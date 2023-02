Chàng cựu sinh viên Công nghệ thông tin dành cả thanh xuân đi phượt quyết chinh phục bản đồ Việt Nam

SVVN - Huỳnh Quốc Thái (cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin, hệ Cao đẳng, trường ĐH Hùng Vương) hiện đang làm công việc thiết kế quảng cáo in ấn. Với niềm đam mê đi phượt, anh chàng vừa đánh dấu hành trình khám phá được 25 trên 63 tỉnh, thành Việt Nam.

Dù làm việc hành chính nhưng Quốc Thái vẫn giữ niềm đam mê đi phượt khám phá bằng xe máy. Bắt đầu bằng những chuyến ngắn ngày gần Sài Gòn như Bà Rịa - Vũng Tàu, Phan Thiết, Bình Thuận... đến nay, anh chàng đã đặt chân đến 25 tỉnh, thành.

Trong dịp Tết 2023, Quốc Thái đã có chuyến đi phượt một mình bằng xe máy đi qua 15 tỉnh, thành, trải dài từ Sài Gòn đến các tỉnh miền Trung, rồi quay về các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Hành trình này kéo dài 13 ngày, với nhiều trải nghiệm khó quên.

Chi phí cho chuyến đi vừa rồi của Quốc Thái là khoảng 7,4 triệu đồng. Anh chàng tiết kiệm về chỗ nghỉ bằng cách chọn những phòng có giá rẻ hoặc ở phòng 'dorm', vì thường đi từ lúc sáng đến tối mới về ngủ nên không cần phòng đắt tiền. Về ăn uống, Thái cũng chỉ ăn những món bình dân, hoặc theo kiểu cứ đói là ăn tô bún, phở, bánh canh... nên cũng không tốn nhiều chi phí.

Quốc Thái cho biết: “Mỗi nơi mình đặt chân đến đều có những kỷ niệm khác nhau. Mình cùng hai anh, chị quen ở Gia Lai, phượt lên Măng Đen. Tuy chỉ có 2 ngày quen nhau nhưng mình thấy khá thân thiết với họ. Hoặc trải qua cung đường đèo khá quanh co, đường xấu, đi trong mưa, gió cùng nhiệt độ rất lạnh, cũng là một trong những thử thách vượt qua bản thân đầy thú vị”.

Trước chuyến đi, Quốc Thái muốn đến Măng Đen, Kon Tum. Với anh, nơi này khá yên bình, lặng lẽ không ồn ào, hợp với tính cách của Thái. Dù muốn khám phá nhiều hơn tại đây, nhưng thời tiết hôm ấy gió mạnh, mưa rất nhiều, cùng với cái lạnh 12oC, thực sự làm anh hơi bị 'sốc' vì không làm quen kịp với môi trường. Thái đã khá tiếc vì không trải nghiệm được nhiều hơn về vùng đất này, nhưng tự hứa sau này nhất định sẽ quay lại.

Để lên kế hoạch cho hành trình kéo dài 13 ngày này, Quốc Thái tìm hiểu những địa danh cũng như cung đường đi để 'check in' sao cho thuận tiện nhất. Khó khăn nhất trong chuyến đi lần này có lẽ là thời tiết. Anh kể: “Mình không chuẩn bị đồ giữ ấm và không nghĩ sẽ lạnh như vậy. Mình phải chạy trong mưa, sương mù, gió lạnh rất nhiều, suốt từ Gia Lai đến Măng Đen. Lúc đó, tay mình bị lạnh cứng gần như kiểu bị cóng, đầu thì buốt, người run cầm cập, mặc dù mặc áo khoác và áo mưa bên ngoài cũng chẳng thấm tháp gì”.

Đến cung đường thứ hai từ Măng Đen đến Quảng Ngãi, anh chàng cũng chạy liên tục trong 5 tiếng rưỡi, mặc dù đoạn đường đến TP. Quảng Ngãi chỉ 140km vì hôm ấy mưa to, gió mạnh mà đường đèo quanh co, có những đoạn nhiều đường ổ gà cũng như nhiều xe ô tô nên anh di chuyển khá chậm. Tới Hội An, Đà Nẵng đều bị mưa to cả 3 ngày nên không có nhiều thời gian để đi được nhiều nơi.

Dù vậy, Quốc Thái đã kịp ghi dấu với những khám phá đầy thú vị ở từng địa điểm mà mình đặt chân đến. Anh bày tỏ: “Trải nghiệm, thử thách và hoàn thiện bản thân hơn là điều mình cảm nhận được trong chuyến đi vừa rồi. Kết thúc chuyến đi, mình cảm tự tin hơn vượt qua được giới hẹn của bản thân và cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chuyến đi vừa rồi như tiếp sức mình hơn, lúc nào cũng sẵn sàng cho những chuyến đi kế tiếp mà không cần phải đắn đo hay lo lắng gì cả”.

Đến nay, chàng cựu sinh viên ngành Công nghệ thông tin này đã đi đến 25 tỉnh, thành trên bản đồ hình chữ S. Dù bận rộn với công việc nhưng anh muốn dành nhiều thời gian để khám phá nhiều danh lam thắng cảnh đẹp của đất nước. Anh cho rằng, mình còn trẻ, có đam mê thì cứ thực hiện. Nếu không phải bây giờ thì còn đợi đến lúc nào.

Với những bạn trẻ nào có cùng đam mê đi phượt bằng xe máy, Quốc Thái cũng chia sẻ các típ chuẩn bị cho một chuyến đi thuận lợi và an toàn. Trước khi đi, bạn phải chuẩn bị thật kỹ về phương tiện, kiểm tra bảo dưỡng xe. Vật dụng cá nhân như giày thể thao, áo ấm, bao tay, áo mưa đầy đủ sẽ giúp bạn kịp xoay sở trong những thời tiết bất thường. Lên kế hoạch cụ thể về điểm đến từng nơi cũng như cập nhật thời tiết thường xuyên, sẽ giúp bạn chủ động tránh mất nhiều thời gian. Một chiếc smartphone đầy pin với sóng 4G sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Có thể tham khảo ý kiến, xem chia sẻ những bạn đã phượt trên hội nhóm để tìm hiểu rõ hơn về chuyến đi sắp tới.

Dù đã đi đến nhiều địa điểm nhưng lại không thực hiện các vlog du lịch như nhiều bạn trẻ đang làm, Quốc Thái nghĩ mỗi người đều có một niềm đam mê riêng. Nhiều bạn trẻ chọn travel blogger để thể hiện cá tính và đam mê của mình. Họ trải nghiệm, chia sẻ và giới thiệu Việt Nam cho bạn bè và khách du lịch được biết đến nhiều hơn, đó là một điều đáng trân trọng và đáng quý.

Quốc Thái nói: “Riêng đối với mình, đó chỉ là thử thách cũng như sự trải nghiệm của riêng bản thân. Mình không phải travel blogger nhưng mình có thể sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những bạn thật sự cần một chuyến đi như mình. Về travel blogger, mình ấn tượng với Fahoka. Anh ấy có một kênh YouTube chuyên về du lịch, khám phá văn hóa, lịch sử các nước trên thế giới. Nhờ Fahoka, mình biết nhiều hơn về du lịch các nước chưa được đi và học hỏi thêm nhiều kiến thức từ những chuyến đi của anh”.