Sau màn 'khuấy động' phim ảnh, Mỹ Tâm trở lại với âm nhạc, khiến khán giả không ngớt lời khen

SVO - 'Chỉ cần gọi tên nhau' là ca khúc nằm trong phim 'Tài', do chính Mỹ Tâm thể hiện. Bài hát vừa ra mắt đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe.

Bài hát do Mỹ Tâm sáng tác và thể hiện, với phần hòa âm phối khí được thực hiện bởi Khắc Hưng. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả khi gắn liền với câu chuyện tình cảm trong bộ phim.

Chỉ cần gọi tên nhau được xây dựng theo phong cách pop ballad quen thuộc của Mỹ Tâm. Giai điệu nhẹ nhàng, tiết tấu chậm, cùng cách xử lý cảm xúc tiết chế, tạo nên một không gian âm nhạc trầm lắng.

Ca khúc được kỳ vọng sẽ tiếp nối thành công của các bản nhạc phim trước đó mà Mỹ Tâm từng thực hiện. Nội dung của bài hát xoay quanh cảm xúc của một cô gái dành cho người mình yêu.

Trong bối cảnh của bộ phim, tình cảm này hướng về nhân vật Tài, do Mai Tài Phến thể hiện. Nhân vật bước vào con đường nhiều biến động để tìm cách cứu mẹ, kéo theo nhiều hệ lụy trong cuộc sống.

Qua phần ca từ, hình ảnh về một người con gái âm thầm đứng phía sau được khắc họa rõ ràng. Nhân vật ấy không đặt ra những yêu cầu lớn lao, chỉ mong được ở cạnh người mình thương trong những thời khắc khó khăn.

Sự kết hợp giữa sáng tác của Mỹ Tâm và phần hòa âm của Khắc Hưng cũng được đánh giá cao. Phần phối khí được xây dựng theo hướng tiết chế, tập trung vào giai điệu piano và những lớp nhạc nhẹ nhàng. Cách xử lý này giúp giọng hát của Mỹ Tâm trở thành trung tâm của bài hát, đồng thời giữ được sự gần gũi với cảm xúc của câu chuyện.

Việc ra mắt Chỉ cần gọi tên nhau cũng được xem là bước tiếp theo trong chiến lược quảng bá của bộ phim. Ca khúc góp phần mở rộng thế giới cảm xúc của câu chuyện, mang đến một góc nhìn mềm mại hơn, bên cạnh các yếu tố hành động và kịch tính trong phim. Hiện tại, bộ phim đã cán mốc doanh thu 94 tỷ đồng.