âm nhạc gắn kết trong cuộc sống, giúp mình kiên trì với đam mê. Vậy nên, Emily muốn như Taylor Swift, sẽ là một nghệ sĩ đa tài”.